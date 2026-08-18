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Horner onthult boek met Red Bull-details na ontslag

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Horner onthult boek met Red Bull-details na ontslag

Christian Horner gaat na zijn veelbesproken vertrek bij Red Bull Racing opnieuw de schijnwerpers opzoeken. De voormalig teambaas brengt in oktober zijn memoires 'Drive' uit en kondigt nu een boekentour door het Verenigd Koninkrijk aan. Daarbij zal hij uitgebreid terugblikken op zijn twintig jaar in de Formule 1.

Horner maakte in 2005 zijn entree in de Formule 1 als teambaas van het nieuwe Red Bull Racing. Onder zijn leiding groeide de renstal uit tot een van de succesvolste teams op de grid. Met Sebastian Vettel en Max Verstappen werden er liefst acht wereldtitels bij de coureurs veroverd.

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Vettel pakte tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels op rij voor Red Bull. Verstappen deed dat tussen 2021 en 2024 nog eens dunnetjes over. Daarnaast pakte Red Bull onder Horner zes constructeurstitels en maar liefst 124 Grand Prix-zeges. In 2025 kwam er echter abrupt een einde aan zijn tijd bij de Oostenrijkse formatie.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië werd Horner ontslagen als teambaas en CEO van Red Bull. Twee maanden later kwam er officieel een einde aan de samenwerking. Volgens eerdere berichtgeving kreeg de Brit daarbij een vertrekvergoeding van naar verluidt honderd miljoen dollar. In zijn memoires wil Horner uitgebreid ingaan op zijn periode bij het team.

"Ik vertel over de hoogte- en dieptepunten"

Rond de release van 'Drive' trekt Horner door het Verenigd Koninkrijk. Hij doet onder meer Nottingham, Bath, Glasgow, York en Londen aan. Tijdens de avonden zal hij vertellen over zijn carrière, de rivaliteiten en zijn ervaringen in de Formule 1. "Het wordt een avond waarop ik praat over mijn carrière, de hoogte- en dieptepunten, de rivaliteiten en mijn reis in de Formule 1", laat hij weten via Instagram.

Fans krijgen tijdens de boekentour bovendien een exemplaar van zijn memoires. "Als je erbij wilt zijn, zijn de tickets nu verkrijgbaar. Je krijgt een exemplaar van mijn binnenkort verschijnende boek 'Drive'. Hopelijk zie ik jullie daar", aldus Horner. De release van het boek staat gepland voor oktober.

Larry Perkins

Posts: 67.213

352 bladzijden, dat kost @Ouw-hoerenlopert dus vier jaar om het uit te lezen...

  • 1
  • 18 aug 2026 - 15:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.211

    In de eerste 1.000 exemplaren van het boek zit achterin het boek een persoonlijk gesigneerde driedimensionale, uitklapbare dikkepikkie van Horner...

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 15:00
  • Pietje Bell

    Posts: 36.251

    Heb de tickets van de locaties bekeken. Hij heeft het gistermorgen bekend gemaakt
    en meer dan de helft van de plaatsen is al verkocht.
    De meeste locaties vragen £60 of £70 waar je dus ook meteen een boek (£25) voor krijgt.
    Er is dus best wel animo voor.

    Voor wie hem gemist heeft: urlr.me/a95HUx

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 15:16
    • Larry Perkins

      Posts: 67.211

      Zolang je maar niet één van de eerste 1.000 exemplaren krijgt...

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 15:20
    • Pietje Bell

      Posts: 36.251

      Ik zie net dat je de Nederlandse versie bij Bruna kunt bestellen voor €25
      en gratis bezorging.

      Drive
      Christian Horner
      Nederlands
      352 blz.

      Welke uitvoering?

      Paperback24.99
      eBook14.99
      ePub met digitaal watermerk

      24.99
      Gratis verzending
      Verzenden: Nog niet verschenen, verwacht vanaf 22-10-2026

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 15:22
    • Joeppp

      Posts: 8.767

      Leuk boekje voor op vakantie, ga ik zeker even lezen.

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 15:24
    • Larry Perkins

      Posts: 67.211

      Ik wacht wel op jouw GRATIS uittreksel van het boek @Pietje. Vast bedankt!
      Gaat je dat nog lukken in oktober van dit jaar?

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 15:27
    • Larry Perkins

      Posts: 67.211

      352 bladzijden, dat kost @Ouw-hoerenlopert dus vier jaar om het uit te lezen...

      • + 1
      • 18 aug 2026 - 15:30
    • The Wolf

      Posts: 1.297

      Zou Horner ook in gaan op de problemen die hij met Jos had? Denk dat hij daar voorzichtig mee is. Voordat je het weet komt Jos opdagen bij de book release

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 15:32
  • shakedown

    Posts: 1.949

    zodra dat boekje uit komt, volgen er 1000 nieuws berichten. Denk dat ik dat boekje niet hoef te lezen...

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 16:07

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2
Ferrari
307
3
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177
5
Alpine F1
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-
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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