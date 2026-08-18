Christian Horner gaat na zijn veelbesproken vertrek bij Red Bull Racing opnieuw de schijnwerpers opzoeken. De voormalig teambaas brengt in oktober zijn memoires 'Drive' uit en kondigt nu een boekentour door het Verenigd Koninkrijk aan. Daarbij zal hij uitgebreid terugblikken op zijn twintig jaar in de Formule 1.

Horner maakte in 2005 zijn entree in de Formule 1 als teambaas van het nieuwe Red Bull Racing. Onder zijn leiding groeide de renstal uit tot een van de succesvolste teams op de grid. Met Sebastian Vettel en Max Verstappen werden er liefst acht wereldtitels bij de coureurs veroverd.

Horner blikt terug op succesjaren met Vettel en Verstappen

Vettel pakte tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels op rij voor Red Bull. Verstappen deed dat tussen 2021 en 2024 nog eens dunnetjes over. Daarnaast pakte Red Bull onder Horner zes constructeurstitels en maar liefst 124 Grand Prix-zeges. In 2025 kwam er echter abrupt een einde aan zijn tijd bij de Oostenrijkse formatie.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië werd Horner ontslagen als teambaas en CEO van Red Bull. Twee maanden later kwam er officieel een einde aan de samenwerking. Volgens eerdere berichtgeving kreeg de Brit daarbij een vertrekvergoeding van naar verluidt honderd miljoen dollar. In zijn memoires wil Horner uitgebreid ingaan op zijn periode bij het team.

"Ik vertel over de hoogte- en dieptepunten"

Rond de release van 'Drive' trekt Horner door het Verenigd Koninkrijk. Hij doet onder meer Nottingham, Bath, Glasgow, York en Londen aan. Tijdens de avonden zal hij vertellen over zijn carrière, de rivaliteiten en zijn ervaringen in de Formule 1. "Het wordt een avond waarop ik praat over mijn carrière, de hoogte- en dieptepunten, de rivaliteiten en mijn reis in de Formule 1", laat hij weten via Instagram.

Fans krijgen tijdens de boekentour bovendien een exemplaar van zijn memoires. "Als je erbij wilt zijn, zijn de tickets nu verkrijgbaar. Je krijgt een exemplaar van mijn binnenkort verschijnende boek 'Drive'. Hopelijk zie ik jullie daar", aldus Horner. De release van het boek staat gepland voor oktober.