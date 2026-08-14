Audi heeft dit seizoen serieus overwogen om Nico Hülkenberg aan de kant te schuiven voor Carlos Sainz. Dat meldt PlanetF1. De Duitse renstal zou op het punt hebben gestaan om Hülkenberg te vervangen door de Spanjaard, maar Mattia Binotto en zijn beleidsbepalers besloten uiteindelijk anders.

Hülkenberg bleef daardoor bij het team, terwijl Sainz zijn toekomst bij Williams verder zag vertroebelen. De situatie kan de komende maanden opnieuw voor beweging zorgen op de Formule 1-markt, aangezien beide coureurs na dit seizoen uit hun contract lopen. Het is duidelijk dat met name Sainz heel ontevreden is bij zijn team.

Audi koos uiteindelijk voor Hülkenberg

Volgens PlanetF1 stond Audi er dit seizoen dus voor open om Hülkenberg vroegtijdig te laten vertrekken. De komst van Sainz werd serieus besproken, maar de Duitse formatie besloot uiteindelijk om vast te houden aan de ervaren Duitser. Daarmee bleef een opvallende transfer van Sainz naar het toekomstige fabrieksteam van Audi uit.

Voor Sainz lijkt de situatie bij Williams ondertussen steeds lastiger te worden. De Spanjaard kent een moeizame periode bij de Britse renstal en zijn toekomst is daardoor onzeker. Williams zou desondanks alles uit de kast willen halen om Sainz ook na dit seizoen aan boord te houden.

Toekomst van Hülkenberg en Sainz onzeker

Ook Hülkenberg heeft nog geen zekerheid over zijn toekomst in de Formule 1. Zijn contract bij Audi loopt na dit seizoen af, waardoor de Duitser opnieuw naar zijn opties moet kijken. De beslissing om hem eerder dit jaar niet te vervangen door Sainz kan daardoor alsnog een tijdelijk karakter krijgen.

Zowel Hülkenberg als Sainz bevindt zich daarmee in een belangrijke fase van zijn loopbaan. Audi heeft eerder al laten zien interesse te hebben in de Spanjaard, terwijl Williams er alles aan lijkt te willen doen om hem te behouden. De komende maanden moet duidelijk worden of één van beide coureurs daadwerkelijk van team zal wisselen.