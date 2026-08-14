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'Audi wilde Hülkenberg zak geld meegeven en wippen voor Sainz'

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'Audi wilde Hülkenberg zak geld meegeven en wippen voor Sainz'

Audi heeft dit seizoen serieus overwogen om Nico Hülkenberg aan de kant te schuiven voor Carlos Sainz. Dat meldt PlanetF1. De Duitse renstal zou op het punt hebben gestaan om Hülkenberg te vervangen door de Spanjaard, maar Mattia Binotto en zijn beleidsbepalers besloten uiteindelijk anders.

Hülkenberg bleef daardoor bij het team, terwijl Sainz zijn toekomst bij Williams verder zag vertroebelen. De situatie kan de komende maanden opnieuw voor beweging zorgen op de Formule 1-markt, aangezien beide coureurs na dit seizoen uit hun contract lopen. Het is duidelijk dat met name Sainz heel ontevreden is bij zijn team. 

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Audi koos uiteindelijk voor Hülkenberg

Volgens PlanetF1 stond Audi er dit seizoen dus voor open om Hülkenberg vroegtijdig te laten vertrekken. De komst van Sainz werd serieus besproken, maar de Duitse formatie besloot uiteindelijk om vast te houden aan de ervaren Duitser. Daarmee bleef een opvallende transfer van Sainz naar het toekomstige fabrieksteam van Audi uit.

Voor Sainz lijkt de situatie bij Williams ondertussen steeds lastiger te worden. De Spanjaard kent een moeizame periode bij de Britse renstal en zijn toekomst is daardoor onzeker. Williams zou desondanks alles uit de kast willen halen om Sainz ook na dit seizoen aan boord te houden.

Toekomst van Hülkenberg en Sainz onzeker

Ook Hülkenberg heeft nog geen zekerheid over zijn toekomst in de Formule 1. Zijn contract bij Audi loopt na dit seizoen af, waardoor de Duitser opnieuw naar zijn opties moet kijken. De beslissing om hem eerder dit jaar niet te vervangen door Sainz kan daardoor alsnog een tijdelijk karakter krijgen.

Zowel Hülkenberg als Sainz bevindt zich daarmee in een belangrijke fase van zijn loopbaan. Audi heeft eerder al laten zien interesse te hebben in de Spanjaard, terwijl Williams er alles aan lijkt te willen doen om hem te behouden. De komende maanden moet duidelijk worden of één van beide coureurs daadwerkelijk van team zal wisselen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Nico Hülkenberg Audi

Reacties (2)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.289

    Ik denk dat ik de codering van de nieuwsberichten door heb.

    Als iets tussen "dubbele aanhalingstekens" staat is het een letterlijke quote van een actieve coureur, teambaas of andere direct bij de sport betrokken persoon.
    Staat het tussen 'enkele aanhalingstekens' dan is het een proefballonnetje van een verslaggever of websaait.
    Scheelt weer een hoop geklik en gelees.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 13:51
  • HarryLam

    Posts: 5.654

    De pr machine bestuurd door pa sainz draait weer op volle toeren.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 14:46

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Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
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Spanje
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Oostenrijk
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Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 243
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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