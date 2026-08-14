user icon
icon

'Sainz slaat Williams-aanbod af: Spanjaard wil vertrekken'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Sainz slaat Williams-aanbod af: Spanjaard wil vertrekken'

Carlos Sainz lijkt zijn toekomst bij Williams definitief achter zich te willen laten. Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft de Spanjaard een aanbod om ook na 2026 bij het team te blijven afgewezen. Schumacher vermoedt bovendien dat de relatie tussen Sainz en teambaas James Vowles inmiddels onder druk staat.

Sainz maakte begin 2025 de overstap van Ferrari naar Williams, nadat de Italiaanse renstal had besloten Lewis Hamilton vast te leggen. De Spanjaard koos bewust voor het project van Williams en hoopte met de nieuwe reglementen van 2026 een stap richting de top te kunnen zetten. Die verwachtingen zijn vooralsnog niet uitgekomen.

Meer over Williams 'Williams heeft beet en contracteert Colapinto als opvolger Sainz'

'Williams heeft beet en contracteert Colapinto als opvolger Sainz'

11 aug
 'Sainz wil naar Mercedes: Wolff trapt nadrukkelijk op de rem'

'Sainz wil naar Mercedes: Wolff trapt nadrukkelijk op de rem'

13 aug

Sainz zou lucratief Williams-aanbod hebben afgewezen

Williams staat tijdens de zomerstop slechts negende bij de constructeurs. Ook persoonlijk verloopt het seizoen teleurstellend voor Sainz. De 31-jarige coureur verzamelde pas zes punten en staat daarmee vijftiende in het kampioenschap. Zijn laatste puntenfinish dateert alweer van de Grand Prix van Canada, waar hij als negende over de finish kwam.

Williams zou naar verluidt bereid zijn geweest om diep in de buidel te tasten om Sainz langer vast te leggen. Toch heeft de Spanjaard volgens Schumacher een aanbod om in 2027 bij het team te blijven naast zich neergelegd. "Ik ben benieuwd wat Sainz gaat doen. Hij zou een aanbod van Williams hebben afgewezen. Heeft dat misschien te maken met een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull? Of kijkt hij naar een overstap naar Audi?", vraagt Schumacher zich af.

'Het is behoorlijk gespannen bij Williams'

Schumacher ziet bovendien signalen dat de relatie tussen Sainz en Vowles niet meer optimaal is. Williams begon het seizoen met een auto die te zwaar was en kampt daarnaast met aerodynamische problemen. De geplande updates moeten verbetering brengen, maar lossen volgens de verwachtingen niet alle problemen op.

"Het is behoorlijk gespannen bij Williams. Het team heeft een grote fout gemaakt met de auto", stelt Schumacher. "Vowles kreeg voor het eerst de kans om onder deze nieuwe regels zelf een auto te bouwen, maar dat heeft hij duidelijk niet goed aangepakt. Het zou me dan ook niet verbazen als er inmiddels een conflict is ontstaan."

De toekomst van Sainz blijft daarmee een van de interessante vraagstukken op de Formule 1-markt. Aston Martin en Alpine zouden belangstelling hebben, terwijl Schumacher ook Red Bull en McLaren als mogelijke bestemmingen noemt. Vooral een mogelijk vertrek van Verstappen zou de markt volledig op zijn kop kunnen zetten.

Snorremans

Posts: 359

Ben oprecht benieuwd wat hij verwacht had dan.

Vind dit wel een gevalletje Ricaiardo/Renault 2.0 zeg maar.. Iedereen weet het... iedereen ziet het...behalve de coureur zelf.

  • 4
  • 14 aug 2026 - 16:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Ralf Schumacher Williams

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 359

    Ben oprecht benieuwd wat hij verwacht had dan.

    Vind dit wel een gevalletje Ricaiardo/Renault 2.0 zeg maar.. Iedereen weet het... iedereen ziet het...behalve de coureur zelf.

    • + 4
    • 14 aug 2026 - 16:22
    • koppie toe

      Posts: 5.518

      Weer een dikke duim zuigert in de weer geweest voor wat aandacht.
      Gooit Sainz eerst zijn oude schoenen weg voor hij nieuwe heeft?
      Vragen vragen.

      • + 2
      • 14 aug 2026 - 16:25
    • Rogier hier

      Posts: 6.834

      Ik zie Sainz niet naar Red Bull gaan en ook niet terug naar McLaren. Gepasseerde stations. Blijven bij Williams of Audi. Dat zijn denk ik de opties.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 19:11
  • HarryLam

    Posts: 5.655

    Williams heeft 4x moeten doen over de crash test, gevolg een veels te zware monocoque waar weinig meer aan te doen valt, 1e wat Vowles had moeten doen is die ontwerper eruit te knikkeren, geen wonder dat Carlos nog 0,0 vertrouwen over heeft.

    • + 1
    • 14 aug 2026 - 18:13

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 243
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar