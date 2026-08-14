Carlos Sainz lijkt zijn toekomst bij Williams definitief achter zich te willen laten. Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft de Spanjaard een aanbod om ook na 2026 bij het team te blijven afgewezen. Schumacher vermoedt bovendien dat de relatie tussen Sainz en teambaas James Vowles inmiddels onder druk staat.

Sainz maakte begin 2025 de overstap van Ferrari naar Williams, nadat de Italiaanse renstal had besloten Lewis Hamilton vast te leggen. De Spanjaard koos bewust voor het project van Williams en hoopte met de nieuwe reglementen van 2026 een stap richting de top te kunnen zetten. Die verwachtingen zijn vooralsnog niet uitgekomen.

Sainz zou lucratief Williams-aanbod hebben afgewezen

Williams staat tijdens de zomerstop slechts negende bij de constructeurs. Ook persoonlijk verloopt het seizoen teleurstellend voor Sainz. De 31-jarige coureur verzamelde pas zes punten en staat daarmee vijftiende in het kampioenschap. Zijn laatste puntenfinish dateert alweer van de Grand Prix van Canada, waar hij als negende over de finish kwam.

Williams zou naar verluidt bereid zijn geweest om diep in de buidel te tasten om Sainz langer vast te leggen. Toch heeft de Spanjaard volgens Schumacher een aanbod om in 2027 bij het team te blijven naast zich neergelegd. "Ik ben benieuwd wat Sainz gaat doen. Hij zou een aanbod van Williams hebben afgewezen. Heeft dat misschien te maken met een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull? Of kijkt hij naar een overstap naar Audi?", vraagt Schumacher zich af.

'Het is behoorlijk gespannen bij Williams'

Schumacher ziet bovendien signalen dat de relatie tussen Sainz en Vowles niet meer optimaal is. Williams begon het seizoen met een auto die te zwaar was en kampt daarnaast met aerodynamische problemen. De geplande updates moeten verbetering brengen, maar lossen volgens de verwachtingen niet alle problemen op.

"Het is behoorlijk gespannen bij Williams. Het team heeft een grote fout gemaakt met de auto", stelt Schumacher. "Vowles kreeg voor het eerst de kans om onder deze nieuwe regels zelf een auto te bouwen, maar dat heeft hij duidelijk niet goed aangepakt. Het zou me dan ook niet verbazen als er inmiddels een conflict is ontstaan."

De toekomst van Sainz blijft daarmee een van de interessante vraagstukken op de Formule 1-markt. Aston Martin en Alpine zouden belangstelling hebben, terwijl Schumacher ook Red Bull en McLaren als mogelijke bestemmingen noemt. Vooral een mogelijk vertrek van Verstappen zou de markt volledig op zijn kop kunnen zetten.