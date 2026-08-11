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Prins Bernhard: "Ik werd emotioneel tijdens eerste keer Zandvoort"

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Prins Bernhard: "Ik werd emotioneel tijdens eerste keer Zandvoort"

Prins Bernhard kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen vijf jaar Formule 1 in Zandvoort. De prins was een van de drijvende krachten achter de terugkeer van de Dutch Grand Prix en zag zijn missie in 2021 werkelijkheid worden. Op 23 augustus staat de laatste Formule 1-race op het circuit in de duinen op het programma.

De emoties zullen volgens Bernhard dan ook hoog oplopen. Vooral het eerste moment waarop hij een Formule 1-vrachtwagen het circuit zag oprijden, staat hem nog altijd bij. De terugkeer van de Formule 1 betekende voor de prins de bekroning van een jarenlange missie om Zandvoort weer op de kalender te krijgen.

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Bernhard emotioneel bij laatste GP

"Toen ik voor het eerst een F1-vrachtwagen het terrein op zag rijden, kreeg ik tranen in mijn ogen. Ik heb nu eenmaal een enorme passie voor de sport. Ook de eerste keer dat ik een Formule 1-auto op het circuit zag testen, is een moment dat ik nooit meer zal vergeten", vertelt Bernhard aan Formule 1 Magazine.

Ook de laatste finish van de Dutch Grand Prix zal de nodige emoties oproepen bij de prins. "Aan de ene kant is het jammer dat het avontuur stopt, maar aan de andere kant ben ik ontzettend trots. We kunnen dit avontuur op het hoogtepunt afsluiten. Ik denk dat het goed is zoals het nu gaat. Niets is voor altijd."

Verstappen maakt laatste Zandvoort-race mee

Voor Max Verstappen wordt de laatste Grand Prix van Nederland eveneens een bijzonder moment. Dankzij de successen van de Nederlander keerde de Formule 1 in 2021 terug naar Zandvoort. Verstappen wist vervolgens drie keer te winnen op het circuit en stond ook in de twee races waarin hij niet won op het podium. In 2024 en 2025 eindigde hij als tweede, achter respectievelijk Lando Norris en Oscar Piastri.

Verstappen bewaart dan ook vooral goede herinneringen aan de Dutch Grand Prix. "De overwinningen uiteraard, maar ook het feest met het publiek en alles in het Oranje. Mijn mooiste herinnering is de eerste overwinning in 2021. Het was de eerste echte thuisrace sinds Zandvoort terugkeerde op de kalender en ik zat midden in een titelstrijd. Om die race dan te winnen, was geweldig. De eerste keer blijft je altijd bij."

Helmut Marko speelde opvallende rol

Bernhard heeft eerder ook verteld hoe hij Zandvoort uiteindelijk op de Formule 1-kalender wist te krijgen. Daarbij speelde voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko een opvallende rol. Bernhard nodigde een delegatie van Formula One Management uit op het circuit, waaronder Chloe Targett-Adams, destijds Global Director of Race Promotion.

"Marko zei eerst tegen me: 'Bernhard, je bent echt gek als je dit wilt doen. Begin er nooit aan.' Toen wees ik hem op de vrouw met wie we aan het praten waren. Hij liep meteen op haar af en zei: 'Dit is precies het circuit dat op de kalender moet staan.' Dat vond ik geweldig. Eerst probeerde hij mij ervan te overtuigen het niet te doen, maar toen hij merkte hoe enthousiast ik was, wilde hij haar blijkbaar ook overtuigen", blikt Bernhard terug.

Kampsie

Posts: 1.717

Je kunt van prins bril zeggen wat je wilt, dit heeft hij prima gedaan.

  • 4
  • 11 aug 2026 - 09:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 GP Nederland 2026

Reacties (5)

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  • Erwinnaar

    Posts: 5.814

    Hoe kan het dat sinds 1986 de Hungaroring onafgebroken staat dan bijvoorbeeld en Zandvoort stopt?

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 08:49
    • Pietje Bell

      Posts: 36.143

      De Hongaarse overheid pompt aanzienlijke hoeveelheden overheidsgeld in de Formule 1 en de Hungaroring.

      De regering ziet de Grand Prix als een van de belangrijkste internationale uithangborden van het land.

      De staat draagt rechtstreeks bij aan de licentiekosten die aan de
      Formule 1 (Formula One Group) moeten worden betaald om de race te mogen organiseren. Dit wordt gefinancierd uit de staatsbegroting en valt onder het Hongaarse Ministerie van Defensie (waar het Staatssecretariaat voor Sport onder valt).

      Het circuit van de Hungaroring is in handen van de Hongaarse staat.
      Om het contract met de F1 tot en met 2032 te verlengen, stelde de
      Formule 1 een harde eis: de verouderde faciliteiten moesten grondig worden gemoderniseerd. Honderden miljoenen euro's aan overheidsinvesteringen: De overheid heeft een omvangrijk meerjarig renovatieproject goedgekeurd.

      Bron: MS Global.

      • + 3
      • 11 aug 2026 - 09:12
  • Kampsie

    Posts: 1.717

    Je kunt van prins bril zeggen wat je wilt, dit heeft hij prima gedaan.

    • + 4
    • 11 aug 2026 - 09:38
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.359

    Bertje werd ook emotioneel toen hij eind jaren 80 voor de eerste keer op "circuit park zandvoort kwam", Bertje kind van Heusden Zolder, wist niet wat hij meemaakte, de tranen sprongen in zijn ogen, zo'n aftandse oude zooi zag je niet vaak op circuits in het moderne west europa van de jaren 80. Niet alleen voor de supporters waren de voorzieningen erbarmelijk, ook voor de coureurs (en vlagenisten waar ik toen voor was uitgenodigd) was de men daar vergeten sinds de vroege jaren 60 maar ook iets van comfort te realiseren. Een urinoir? Mij werd verteld, "je kan p*ssen in de duinen", grote boodschap, dat zoek je zelf maar uit, de wc's zijn hier echt te goor, ga maar naar een strandtent"

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 10:22

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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