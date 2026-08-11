Prins Bernhard kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen vijf jaar Formule 1 in Zandvoort. De prins was een van de drijvende krachten achter de terugkeer van de Dutch Grand Prix en zag zijn missie in 2021 werkelijkheid worden. Op 23 augustus staat de laatste Formule 1-race op het circuit in de duinen op het programma.

De emoties zullen volgens Bernhard dan ook hoog oplopen. Vooral het eerste moment waarop hij een Formule 1-vrachtwagen het circuit zag oprijden, staat hem nog altijd bij. De terugkeer van de Formule 1 betekende voor de prins de bekroning van een jarenlange missie om Zandvoort weer op de kalender te krijgen.

Bernhard emotioneel bij laatste GP

"Toen ik voor het eerst een F1-vrachtwagen het terrein op zag rijden, kreeg ik tranen in mijn ogen. Ik heb nu eenmaal een enorme passie voor de sport. Ook de eerste keer dat ik een Formule 1-auto op het circuit zag testen, is een moment dat ik nooit meer zal vergeten", vertelt Bernhard aan Formule 1 Magazine.

Ook de laatste finish van de Dutch Grand Prix zal de nodige emoties oproepen bij de prins. "Aan de ene kant is het jammer dat het avontuur stopt, maar aan de andere kant ben ik ontzettend trots. We kunnen dit avontuur op het hoogtepunt afsluiten. Ik denk dat het goed is zoals het nu gaat. Niets is voor altijd."

Verstappen maakt laatste Zandvoort-race mee

Voor Max Verstappen wordt de laatste Grand Prix van Nederland eveneens een bijzonder moment. Dankzij de successen van de Nederlander keerde de Formule 1 in 2021 terug naar Zandvoort. Verstappen wist vervolgens drie keer te winnen op het circuit en stond ook in de twee races waarin hij niet won op het podium. In 2024 en 2025 eindigde hij als tweede, achter respectievelijk Lando Norris en Oscar Piastri.

Verstappen bewaart dan ook vooral goede herinneringen aan de Dutch Grand Prix. "De overwinningen uiteraard, maar ook het feest met het publiek en alles in het Oranje. Mijn mooiste herinnering is de eerste overwinning in 2021. Het was de eerste echte thuisrace sinds Zandvoort terugkeerde op de kalender en ik zat midden in een titelstrijd. Om die race dan te winnen, was geweldig. De eerste keer blijft je altijd bij."

Bernhard heeft eerder ook verteld hoe hij Zandvoort uiteindelijk op de Formule 1-kalender wist te krijgen. Daarbij speelde voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko een opvallende rol. Bernhard nodigde een delegatie van Formula One Management uit op het circuit, waaronder Chloe Targett-Adams, destijds Global Director of Race Promotion.

"Marko zei eerst tegen me: 'Bernhard, je bent echt gek als je dit wilt doen. Begin er nooit aan.' Toen wees ik hem op de vrouw met wie we aan het praten waren. Hij liep meteen op haar af en zei: 'Dit is precies het circuit dat op de kalender moet staan.' Dat vond ik geweldig. Eerst probeerde hij mij ervan te overtuigen het niet te doen, maar toen hij merkte hoe enthousiast ik was, wilde hij haar blijkbaar ook overtuigen", blikt Bernhard terug.