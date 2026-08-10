Lewis Hamilton hoeft volgens Juan Pablo Montoya voorlopig nog niet aan zijn afscheid van de Formule 1 te denken. De Colombiaanse oud-coureur is teruggekomen op zijn eerdere voorspelling over de toekomst van de Ferrari-coureur. Door de sterke prestaties van Hamilton in 2026 ziet Montoya de zevenvoudig wereldkampioen nog meerdere jaren doorgaan.

Hamilton leek vorig jaar nog ver verwijderd van zijn beste vorm. Tijdens zijn eerste seizoen bij Ferrari kreeg de Brit flink wat kritiek en werd er zelfs openlijk gespeculeerd over een mogelijk vroegtijdig pensioen. Dit jaar is het beeld echter volledig veranderd. Hamilton heeft zich opnieuw in de titelstrijd gemengd en staat, ondanks een achterstand van vijftig punten op Andrea Kimi Antonelli, nog altijd in de race voor een achtste wereldtitel.

Montoya draait volledig bij over pensioen Hamilton

Montoya voorspelde tijdens de moeilijke periode van Hamilton bij Ferrari nog dat de Brit eind 2026 of in 2027 zou stoppen. Die verwachting heeft de Colombiaan inmiddels volledig bijgesteld. Volgens hem heeft Hamilton door zijn huidige vorm geen enkele reden om zijn helm aan de wilgen te hangen.

"Hamilton gaat de komende twee of drie jaar zeker niet stoppen", stelt Montoya in gesprek met AS Colombia. "Als Ferrari op deze manier blijft presteren en Hamilton zelf dit niveau vasthoudt, zie ik hem voorlopig helemaal niet met pensioen gaan. Zolang hij kan meedoen om de wereldtitel, zal hij willen blijven racen."

Hamilton heeft daarmee niet alleen zijn eigen toekomst nieuw leven ingeblazen, maar zorgt volgens Montoya ook voor een probleem bij Ferrari. De Italiaanse renstal beschikt namelijk over meerdere jonge coureurs die hopen ooit het stoeltje van de Brit over te nemen. Door de sterke prestaties van Hamilton kan dat moment echter nog jaren op zich laten wachten.

Ferrari-jongelingen moeten mogelijk langer wachten

"Als Hamilton nog twee of drie jaar doorgaat, ontstaat er vanzelf een probleem voor de volgende generatie", legt Montoya uit. "Op een bepaald moment dient zich namelijk iemand aan die Ferrari misschien nog aantrekkelijker vindt. Het draait in deze sport ook om timing. Als een coureur als Rafael Camara op het juiste moment indruk maakt, kan Ferrari zomaar voor hem kiezen en iemand als Oliver Bearman links laten liggen."

Bearman geldt al langere tijd als een belangrijke kandidaat om Hamilton uiteindelijk op te volgen bij Ferrari. De jonge Brit lijkt door de comeback van Hamilton echter geduld te moeten hebben. Volgens eerdere berichtgeving wordt Bearman daarom al in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Red Bull Racing. Mocht Max Verstappen daadwerkelijk vertrekken uit Milton Keynes, dan zou daar mogelijk een plek vrijkomen voor de Haas-coureur.