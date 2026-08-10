user icon
icon

Montoya neemt Hamilton-uitlatingen terug: "Lewis gaat door"

<< Naar nieuwsoverzicht
Montoya neemt Hamilton-uitlatingen terug: "Lewis gaat door"

Lewis Hamilton hoeft volgens Juan Pablo Montoya voorlopig nog niet aan zijn afscheid van de Formule 1 te denken. De Colombiaanse oud-coureur is teruggekomen op zijn eerdere voorspelling over de toekomst van de Ferrari-coureur. Door de sterke prestaties van Hamilton in 2026 ziet Montoya de zevenvoudig wereldkampioen nog meerdere jaren doorgaan.

Hamilton leek vorig jaar nog ver verwijderd van zijn beste vorm. Tijdens zijn eerste seizoen bij Ferrari kreeg de Brit flink wat kritiek en werd er zelfs openlijk gespeculeerd over een mogelijk vroegtijdig pensioen. Dit jaar is het beeld echter volledig veranderd. Hamilton heeft zich opnieuw in de titelstrijd gemengd en staat, ondanks een achterstand van vijftig punten op Andrea Kimi Antonelli, nog altijd in de race voor een achtste wereldtitel.

Meer over Lewis Hamilton Antonelli genoot van titelstrijd Verstappen en Hamilton: "Liep verkeerd af"

Antonelli genoot van titelstrijd Verstappen en Hamilton: "Liep verkeerd af"

6 aug
 Hamilton aangevallen na kritiek op FIA-stewards

Hamilton aangevallen na kritiek op FIA-stewards

6 aug

Montoya draait volledig bij over pensioen Hamilton

Montoya voorspelde tijdens de moeilijke periode van Hamilton bij Ferrari nog dat de Brit eind 2026 of in 2027 zou stoppen. Die verwachting heeft de Colombiaan inmiddels volledig bijgesteld. Volgens hem heeft Hamilton door zijn huidige vorm geen enkele reden om zijn helm aan de wilgen te hangen.

"Hamilton gaat de komende twee of drie jaar zeker niet stoppen", stelt Montoya in gesprek met AS Colombia. "Als Ferrari op deze manier blijft presteren en Hamilton zelf dit niveau vasthoudt, zie ik hem voorlopig helemaal niet met pensioen gaan. Zolang hij kan meedoen om de wereldtitel, zal hij willen blijven racen."

Hamilton heeft daarmee niet alleen zijn eigen toekomst nieuw leven ingeblazen, maar zorgt volgens Montoya ook voor een probleem bij Ferrari. De Italiaanse renstal beschikt namelijk over meerdere jonge coureurs die hopen ooit het stoeltje van de Brit over te nemen. Door de sterke prestaties van Hamilton kan dat moment echter nog jaren op zich laten wachten.

Ferrari-jongelingen moeten mogelijk langer wachten

"Als Hamilton nog twee of drie jaar doorgaat, ontstaat er vanzelf een probleem voor de volgende generatie", legt Montoya uit. "Op een bepaald moment dient zich namelijk iemand aan die Ferrari misschien nog aantrekkelijker vindt. Het draait in deze sport ook om timing. Als een coureur als Rafael Camara op het juiste moment indruk maakt, kan Ferrari zomaar voor hem kiezen en iemand als Oliver Bearman links laten liggen."

Bearman geldt al langere tijd als een belangrijke kandidaat om Hamilton uiteindelijk op te volgen bij Ferrari. De jonge Brit lijkt door de comeback van Hamilton echter geduld te moeten hebben. Volgens eerdere berichtgeving wordt Bearman daarom al in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Red Bull Racing. Mocht Max Verstappen daadwerkelijk vertrekken uit Milton Keynes, dan zou daar mogelijk een plek vrijkomen voor de Haas-coureur.

Larry Perkins

Posts: 67.023

Als Juan Snuifketel hier al zijn onzin komt terugdraaien, dan krijgen we nog een bull sh*t te lezen...

  • 2
  • 10 aug 2026 - 17:36
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Juan Pablo Montoya Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 4.256

    Nu kan Mercedes er eindelijk voor zorgen dat hij zijn 8e wereldtitel haalt...!

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 17:34
  • Larry Perkins

    Posts: 67.020

    Als Juan Snuifketel hier al zijn onzin komt terugdraaien, dan krijgen we nog een bull sh*t te lezen...

    • + 2
    • 10 aug 2026 - 17:36

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar