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F1-toekomst van Lawson in gevaar: Politieke spelletjes spelen een rol

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F1-toekomst van Lawson in gevaar: Politieke spelletjes spelen een rol

Politieke spelletjes kunnen de Formule 1-toekomst van Liam Lawson in gevaar brengen. De Nieuw-Zeelander is bezig met een sterk seizoen bij Racing Bulls, maar het is de vraag of er voor hem toekomst is bij het grote Red Bull. Het probleem is echter dat Lawson weinig andere mogelijkheden heeft.

Lawson heeft zich knap hersteld na de dreun van begin vorig jaar. Na twee raceweekenden verloor hij toen zijn zitje bij Red Bull, en werd hij teruggezet naar Racing Bulls. Bij het Italiaanse team laat hij nu mooie dingen zien, en presteert hij zeer stabiel. Lawson staat op de negende plaats in het wereldkampioenschap met 43 WK-punten. De kans lijkt echter klein te zijn dat hij promotie kan maken naar Red Bull, terwijl aanstormend talent Nikola Tsolov al in verband werd gebracht met zijn zitje.

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Waarom moet Lawson zich zorgen maken?

Mocht Lawson moeten vertrekken bij Racing Bulls, dan heeft hij volgens de New Zealand Herald maar weinig mogelijkheden. Bij Audi en Alpine lijken er geen zitjes beschikbaar te zijn, terwijl Aston Martin volgens de krant een lastig verhaal kan worden. Vorig jaar zorgde de macht van Honda er mede voor dat Red Bull hem verving door Yuki Tsunoda, en Aston Martin rijdt nu met krachtbronnen van de Japanse fabrikant.

Ook nieuwkomer Cadillac lijkt volgens de New Zealand Herald geen mogelijkheid te zijn voor Lawson. Ze wijzen naar mogelijke politieke spelletjes, want Cadillac zou onder druk staan om de Amerikaan Colton Herta aan een zitje te helpen. De krant beweert dat het bij Haas eenzelfde soort liedje is, omdat daar de macht van Toyota begint toe te nemen.

Wat is er wel mogelijk?

Een team dat wel een mogelijkheid kan zijn, is Williams. Dit zou echter een enorme gok zijn, aangezien Williams diep is weggezakt in de eerste seizoenshelft. Het is echter geen geheim dat Williams-teambaas James Vowles onder de indruk is van Lawson. Toen Williams er in 2024 voor koos om Logan Sargeant aan de kant te schuiven, werd ook de naam van Lawson genoemd als mogelijke vervanger.

F1 Nieuws Liam Lawson Red Bull Racing Racing Bulls

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Land Nieuw-Zeeland
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, Nieuw-Zeeland
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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