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FIA keihard aangevallen: "Niemand luisterde!"

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FIA keihard aangevallen: "Niemand luisterde!"

David Coulthard heeft hard uitgehaald naar de FIA en wijst naar de nieuwe, controversiële regels van dit jaar. Coulthard stelt dat de teams en de coureurs al hadden gewaarschuwd voor de mogelijke problemen, en hij vindt het geen goede zaak dat er niet is ingegrepen.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1. Vooral de motorregels zorgen voor de nodige frustratie, want de coureurs zijn hierdoor niet meer in staat om vol te pushen. De leeglopende batterijen zorgen er zelfs voor dat ze veel vermogen verliezen. Daarnaast veranderen snelle bochten in een soort oplaadstations en begint de frustratie bij de coureurs toe te nemen. De FIA heeft voor de komende jaren wel veranderingen aangekondigd, maar veel mensen vragen zich af waarom ze nu pas ingrijpen.

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Had men dit zien aankomen?

Oud-coureur en analist David Coulthard is niet te spreken over de manier waarop de FIA deze zaak heeft aangepakt. In de Up To Speed Podcast haalt hij hard uit: "De nieuwe regels kwamen recht op ons af, terwijl de coureurs en de engineers al zeiden dat dit niet goed zou uitpakken, maar vanuit de rest bleef het vrijwel alleen maar stil."

Tijdens de seizoensopener in Australië schrok Coulthard zich dan ook wild: "We kwamen aan in Melbourne, en we dachten: 'Ze vertragen gewoon als ze op bepaalde bochten afkomen!'"

'Niemand luisterde'

Het feit dat er niet naar eerdere waarschuwingen is geluisterd, is volgens Coulthard geen goede reclame: "Ik heb het gevoel dat wij dit zagen aankomen, maar dat er niemand echt luisterde. En het feit dat ze moesten reageren op de realiteit, in een sport die de toekomst eindeloos simuleert, was een beetje teleurstellend. Dat mag je de FIA ook echt aanrekenen."

Hoe zal de FIA reageren?

De analist denkt dat de FIA hier geen boodschap aan heeft: "Ik weet dat ze gevoelig zullen reageren en zullen zeggen dat ze maar een kleine groep mensen zijn en dat de Formule 1-teams honderden mensen aan personeel hebben. Maar al het bewijs was er al dat het een 50/50-verdeling zou worden en dat de batterij een uitdaging zou worden."

Zuchtend gaat Coulthard verder met zijn verhaal: "Wat gaan we in de toekomst doen? We krijgen volgend jaar meer verbrandingsmotor en er wordt gesuggereerd dat het in het jaar daarop nog meer wordt. Om dan pas het overduidelijke te zien en te reageren, is een beetje teleurstellend."

snailer

Posts: 34.111

Verstappen was al tegen de regels in 2023. Groote rode uitroeptekens op vele gebieden.

Coulthard is ook gewoon een racer. Nam het ooit op tegen de grote Schumacher. En hij versloeg hem soms zelfs in de regen.

  • 16
  • 4 aug 2026 - 15:19
F1 Nieuws David Coulthard

Reacties (13)

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  • snailer

    Posts: 34.111

    Geen idee waar dit uit komt. Maar Lauda in zijn jonge jaren. Gespeeld door een acteur uiteraard. Maar ik moest glimlachen.

    Lauda: Why should I drive fast?
    Marlene (ik ga er van uit dat de actrice Marlene speelt): Because I'm asking you to.

    https://www(.)youtube(.)com/shorts/xn4G4Gzq-9Y?feature=share

    (.) - .
    2x

    • + 0
    • 4 aug 2026 - 15:11
    • Zambiorix

      Posts: 1.354

      De film heet "Rush" en vertelt (een stukje van) het verhaal van Nikki Lauda en James Hunt. 1 van de betere films over racing

      • + 1
      • 4 aug 2026 - 16:50
    • Zambiorix

      Posts: 1.354

      Niki Lauda 8-|

      • + 0
      • 4 aug 2026 - 16:51
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.869

    De nieuwe regels zijn natuurlijk gewoon k*t, maar als Max de lijst had aangevoerd hadden we van David Coulthard niets gehoord....die draait met de wind mee die Redbull heet natuurlijk.

    • + 3
    • 4 aug 2026 - 15:12
    • snailer

      Posts: 34.111

      Verstappen was al tegen de regels in 2023. Groote rode uitroeptekens op vele gebieden.

      Coulthard is ook gewoon een racer. Nam het ooit op tegen de grote Schumacher. En hij versloeg hem soms zelfs in de regen.

      • + 16
      • 4 aug 2026 - 15:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.869

      Coulthard praat naar en in het straatje van Redbull...

      • + 2
      • 4 aug 2026 - 17:28
    • Flexwing

      Posts: 507

      Ouw snapt er ook niks van.

      • + 3
      • 4 aug 2026 - 17:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.869

      ......en jullie kunnen niet lezen.....toch zeker niet begrijpelijk.

      • + 0
      • 4 aug 2026 - 20:33
  • schwantz34

    Posts: 42.564

    Max zag, en riep jaren geleden als eerste (zelfs nog eerder dan Larry) al dat deze Mariokartrukbatterijjojo regels echt volstrekt F1 onwaardig zouden zijn. En man o man wat heeft hij helaas gruwelijk gelijk gekregen!

    En wat hebben Ome Ben en zijn incompetente dove bende idioten al die tijd met zijn waarschuwingen gedaan? Nou, nadat ze hun kop als de sodemieter in het zand hadden gestoken gewoon simply lovely helemaal niks, nada, noppes, 0,0!

    • + 16
    • 4 aug 2026 - 15:23
    • Larry Perkins

      Posts: 66.878

      NIETTUS!

      Maar naar mij werd nog slechter geluisterd dan naar Max!
      Wat in dit geval wel logisch is...

      • + 2
      • 4 aug 2026 - 16:42
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.194

    De FIA maar ook de FOCA (heet dat nog zo?) kunmrn al jaren slecht luisteren:

    - minder zandbak races
    - minder straatcircuits
    - meer historische banen terug
    - terug naar de atmospherische V8, V10, V12
    - toegangsprijzen
    - minder trucjes als DRS etc.

    Maar dit is dan wel écht het ergste, die onderzoekjes:

    Beweringen dat fans het fijner vinden dat ze kunnen praten langs de baan (ten opzichte van de V8/V10/V12 tijd...

    En de laatste, dat fans het juist leuker vinden onder de nieuwe regels en dat ze juist geen interesse hebben jn batterij data (lees denken fans dom te kunnen houden)...

    Ja, er is een nieuw publiek... maar dat is van het slag "Max fan". Ze zouden de die-hard fan moeten vasthouden. Maar meer en meer gaan die eerder kijken naar Indycar, GT etc... waar racen nog meer racen is.

    • + 1
    • 4 aug 2026 - 15:48
  • Patrick_St

    Posts: 6.044

    Een stukje uit de podcast Paddockpraat met Claire Dubbelman:

    Claire gaf een kijkje achter de schermen van hoe een regelgeving in de Formule 1 écht tot stand komt en ontkrachtte het idee dat de FIA zomaar iets verzint:

    Geen verrassing voor de teams:
    Voordat een reglement officieel wordt gemaakt, passeren de voorstellen drie afzonderlijke stemrondes waarin de teams en fabrikanten zélf aan tafel zitten.

    Diverse geledingen binnen de teams stemmen mee:
    Het is niet zo dat alleen teambazen hun hand opsteken. De voorstellen gaan langs specifieke commissies (zoals de Technical Working Group en de Power Unit Working Group) waarin de technische directeuren en motorengineers van de teams zelf zitting hebben.

    Iedereen stemde vóór:
    Claire benadrukte dat in al die fasen de teams en motorfabrikanten unaniem vóór het totaalpakket hebben gestemd. Pas nádat iedereen zijn akkoord had gegeven en de regels definitief waren vastgelegd, begonnen sommige teams in de media te klagen over de uitkomsten of de verhouding tussen elektrisch- en verbrandingsvermogen.

    • + 3
    • 4 aug 2026 - 15:54
    • schwantz34

      Posts: 42.564

      Het zal allemaal best, maar het is toch wel razendknap dat al die slimme koppen bij elkaar van de F1 zo'n gigantische FE-achtige teringzooi hebben gemaakt toch?

      En waar was de "F1 fan Work Group" eigenlijk tijdens al deze besprekingen?

      • + 8
      • 4 aug 2026 - 16:14

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Datum
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-
Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB David Coulthard -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 27 maa 1971 (55)
  • Geb. plaats Twynholm, Kirkcudbrightshire, Scotland, UK, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
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