David Coulthard heeft hard uitgehaald naar de FIA en wijst naar de nieuwe, controversiële regels van dit jaar. Coulthard stelt dat de teams en de coureurs al hadden gewaarschuwd voor de mogelijke problemen, en hij vindt het geen goede zaak dat er niet is ingegrepen.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1. Vooral de motorregels zorgen voor de nodige frustratie, want de coureurs zijn hierdoor niet meer in staat om vol te pushen. De leeglopende batterijen zorgen er zelfs voor dat ze veel vermogen verliezen. Daarnaast veranderen snelle bochten in een soort oplaadstations en begint de frustratie bij de coureurs toe te nemen. De FIA heeft voor de komende jaren wel veranderingen aangekondigd, maar veel mensen vragen zich af waarom ze nu pas ingrijpen.

Had men dit zien aankomen?

Oud-coureur en analist David Coulthard is niet te spreken over de manier waarop de FIA deze zaak heeft aangepakt. In de Up To Speed Podcast haalt hij hard uit: "De nieuwe regels kwamen recht op ons af, terwijl de coureurs en de engineers al zeiden dat dit niet goed zou uitpakken, maar vanuit de rest bleef het vrijwel alleen maar stil."

Tijdens de seizoensopener in Australië schrok Coulthard zich dan ook wild: "We kwamen aan in Melbourne, en we dachten: 'Ze vertragen gewoon als ze op bepaalde bochten afkomen!'"

'Niemand luisterde'

Het feit dat er niet naar eerdere waarschuwingen is geluisterd, is volgens Coulthard geen goede reclame: "Ik heb het gevoel dat wij dit zagen aankomen, maar dat er niemand echt luisterde. En het feit dat ze moesten reageren op de realiteit, in een sport die de toekomst eindeloos simuleert, was een beetje teleurstellend. Dat mag je de FIA ook echt aanrekenen."

Hoe zal de FIA reageren?

De analist denkt dat de FIA hier geen boodschap aan heeft: "Ik weet dat ze gevoelig zullen reageren en zullen zeggen dat ze maar een kleine groep mensen zijn en dat de Formule 1-teams honderden mensen aan personeel hebben. Maar al het bewijs was er al dat het een 50/50-verdeling zou worden en dat de batterij een uitdaging zou worden."

Zuchtend gaat Coulthard verder met zijn verhaal: "Wat gaan we in de toekomst doen? We krijgen volgend jaar meer verbrandingsmotor en er wordt gesuggereerd dat het in het jaar daarop nog meer wordt. Om dan pas het overduidelijke te zien en te reageren, is een beetje teleurstellend."