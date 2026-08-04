Jonathan Wheatley lijkt nog altijd in beeld te zijn om teambaas van Aston Martin te worden. De voormalig Red Bull-man vertrok eerder dit jaar als teambaas van Audi, en zit sindsdien thuis. Bij Aston Martin lijkt er nog meer te veranderen, want Tom McCullough gaat vertrekken.

Het team van Aston Martin heeft in de afgelopen jaren meerdere grote namen aangetrokken. Topontwerper Adrian Newey kwam over van Red Bull, en is sinds dit jaar ook de teambaas. Aston Martin heeft een belabberde eerste seizoenshelft achter de rug, en er gaan al maanden geruchten rond over de positie van Newey. De functie van teambaas lijkt hij slechts tijdelijk te bekleden, en de namen van zijn voormalig Red Bull-teamgenoten Christian Horner en Wheatley werden al genoemd.

Wat zijn de plannen?

Wheatley vertrok net als Newey bij Red Bull om elders een nieuw avontuur aan te gaan. Hij werd teambaas van Audi, maar verliet die rol eerder dit jaar. Hij werd veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin, maar een aankondiging bleef uit. Volgens PlanetF1 is Wheatley echter nog steeds in beeld voor de rol als teambaas van Aston Martin, maar is het niet de verwachting dat dit nieuws dit jaar wordt bevestigd. Wheatley onderhandelt nog steeds met Audi over het einde van zijn contract, en dat lijkt nog wel even te duren.

Wie gaat er vertrekken?

Aston Martin heeft op hun beurt afscheid moeten nemen van de zeer ervaren engineer Tom McCullough. Volgens PlanetF1 vertrekt hij eind dit jaar uit de organisatie, nadat hij eerder al een rol had gekregen buiten het Formule 1-team.

McCullough werkt al zeer lang bij het in Silverstone gevestigde team, en begon er in 2014 toen de renstal nog Force India heette. Hij klom op binnen de organisatie, en werd performance director, een rol die hij tot en met eind 2024 vervulde. Begin 2025 voerde Aston Martin een reorganisatie door, en kreeg Mike Krack de taken van McCullough in zijn pakket. McCullough kreeg op zijn beurt een functie buiten het Formule 1-project, en overzag de werkzaamheden van Aston Martin Performance Technologies in andere takken van de racerij.

Waar de toekomst van McCullough ligt, is nog niet duidelijk. Volgens PlanetF1 is hij door zijn ervaring een aantrekkelijke naam, mocht hij in de Formule 1 willen blijven.