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'Aston Martin wil voormalig Red Bull-kopstuk als teambaas'

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'Aston Martin wil voormalig Red Bull-kopstuk als teambaas'

Jonathan Wheatley lijkt nog altijd in beeld te zijn om teambaas van Aston Martin te worden. De voormalig Red Bull-man vertrok eerder dit jaar als teambaas van Audi, en zit sindsdien thuis. Bij Aston Martin lijkt er nog meer te veranderen, want Tom McCullough gaat vertrekken.

Het team van Aston Martin heeft in de afgelopen jaren meerdere grote namen aangetrokken. Topontwerper Adrian Newey kwam over van Red Bull, en is sinds dit jaar ook de teambaas. Aston Martin heeft een belabberde eerste seizoenshelft achter de rug, en er gaan al maanden geruchten rond over de positie van Newey. De functie van teambaas lijkt hij slechts tijdelijk te bekleden, en de namen van zijn voormalig Red Bull-teamgenoten Christian Horner en Wheatley werden al genoemd.

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Wat zijn de plannen?

Wheatley vertrok net als Newey bij Red Bull om elders een nieuw avontuur aan te gaan. Hij werd teambaas van Audi, maar verliet die rol eerder dit jaar. Hij werd veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin, maar een aankondiging bleef uit. Volgens PlanetF1 is Wheatley echter nog steeds in beeld voor de rol als teambaas van Aston Martin, maar is het niet de verwachting dat dit nieuws dit jaar wordt bevestigd. Wheatley onderhandelt nog steeds met Audi over het einde van zijn contract, en dat lijkt nog wel even te duren.

Wie gaat er vertrekken?

Aston Martin heeft op hun beurt afscheid moeten nemen van de zeer ervaren engineer Tom McCullough. Volgens PlanetF1 vertrekt hij eind dit jaar uit de organisatie, nadat hij eerder al een rol had gekregen buiten het Formule 1-team.

McCullough werkt al zeer lang bij het in Silverstone gevestigde team, en begon er in 2014 toen de renstal nog Force India heette. Hij klom op binnen de organisatie, en werd performance director, een rol die hij tot en met eind 2024 vervulde. Begin 2025 voerde Aston Martin een reorganisatie door, en kreeg Mike Krack de taken van McCullough in zijn pakket. McCullough kreeg op zijn beurt een functie buiten het Formule 1-project, en overzag de werkzaamheden van Aston Martin Performance Technologies in andere takken van de racerij.

Waar de toekomst van McCullough ligt, is nog niet duidelijk. Volgens PlanetF1 is hij door zijn ervaring een aantrekkelijke naam, mocht hij in de Formule 1 willen blijven.

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Adrian Newey Red Bull Racing Aston Martin Audi

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Pos
Team
Punten
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
12
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Williams
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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