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Verstappen geadviseerd Red Bull onder druk te zetten

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Verstappen geadviseerd Red Bull onder druk te zetten

Volgens Juan Pablo Montoya wil Max Verstappen helemaal niet weg bij het team van Red Bull Racing. Er gaan veel geruchten rond over zijn toekomst, maar volgens Montoya moet Verstappen 'gewoon' blijven en moet hij Red Bull meer onder druk zetten.

Verstappen en Red Bull hebben een frustrerende en tegenvallende eerste seizoenshelft achter de rug. De viervoudig wereldkampioen heeft nog geen race gewonnen, liep tegen veel problemen aan en staat slechts op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Verstappen kan hierdoor gebruikmaken van de exitclausules in zijn contract, maar of hij echt gaat vertrekken bij Red Bull blijft de grote vraag. Hij heeft meerdere keren aangegeven dat Red Bull aanvoelt als een tweede familie, maar het succes blijft vooralsnog uit.

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Waar ligt de toekomst van Verstappen?

Veel kenners hebben hun mening over de zaak al gegeven, en ook Juan Pablo Montoya doet nu weer een duit in het zakje. Bij F1.com wordt hij gevraagd naar de toekomst van Verstappen: "Ik denk niet dat Max weg wil bij Red Bull. Je zit daar bij één van de beste Formule 1-teams, misschien wel het beste team van de afgelopen twintig jaar, samen met Mercedes."

Een vertrek is volgens Montoya niet nodig: "Je zit daar echt op de juiste plek. Ja, het is daar serieus veranderd, omdat er heel erg veel mensen zijn vertrokken. Maar toch weten ze nog te presteren."

Wat moet Verstappen nu doen?

Montoya denkt dat Verstappen heel erg goed weet wat hij van Red Bull wil zien. De Colombiaan denkt dat het snel kan omslaan, en wijst naar de tweede seizoenshelft van vorig jaar. Verstappen begon toen aan een bizarre comeback die hem bijna de titel opleverde.

Montoya gaat verder met zijn verhaal: "Vorig jaar was er die indrukwekkende comeback, en wisten ze de titel nog bijna te winnen. Ik denk dat Max dat weer van het team wil zien, en dat dit echt een kwestie is van hen onder druk zetten."

Need5Speed

Posts: 4.217

Hij wil wel, maar druk druk druk...

  • 1
  • 4 aug 2026 - 17:06
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F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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