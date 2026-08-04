Volgens Juan Pablo Montoya wil Max Verstappen helemaal niet weg bij het team van Red Bull Racing. Er gaan veel geruchten rond over zijn toekomst, maar volgens Montoya moet Verstappen 'gewoon' blijven en moet hij Red Bull meer onder druk zetten.

Verstappen en Red Bull hebben een frustrerende en tegenvallende eerste seizoenshelft achter de rug. De viervoudig wereldkampioen heeft nog geen race gewonnen, liep tegen veel problemen aan en staat slechts op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Verstappen kan hierdoor gebruikmaken van de exitclausules in zijn contract, maar of hij echt gaat vertrekken bij Red Bull blijft de grote vraag. Hij heeft meerdere keren aangegeven dat Red Bull aanvoelt als een tweede familie, maar het succes blijft vooralsnog uit.

Waar ligt de toekomst van Verstappen?

Veel kenners hebben hun mening over de zaak al gegeven, en ook Juan Pablo Montoya doet nu weer een duit in het zakje. Bij F1.com wordt hij gevraagd naar de toekomst van Verstappen: "Ik denk niet dat Max weg wil bij Red Bull. Je zit daar bij één van de beste Formule 1-teams, misschien wel het beste team van de afgelopen twintig jaar, samen met Mercedes."

Een vertrek is volgens Montoya niet nodig: "Je zit daar echt op de juiste plek. Ja, het is daar serieus veranderd, omdat er heel erg veel mensen zijn vertrokken. Maar toch weten ze nog te presteren."

Wat moet Verstappen nu doen?

Montoya denkt dat Verstappen heel erg goed weet wat hij van Red Bull wil zien. De Colombiaan denkt dat het snel kan omslaan, en wijst naar de tweede seizoenshelft van vorig jaar. Verstappen begon toen aan een bizarre comeback die hem bijna de titel opleverde.

Montoya gaat verder met zijn verhaal: "Vorig jaar was er die indrukwekkende comeback, en wisten ze de titel nog bijna te winnen. Ik denk dat Max dat weer van het team wil zien, en dat dit echt een kwestie is van hen onder druk zetten."