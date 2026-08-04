Oliver Bearman geeft toe dat zijn route naar een toekomstig racezitje bij Ferrari een stuk ingewikkelder is geworden. De jonge Brit zag Lewis Hamilton dit seizoen volledig opleven bij de Italiaanse renstal en beseft dat de successen van de zevenvoudig wereldkampioen zijn eigen kansen voorlopig verkleinen.

Bearman maakte in 2024 indruk tijdens zijn invalbeurt voor Ferrari in Saoedi-Arabië en verdiende een jaar later een vast zitje bij Haas. Na een sterk rookieseizoen werd hij al snel genoemd als mogelijke Ferrari-coureur voor de toekomst, zeker toen Hamilton het in zijn eerste maanden bij de Scuderia lastig had.

'Fantastisch om Hamilton weer zo te zien'

In de podcast Beyond The Grid steekt Bearman zijn bewondering voor Hamilton niet onder stoelen of banken. "Als Formule 1-fan en ook als fan van Lewis is het geweldig om hem weer op dit niveau te zien rijden", vertelt de Brit. "Zijn overwinning in Barcelona was een bijzonder moment, zeker omdat er drie Britten op het podium stonden en Lewis bovenaan eindigde."

Tegelijkertijd beseft Bearman dat die wederopstanding zijn eigen toekomstplannen bemoeilijkt. "Voor mijn eigen carrière is dat natuurlijk niet ideaal", geeft hij eerlijk toe. "Maar ik ben pas 21 jaar oud. Ik heb geen haast en ik denk dat het helemaal geen slechte zaak is om voorlopig bij Haas te blijven. Hier kan ik nog ontzettend veel leren."

Ferrari blijft het ultieme doel

Hoewel Bearman zich voorlopig volledig richt op Haas, verandert dat niets aan zijn ambities voor de langere termijn. "Mijn droom blijft om ooit voor Ferrari te rijden", zegt hij. "Maar ik wil ook niet drie, vier of vijf jaar blijven wachten op een kans die misschien nooit komt."

De Brit benadrukt dat hij uiteindelijk maar één doel heeft. "Ik wil vechten om wereldkampioenschappen. Misschien klinkt dat egoïstisch, maar dat is precies waarom ik in de Formule 1 zit. Als ik ergens de kans krijg om voor titels te strijden, dan zal ik die met beide handen aangrijpen."