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Hamilton in topvorm dwarsboomt Ferrari-transfer Bearman

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Hamilton in topvorm dwarsboomt Ferrari-transfer Bearman

Oliver Bearman geeft toe dat zijn route naar een toekomstig racezitje bij Ferrari een stuk ingewikkelder is geworden. De jonge Brit zag Lewis Hamilton dit seizoen volledig opleven bij de Italiaanse renstal en beseft dat de successen van de zevenvoudig wereldkampioen zijn eigen kansen voorlopig verkleinen.

Bearman maakte in 2024 indruk tijdens zijn invalbeurt voor Ferrari in Saoedi-Arabië en verdiende een jaar later een vast zitje bij Haas. Na een sterk rookieseizoen werd hij al snel genoemd als mogelijke Ferrari-coureur voor de toekomst, zeker toen Hamilton het in zijn eerste maanden bij de Scuderia lastig had.

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'Fantastisch om Hamilton weer zo te zien'

In de podcast Beyond The Grid steekt Bearman zijn bewondering voor Hamilton niet onder stoelen of banken. "Als Formule 1-fan en ook als fan van Lewis is het geweldig om hem weer op dit niveau te zien rijden", vertelt de Brit. "Zijn overwinning in Barcelona was een bijzonder moment, zeker omdat er drie Britten op het podium stonden en Lewis bovenaan eindigde."

Tegelijkertijd beseft Bearman dat die wederopstanding zijn eigen toekomstplannen bemoeilijkt. "Voor mijn eigen carrière is dat natuurlijk niet ideaal", geeft hij eerlijk toe. "Maar ik ben pas 21 jaar oud. Ik heb geen haast en ik denk dat het helemaal geen slechte zaak is om voorlopig bij Haas te blijven. Hier kan ik nog ontzettend veel leren."

Ferrari blijft het ultieme doel

Hoewel Bearman zich voorlopig volledig richt op Haas, verandert dat niets aan zijn ambities voor de langere termijn. "Mijn droom blijft om ooit voor Ferrari te rijden", zegt hij. "Maar ik wil ook niet drie, vier of vijf jaar blijven wachten op een kans die misschien nooit komt."

De Brit benadrukt dat hij uiteindelijk maar één doel heeft. "Ik wil vechten om wereldkampioenschappen. Misschien klinkt dat egoïstisch, maar dat is precies waarom ik in de Formule 1 zit. Als ik ergens de kans krijg om voor titels te strijden, dan zal ik die met beide handen aangrijpen."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Oliver Bearman Ferrari

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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