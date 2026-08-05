Liam Lawson beleeft een sterk seizoen bij Racing Bulls, maar zijn toekomst binnen de Red Bull Racing-familie lijkt allerminst zeker. De Nieuw-Zeelander wordt al langere tijd gevolgd door Williams, al kan zijn contract bij Red Bull een overstap naar de Britse renstal voor 2027 flink bemoeilijken.

Lawson is dit seizoen de uitblinker van Racing Bulls. De 24-jarige coureur pakte al 43 van de 66 punten voor het team uit Faenza en is daarmee de best scorende rijder buiten de traditionele top vier. Toch groeit de onzekerheid over zijn toekomst, mede door de indrukwekkende prestaties van Formule 2-kampioenschapsleider Nikola Tsolov.

Tsolov zet druk op positie van Lawson

Hoewel Racing Bulls ontkent dat Tsolov al verzekerd is van een Formule 1-zitje in 2027, liet teambaas Alan Permane onlangs wel doorschemeren dat de Bulgaar momenteel de eerstvolgende kandidaat is voor promotie. Tegelijkertijd melden Duitse media dat Lawson geen toekomst meer heeft bij het hoofdteam van Red Bull Racing.

De Oostenrijkse renstal zou weinig voelen voor een tweede kans voor Lawson, nadat zijn promotie begin 2025 op een teleurstelling uitliep. De Nieuw-Zeelander werd destijds al na twee races teruggezet naar Racing Bulls, omdat hij moeite had met het grillige karakter van de RB21. Daarmee lijkt een terugkeer naar Red Bull Racing vrijwel uitgesloten.

Williams blijft geïnteresseerd, maar Red Bull heeft de touwtjes in handen

Williams houdt Lawson al jaren in de gaten en informeerde in 2024 al bij Red Bull naar de mogelijkheden om hem over te nemen als vervanger van Logan Sargeant. Uiteindelijk koos het team voor Carlos Sainz, maar die samenwerking verloopt onder de nieuwe reglementen van 2026 niet zoals gehoopt. Daardoor is een vertrek van de Spanjaard na dit seizoen niet uitgesloten.

Mocht Williams opnieuw aankloppen voor Lawson, dan heeft Red Bull echter de beslissende stem. De energiedrankfabrikant bezit zijn contract en is niet verplicht om de Nieuw-Zeelander te laten vertrekken als hij zijn zitje bij Racing Bulls kwijtraakt. Daardoor zou Lawson, ondanks de concrete belangstelling van Williams, afhankelijk kunnen zijn van de bereidwilligheid van Red Bull om mee te werken aan een transfer. Mocht die toestemming er wel komen, dan kan Williams voor Lawson juist de ideale plek zijn om zich voor de lange termijn als kopman van een team te vestigen.