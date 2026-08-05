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'Williams ziet toekomst in Lawson, maar Red Bull kan transfer dwarsbomen'

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'Williams ziet toekomst in Lawson, maar Red Bull kan transfer dwarsbomen'

Liam Lawson beleeft een sterk seizoen bij Racing Bulls, maar zijn toekomst binnen de Red Bull Racing-familie lijkt allerminst zeker. De Nieuw-Zeelander wordt al langere tijd gevolgd door Williams, al kan zijn contract bij Red Bull een overstap naar de Britse renstal voor 2027 flink bemoeilijken.

Lawson is dit seizoen de uitblinker van Racing Bulls. De 24-jarige coureur pakte al 43 van de 66 punten voor het team uit Faenza en is daarmee de best scorende rijder buiten de traditionele top vier. Toch groeit de onzekerheid over zijn toekomst, mede door de indrukwekkende prestaties van Formule 2-kampioenschapsleider Nikola Tsolov.

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Tsolov zet druk op positie van Lawson

Hoewel Racing Bulls ontkent dat Tsolov al verzekerd is van een Formule 1-zitje in 2027, liet teambaas Alan Permane onlangs wel doorschemeren dat de Bulgaar momenteel de eerstvolgende kandidaat is voor promotie. Tegelijkertijd melden Duitse media dat Lawson geen toekomst meer heeft bij het hoofdteam van Red Bull Racing.

De Oostenrijkse renstal zou weinig voelen voor een tweede kans voor Lawson, nadat zijn promotie begin 2025 op een teleurstelling uitliep. De Nieuw-Zeelander werd destijds al na twee races teruggezet naar Racing Bulls, omdat hij moeite had met het grillige karakter van de RB21. Daarmee lijkt een terugkeer naar Red Bull Racing vrijwel uitgesloten.

Williams blijft geïnteresseerd, maar Red Bull heeft de touwtjes in handen

Williams houdt Lawson al jaren in de gaten en informeerde in 2024 al bij Red Bull naar de mogelijkheden om hem over te nemen als vervanger van Logan Sargeant. Uiteindelijk koos het team voor Carlos Sainz, maar die samenwerking verloopt onder de nieuwe reglementen van 2026 niet zoals gehoopt. Daardoor is een vertrek van de Spanjaard na dit seizoen niet uitgesloten.

Mocht Williams opnieuw aankloppen voor Lawson, dan heeft Red Bull echter de beslissende stem. De energiedrankfabrikant bezit zijn contract en is niet verplicht om de Nieuw-Zeelander te laten vertrekken als hij zijn zitje bij Racing Bulls kwijtraakt. Daardoor zou Lawson, ondanks de concrete belangstelling van Williams, afhankelijk kunnen zijn van de bereidwilligheid van Red Bull om mee te werken aan een transfer. Mocht die toestemming er wel komen, dan kan Williams voor Lawson juist de ideale plek zijn om zich voor de lange termijn als kopman van een team te vestigen.

Patrace

Posts: 6.879

Nadat de promotie van 2025 op een teleurstelling uit liep? Ze hebben die jongen 2 races gegeven. Dat kun je amper een kans noemen.
Daarna heeft hij het gewoon goed opgepakt bij RB. Nee, ik denk niet dat hij beter is dan Hadjar, dus zal de stap naar Red Bull er voor hem niet meer in zitten. Maar b... [Lees verder]

  • 2
  • 5 aug 2026 - 21:35
F1 Nieuws Formule 1 F1 Liam Lawson Williams

Reacties (7)

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  • red slow

    Posts: 3.369

    Dan kan je beter naar een alpine of Aston Martin gaan als die interesse en een plek hebben.

    Het grote verschil tussen Aston Martin, alpine en Williams is toch wel dat Aston Martin behoorlijk wat geïnvesteerd heeft voor de budget cap dus de infra staat er, alpine is een semi fabrieksteam.

    Williams heeft de investeringen voor de budgetcap niet kunnen doen en ik verwacht dan ook niet dat ze de weg naar voren snel zullen maken.

    Dan is het dus kiezen tussen achteraan rijden in de F1 of toch na een ijzersterk seizoen een top zitje te krijgen in een anderen klasse.
    Als red bull het contract met Lawson niet verlengt.

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 19:40
    • Patrace

      Posts: 6.879

      Een topzitje in een andere klasse betaalt nog altijd minder dan een zitje in het achterveld in de F1.
      Behalve als je een bewezen kampioen bent die klassen, zoals Dixon in de IndyCar. Dan verdien je wel heel behoorlijk.
      Maar iemand als Lawson krijgt niet zomaar een topzitje in IndyCar. Wellicht een zitje bij de subtop, maar dat is meteen financieel een stuk minder aantrekkelijk.

      • + 0
      • 5 aug 2026 - 21:44
    • snailer

      Posts: 34.131

      "Williams heeft de investeringen voor de budgetcap niet kunnen doen en ik verwacht dan ook niet dat ze de weg naar voren snel zullen maken."
      Weet niet helemaal wat je er mee bedoelt. In wezen heeft de cap niet zo veel te maken met de infrastructuur van een F1 team.

      Volgens mij is het gewoon toegestaan te moderniseren. Althans als je hier op doelde. Kijk maar naar RBR die is momenteel een nieuwe tunnel aan het completeren.

      Ben het wel eens dat Vowles amper progressie in gang heeft gezet. De enige progressie die ik tot nu heb gezien is het jaar dat Vowles begon. Toen stond de auto al in de stijgers, ontworpen onder toezicht van zijn voorganger. Ook de infra was wat die was. Vowles heeft zelfs geroepen dat hij hard moest werken aan verbeteringen.
      Vowles moet snel gaan verbeteren, anders vrees ik voor zijn positie. En dat zou ik persoonlijk jammer vinden, mocht hij aan de kant worden gezet.

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 21:48
  • AUDI_F1

    Posts: 3.997

    Waarom zou Red Bull het contract van Lawson willen verlengen als ze Tsolov ook in de auto kunnen plaatsen. Dan is Lawsin blij dat ie in een F1 auto rijd en Red Bull blij dat ze een talent een F1 stoeltje kunnen geven om zich te bewijzen. En tot eind 2027 staat het hoofdteam al vast.

    • + 1
    • 5 aug 2026 - 20:44
  • Patrace

    Posts: 6.879

    Nadat de promotie van 2025 op een teleurstelling uit liep? Ze hebben die jongen 2 races gegeven. Dat kun je amper een kans noemen.
    Daarna heeft hij het gewoon goed opgepakt bij RB. Nee, ik denk niet dat hij beter is dan Hadjar, dus zal de stap naar Red Bull er voor hem niet meer in zitten. Maar bij een ander team zou hij zeker een waardevolle coureur kunnen zijn. Heeft zeker laten zien dat hij wel in de F1 hoort.

    • + 2
    • 5 aug 2026 - 21:35
    • snailer

      Posts: 34.131

      Hij is ook niet slechter. Hadjar, Lawso en Lindbladt zijn niet topteam waardig waarschijnlijk. Of ze moeten grote stappen gaan maken.
      Om op Lawson terug te komen. Zijn debuut op Zandvoort onder zeer moeilijke omstandigheden was nog zijn meest opvallende prestatie.
      Het gelukkige podium vorig jaar van Hadjar was mooi.
      En Lindbladt zit er nog te kort om goed te beoordelen. Maar tot nu zie ik hem amper in samenvattingen.

      Ze zijn waarschijnlijk wel goed voor wat middenmoot teams.

      Wat dat betreft heb ik de afgelopen jaren er 2 de F1 in zien stappen die er echt uit springen. Maar die zitten al bij een top team. Piastri en Antonelli.
      Dat is het niveau waar RBR naar op zoek moet. Wat dat betreft is die Tsolov wel wat meer beloftevol.

      • + 0
      • 5 aug 2026 - 23:03
  • Need5Speed

    Posts: 4.225

    Het is helemaal niet zeker dat Tsolov beter gaat zijn dan Lawson. Red Bull zou gek zijn om nu al een keuze te maken.,

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 21:36

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 81
  • Podiums 0
  • Grand Prix 45
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Williams
Williams
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