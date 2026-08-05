Mercedes-kopstuk Simone Resta heeft uitgelegd waarom het team geen gebruikmaakt van de veelbesproken macarenavleugel. De Duitse renstal kiest voor een totaal ander plan dan de concurrentie, maar het is niet helemaal uitgesloten dat ze in de toekomst ook gaan rijden met een volledig roterende achtervleugel.

Sinds dit jaar wordt er in de Formule 1 weer gereden met actieve aerodynamica, en de teams hebben veel ontwikkelingsvrijheid gekregen van de FIA. Het team van Ferrari verraste dan ook vriend en vijand door tijdens de testweek in Bahrein te rijden met een achtervleugel waarbij het bovenste element volledig roteert. De innovatie kreeg al snel de naam macarenavleugel, en Red Bull kwam snel met een eigen variant. Het team van McLaren testte in Hongarije ook met een macarenavleugel, waardoor Mercedes het enige topteam is zonder deze vleugel.

Hoe zit het met de Mercedes-vleugel?

Bij Mercedes zullen ze het pad van de concurrentie niet volgen, zo legt technisch kopstuk Simone Resta uit. Bij FormulaPassion verklaart Resta dat dit een bewuste keuze is van het team: "Ferrari heeft het meteen aan het begin van het seizoen geïntroduceerd. Ook wij hebben dit vorig jaar bekeken, maar om meerdere technische redenen hebben we er niet voor gekozen, omdat we een andere aanpak beter vonden. Dat betekent echter niet dat we het concept voor de toekomst niet opnieuw gaan bekijken. We staan altijd open om deze keuze te herzien."

Waar heeft Mercedes naar gekeken?

Mercedes focuste zich volgens Resta vooral op de voorvleugel. De renstal rijdt met een design waarbij het bovenste element beweegt en de neus vastzit aan het middelste element: "Dit komt voort uit het ontwikkelingsproces dat we vanaf het begin hebben gevolgd. We denken niet dat het een specifieke zwakte hebben bij het gebruik van de voorvleugel."

Resta gaat verder met zijn uitleg: "Het team, en dan vooral onze aerodynamische afdeling, heeft beide configuraties bekeken, en dat zullen ze blijven doen. Op dit moment richten wij ons op één concept. Dat betekent niet dat we blind een keuze hebben gemaakt zonder naar andere mogelijkheden te kijken."