De Formule 1 houdt nadrukkelijk rekening met nieuwe problemen op de kalender voor 2027. Door de aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten werkt de koningsklasse achter de schermen aan verschillende noodscenario's. Daarbij lijkt het Circuit de Barcelona-Catalunya de belangrijkste kandidaat om de wintertests over te nemen als Bahrein die rol niet kan vervullen.

De onzekerheid heeft niet alleen gevolgen voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar ook voor de publicatie van de Formule 1-kalender. Die zal later dan gebruikelijk verschijnen, zodat de organisatie meer duidelijkheid heeft over de situatie in het Midden-Oosten.

Barcelona staat klaar als Bahrein afvalt

De gevolgen van de onrust in de regio waren dit seizoen al zichtbaar. De Grand Prix van Bahrein werd verplaatst naar Maleisië, terwijl de race in Saudi-Arabië uiteindelijk helemaal geen nieuwe datum kreeg. Ook de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi blijven voorlopig onder voorbehoud als de situatie in de regio verder verslechtert.

Om die reden onderzoekt de Formule 1 meerdere alternatieve scenario's voor 2027. Bahrein staat nog altijd gepland als locatie voor zowel de wintertests als de openingsrace van het seizoen, maar de teams willen snel duidelijkheid. Zij moeten immers de presentatie van hun nieuwe auto's, het transport van materiaal en de volledige logistieke voorbereiding ruim van tevoren plannen.

Domenicali houdt deur open voor wijzigingen

Volgens Franse media heeft de leiding van het Circuit de Barcelona-Catalunya inmiddels vol ingezet op het binnenhalen van de wintertests. Circuitdirecteur Josep Lluis Santamaria zou de afgelopen periode meerdere gesprekken hebben gevoerd met de Formule 1 om de kandidatuur van het Spaanse circuit kracht bij te zetten.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali bevestigt dat de kalender voor 2027 pas in het najaar wordt gepresenteerd. Daarbij sluit hij niet uit dat er daarna alsnog wijzigingen volgen. "We zullen in het najaar een normale kalender publiceren, maar als de internationale situatie daarom vraagt, moeten we bereid zijn om die later alsnog aan te passen", aldus Domenicali. Daarmee houdt de Formule 1 nadrukkelijk rekening met verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten.