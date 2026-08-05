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Formule 1 sorteert voor: 'Barcelona vervangt mogelijk Bahrein'

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Formule 1 sorteert voor: 'Barcelona vervangt mogelijk Bahrein'

De Formule 1 houdt nadrukkelijk rekening met nieuwe problemen op de kalender voor 2027. Door de aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten werkt de koningsklasse achter de schermen aan verschillende noodscenario's. Daarbij lijkt het Circuit de Barcelona-Catalunya de belangrijkste kandidaat om de wintertests over te nemen als Bahrein die rol niet kan vervullen.

De onzekerheid heeft niet alleen gevolgen voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar ook voor de publicatie van de Formule 1-kalender. Die zal later dan gebruikelijk verschijnen, zodat de organisatie meer duidelijkheid heeft over de situatie in het Midden-Oosten.

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Barcelona staat klaar als Bahrein afvalt

De gevolgen van de onrust in de regio waren dit seizoen al zichtbaar. De Grand Prix van Bahrein werd verplaatst naar Maleisië, terwijl de race in Saudi-Arabië uiteindelijk helemaal geen nieuwe datum kreeg. Ook de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi blijven voorlopig onder voorbehoud als de situatie in de regio verder verslechtert.

Om die reden onderzoekt de Formule 1 meerdere alternatieve scenario's voor 2027. Bahrein staat nog altijd gepland als locatie voor zowel de wintertests als de openingsrace van het seizoen, maar de teams willen snel duidelijkheid. Zij moeten immers de presentatie van hun nieuwe auto's, het transport van materiaal en de volledige logistieke voorbereiding ruim van tevoren plannen.

Domenicali houdt deur open voor wijzigingen

Volgens Franse media heeft de leiding van het Circuit de Barcelona-Catalunya inmiddels vol ingezet op het binnenhalen van de wintertests. Circuitdirecteur Josep Lluis Santamaria zou de afgelopen periode meerdere gesprekken hebben gevoerd met de Formule 1 om de kandidatuur van het Spaanse circuit kracht bij te zetten.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali bevestigt dat de kalender voor 2027 pas in het najaar wordt gepresenteerd. Daarbij sluit hij niet uit dat er daarna alsnog wijzigingen volgen. "We zullen in het najaar een normale kalender publiceren, maar als de internationale situatie daarom vraagt, moeten we bereid zijn om die later alsnog aan te passen", aldus Domenicali. Daarmee houdt de Formule 1 nadrukkelijk rekening met verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.909

    Bahrein bereidt haar territorium uit, van Maleisië tot Catalonië, de halve wereld is straks één grote kolonie van deze schurkenstaat, waarbij het straatbeeld wordt bepaald door vuurpelotons, ophangingen en dames verhuld in zwarte Abaya's en Hijabs. En het is allemaal de schuld van George Russell, Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en natuurlijk Gordon...

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 18:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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