Andrea Kimi Antonelli beleeft een ijzersterk seizoen en voert halverwege het jaar zelfs het wereldkampioenschap aan, maar nog geen twaalf maanden geleden zag de werkelijkheid er totaal anders uit. De Mercedes-coureur geeft toe dat hij tijdens zijn moeizame debuutseizoen serieus aan zichzelf twijfelde en zelfs het plezier in het racen verloor.

In een uitgebreid interview met FormulaPassion kijkt Antonelli openhartig terug op de zware periode die hij in 2025 doormaakte. Vooral het raceweekend op Spa-Francorchamps staat nog altijd in zijn geheugen gegrift als het absolute dieptepunt van zijn jonge Formule 1-carrière.

Spa en Monza lieten diepe sporen na

Volgens Antonelli kwam alles vorig seizoen samen tijdens het Belgische Grand Prix-weekend. De Italiaan zat al langere tijd in een negatieve spiraal, maar op Spa verloor hij definitief zijn vertrouwen achter het stuur.

"Dat was zonder twijfel het moeilijkste moment van mijn seizoen. Ik zat al niet lekker in mijn vel en Spa gaf me de genadeklap. In de sprintkwalificatie maakte ik een fout en daarna had ik tijdens de gewone kwalificatie totaal geen vertrouwen meer. Ik was enorm gefrustreerd omdat ik niet kon laten zien wat ik echt in huis had. Ik heb dat hele weekend geen seconde genoten. Gelukkig volgde daarna de zomerstop, waardoor ik mijn hoofd kon leegmaken en opnieuw kon beginnen."

Ook een zware crash tijdens een vrije training op Monza in 2024 bleef volgens Antonelli veel langer doorwerken dan hij zelf had verwacht. "Ik heb echt aan mezelf getwijfeld. Tijdens de tests voelde ik me geweldig, maar die crash op Monza bleef maar door mijn hoofd spoken. Ik durfde mezelf niet meer volledig te vertrouwen, reed veel te gespannen en kon daardoor niet vrijuit rijden. Dat heeft me vorig seizoen enorm afgeremd."

Druk bij Mercedes maakte het nog zwaarder

Dat Antonelli direct bij Mercedes instapte als opvolger van Lewis Hamilton maakte de situatie volgens hem alleen maar lastiger. De jonge Italiaan voelde de verantwoordelijkheid om meteen te presteren bij een topteam en legde zichzelf daardoor extra veel druk op.

"Ik kwam meteen terecht bij een van de grootste teams van de Formule 1, zonder eerst ervaring op te doen bij een kleiner team. Dan voel je automatisch de druk om resultaten te leveren. Zeker toen het moeilijk ging, had ik het gevoel dat ik de verwachtingen niet waarmaakte. Dat speelde constant door mijn hoofd."

Inmiddels is die onzekerheid grotendeels verdwenen. Sinds zijn eerste Grand Prix-overwinning in Shanghai voelt Antonelli zich een stuk vrijer achter het stuur. "Die eerste overwinning heeft ontzettend veel veranderd. Je bewijst eindelijk aan jezelf dat je het kunt. Daarna vielen ook mijn eerste poleposition en andere zeges. Het gevoel van Monza is daardoor vrijwel verdwenen. Helemaal vrij voel ik me nog niet, maar ik weet zeker dat dat met de jaren vanzelf zal komen."