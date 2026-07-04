De FIA-stewards hebben een uitspraak gedaan in de onderzoeken naar Liam Lawson en Nico Hülkenberg. Beide coureurs moesten zich na afloop van de sprintrace in Silverstone melden voor opvallende momenten, en dat levert Hülkenberg een tijdstraf op. Lawson komt goed weg met een waarschuwing.

De sprintrace op het circuit van Silverstone zat vol met actie, maar de inhaalacties werden vooral veroorzaakt door hoeveel batterij-inhoud de coureurs nog over hadden. In de slotfase waren er wat minder duels, maar de stewards zagen hier wel momenten die een onderzoek waard waren. Ze wezen eerst naar Liam Lawson, die mogelijk onder het aanremmen van lijn was veranderd in een duel met Red Bull-coureur Isack Hadjar.

Hoe loopt het af voor Lawson?

Lawson en Hadjar moesten na afloop een verklaring afleggen over het moment. Bij de stewards gaf Lawson aan dat hij op het desbetreffende moment nog vol gas reed, en dat hij nog niet volledig op de rem was gegaan. Hij stelde dat hij zich voorbereidde op de bocht, en dat hij niet zozeer bewoog onder het remmen. Hadjar steunde de verklaring van Lawson, en stelde dat het een scherpe actie was, maar dat er genoeg ruimte was en dat ze contact wisten te voorkomen.

De stewards accepteerden dat er bij deze actie niet echt sprake was van 'moving under braking', maar ze vinden wel dat Lawson een late en abrupte move maakte. Daarom hebben ze besloten hem een waarschuwing te geven.

Wat was de situatie bij Hülkenberg?

Bij Hülkenberg draaide het om een moment waarbij de Duitser zonder goede reden van de baan ging, en dat hij hier een voordeel uithaalde. Het ging om een moment in de openingsronde van de race, en Hülkenberg probeerde hier zijn positie te verdedigen ten opzichte van Esteban Ocon. Hij verliet de baan, en haalde hier een klein voordeel uit voordat Ocon hem later inhaalde.

Audi-coureur Hülkenberg legde aan de stewards uit dat hij contact met Ocon probeerde te voorkomen, maar de stewards stellen aan de hand van de data vast dat hij van de baan schoot omdat hij te hard reed. Ze hebben Hülkenbergs verklaring meegenomen, en geven hem een tijdstraf van vijf seconden.