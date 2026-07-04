user icon
icon

FIA-stewards nemen besluit over meerdere incidenten in sprintrace

<< Naar nieuwsoverzicht
FIA-stewards nemen besluit over meerdere incidenten in sprintrace

De FIA-stewards hebben een uitspraak gedaan in de onderzoeken naar Liam Lawson en Nico Hülkenberg. Beide coureurs moesten zich na afloop van de sprintrace in Silverstone melden voor opvallende momenten, en dat levert Hülkenberg een tijdstraf op. Lawson komt goed weg met een waarschuwing.

De sprintrace op het circuit van Silverstone zat vol met actie, maar de inhaalacties werden vooral veroorzaakt door hoeveel batterij-inhoud de coureurs nog over hadden. In de slotfase waren er wat minder duels, maar de stewards zagen hier wel momenten die een onderzoek waard waren. Ze wezen eerst naar Liam Lawson, die mogelijk onder het aanremmen van lijn was veranderd in een duel met Red Bull-coureur Isack Hadjar.

Meer over FIA FIA opent onderzoek naar twee coureurs

FIA opent onderzoek naar twee coureurs

3 jul
 'Assen gaat in komende jaren F1-race organiseren'

'Assen gaat in komende jaren F1-race organiseren'

29 jun

Hoe loopt het af voor Lawson?

Lawson en Hadjar moesten na afloop een verklaring afleggen over het moment. Bij de stewards gaf Lawson aan dat hij op het desbetreffende moment nog vol gas reed, en dat hij nog niet volledig op de rem was gegaan. Hij stelde dat hij zich voorbereidde op de bocht, en dat hij niet zozeer bewoog onder het remmen. Hadjar steunde de verklaring van Lawson, en stelde dat het een scherpe actie was, maar dat er genoeg ruimte was en dat ze contact wisten te voorkomen.

De stewards accepteerden dat er bij deze actie niet echt sprake was van 'moving under braking', maar ze vinden wel dat Lawson een late en abrupte move maakte. Daarom hebben ze besloten hem een waarschuwing te geven.

Wat was de situatie bij Hülkenberg?

Bij Hülkenberg draaide het om een moment waarbij de Duitser zonder goede reden van de baan ging, en dat hij hier een voordeel uithaalde. Het ging om een moment in de openingsronde van de race, en Hülkenberg probeerde hier zijn positie te verdedigen ten opzichte van Esteban Ocon. Hij verliet de baan, en haalde hier een klein voordeel uit voordat Ocon hem later inhaalde.

Audi-coureur Hülkenberg legde aan de stewards uit dat hij contact met Ocon probeerde te voorkomen, maar de stewards stellen aan de hand van de data vast dat hij van de baan schoot omdat hij te hard reed. Ze hebben Hülkenbergs verklaring meegenomen, en geven hem een tijdstraf van vijf seconden.

F1 Nieuws Nico Hülkenberg Liam Lawson Racing Bulls Audi GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Nico Hülkenberg 27
  • Team Audi
  • Punten 390
  • Podiums 1
  • Grand Prix 185
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 19 aug 1987 (38)
  • Geb. plaats Emmerich am Rhein, Duitsland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,84 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar