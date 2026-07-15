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VCARB tempert verwachtingen rond Tsolov: "Lawson en Lindblad presteren"

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VCARB tempert verwachtingen rond Tsolov: "Lawson en Lindblad presteren"

De geruchten over een mogelijke promotie van Red Bull-junior Nikola Tsolov naar Racing Bulls nemen toe, maar volgens CEO Peter Bayer is daar voorlopig geen sprake van. De Oostenrijker benadrukt dat Liam Lawson en Arvid Lindblad uitstekend presteren en ontkent dat Tsolov al verzekerd is van een Formule 1-zitje voor volgend seizoen.

Tsolov maakt indruk in de Formule 2, waar de negentienjarige Bulgaar de titelstrijd aanvoert na zes overwinningen in zeven raceweekenden. Daardoor wordt hij steeds vaker genoemd als kandidaat voor een promotie naar Racing Bulls, waarbij vooral de toekomst van Lawson onderwerp van speculatie is.

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Bayer tempert verwachtingen rond Tsolov

Hoewel Tsolov nog niet over voldoende superlicentiepunten beschikt, wil Racing Bulls hem de komende maanden wel meer ervaring laten opdoen in een Formule 1-auto. Bayer bevestigt dat het team werkt aan een testprogramma om de talentvolle coureur klaar te stomen voor de toekomst.

"We bekijken momenteel de mogelijkheden om hem een TPC-test te laten rijden. Hij heeft nog wat kilometers nodig om in aanmerking te komen voor de licentie waarmee hij aan een vrije training mag deelnemen. Dat willen we in het najaar realiseren", legt Bayer uit bij Sky Sports.

Toch wil de Racing Bulls-topman niets weten van verhalen dat Tsolov volgend seizoen al een vaste plek krijgt. "Dat zijn op dit moment niet meer dan geruchten. Hij doet het uitstekend en is zonder twijfel een groot talent dat we nauwlettend volgen. Maar we hebben pas zeven races achter de rug en Liam Lawson en Arvid Lindblad presteren allebei eveneens op een hoog niveau. Een rijderswissel is daarom nu helemaal niet aan de orde."

Lawson laat zich niet afleiden door speculaties

Lawson zelf maakt zich ondertussen weinig zorgen over de verhalen rond zijn toekomst. De Nieuw-Zeelander, die dit seizoen in zeven van de negen Grands Prix punten scoorde en teamgenoot Lindblad telkens voorbleef, richt zich volledig op zijn prestaties op de baan.

"Ik ben eerlijk gezegd totaal niet bezig met alle speculaties over mijn toekomst", vertelt Lawson. "De zomerstop is traditioneel het moment waarop er veel wordt besproken, maar eerst staan er nog een aantal belangrijke races op het programma. Mijn volledige focus ligt erop om de lijn van de voorbije weken door te trekken."

De Racing Bulls-coureur weet bovendien hoe snel geruchten in de Formule 1 kunnen ontstaan. "Ik loop inmiddels lang genoeg rond in deze sport om te weten hoe dit werkt. Er wordt altijd veel geschreven en gespeculeerd, maar daar houd ik me niet mee bezig. Ik wil met een paar sterke resultaten de zomerstop ingaan en de rest zie ik daarna wel."

Bertrand Gachot

Posts: 1.191

Tsolov steekt met kop en schouders boven een heel erg magere lichting f2 coureurs uit, dus dan weet je genoeg (je weet dus niks).

  • 1
  • 15 jul 2026 - 20:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Liam Lawson Nikola Tsolov Racing Bulls

Reacties (3)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.191

    Tsolov steekt met kop en schouders boven een heel erg magere lichting f2 coureurs uit, dus dan weet je genoeg (je weet dus niks).

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 20:58
    • StevenQ

      Posts: 10.659

      Camara is de regerend F3 kampioen

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 11:57
  • Patrace

    Posts: 6.837

    Er is voor VCARB nu geen reden om Lawson of Lindblad eruit te gooien. Dus zit Tsolov voorlopig nog even in de wachtkamer als hij daadwerkelijk kampioen wordt.
    Maar hij kan in dat geval best een jaartje in Japan de Superformula gaan racen. Dan pak je een jaar extra ervaring, zowel op als buiten de baan, en dan sta je er nog wat sterker voor als je dan naar de F1 komt.
    En als hij geen kampioen wordt, kan hij alsnog een tweede jaar in de F2 doen.
    Voor Lawson komen er wel kansen bij andere teams, mocht hij worden vervangen, zeker als Alonso, Hamilton en wellicht ook Bottas en Checo vertrekken na 2027.

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 07:45

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 72
  • Podiums 0
  • Grand Prix 43
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Racing Bulls
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