De geruchten over een mogelijke promotie van Red Bull-junior Nikola Tsolov naar Racing Bulls nemen toe, maar volgens CEO Peter Bayer is daar voorlopig geen sprake van. De Oostenrijker benadrukt dat Liam Lawson en Arvid Lindblad uitstekend presteren en ontkent dat Tsolov al verzekerd is van een Formule 1-zitje voor volgend seizoen.

Tsolov maakt indruk in de Formule 2, waar de negentienjarige Bulgaar de titelstrijd aanvoert na zes overwinningen in zeven raceweekenden. Daardoor wordt hij steeds vaker genoemd als kandidaat voor een promotie naar Racing Bulls, waarbij vooral de toekomst van Lawson onderwerp van speculatie is.

Bayer tempert verwachtingen rond Tsolov

Hoewel Tsolov nog niet over voldoende superlicentiepunten beschikt, wil Racing Bulls hem de komende maanden wel meer ervaring laten opdoen in een Formule 1-auto. Bayer bevestigt dat het team werkt aan een testprogramma om de talentvolle coureur klaar te stomen voor de toekomst.

"We bekijken momenteel de mogelijkheden om hem een TPC-test te laten rijden. Hij heeft nog wat kilometers nodig om in aanmerking te komen voor de licentie waarmee hij aan een vrije training mag deelnemen. Dat willen we in het najaar realiseren", legt Bayer uit bij Sky Sports.

Toch wil de Racing Bulls-topman niets weten van verhalen dat Tsolov volgend seizoen al een vaste plek krijgt. "Dat zijn op dit moment niet meer dan geruchten. Hij doet het uitstekend en is zonder twijfel een groot talent dat we nauwlettend volgen. Maar we hebben pas zeven races achter de rug en Liam Lawson en Arvid Lindblad presteren allebei eveneens op een hoog niveau. Een rijderswissel is daarom nu helemaal niet aan de orde."

Lawson laat zich niet afleiden door speculaties

Lawson zelf maakt zich ondertussen weinig zorgen over de verhalen rond zijn toekomst. De Nieuw-Zeelander, die dit seizoen in zeven van de negen Grands Prix punten scoorde en teamgenoot Lindblad telkens voorbleef, richt zich volledig op zijn prestaties op de baan.

"Ik ben eerlijk gezegd totaal niet bezig met alle speculaties over mijn toekomst", vertelt Lawson. "De zomerstop is traditioneel het moment waarop er veel wordt besproken, maar eerst staan er nog een aantal belangrijke races op het programma. Mijn volledige focus ligt erop om de lijn van de voorbije weken door te trekken."

De Racing Bulls-coureur weet bovendien hoe snel geruchten in de Formule 1 kunnen ontstaan. "Ik loop inmiddels lang genoeg rond in deze sport om te weten hoe dit werkt. Er wordt altijd veel geschreven en gespeculeerd, maar daar houd ik me niet mee bezig. Ik wil met een paar sterke resultaten de zomerstop ingaan en de rest zie ik daarna wel."