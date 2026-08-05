Lando Norris heeft tijdens de zomerstop stevige kritiek geuit op de huidige koers van de Formule 1. De regerend wereldkampioen vindt dat de nieuwe technische reglementen vooral zijn ingevoerd om fabrikanten tevreden te houden, terwijl de belangen van de coureurs en de sport zelf volgens hem naar de achtergrond zijn verdwenen.

Sinds dit seizoen rijdt de Formule 1 met ingrijpend gewijzigde krachtbronnen, waarbij het vermogen gelijk wordt verdeeld tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem. Dat heeft op verschillende circuits voor problemen gezorgd met het energiemanagement, iets waar de coureurs volgens Norris dagelijks de gevolgen van ondervinden.

'Financiële belangen zijn belangrijker geworden dan de sport'

De McLaren-coureur steekt zijn frustratie niet onder stoelen of banken. Volgens Norris is de Formule 1 steeds meer een commercieel product geworden, waarbij financiële belangen de boventoon voeren en sportieve overwegingen naar de achtergrond verdwijnen.

"Ik vind het jammer dat de Formule 1 tegenwoordig veel meer wordt geleid als een bedrijf dan als een sport. Alles draait om het maximaliseren van de inkomsten, terwijl dat niet de manier is waarop je een sport zou moeten besturen", vertelde Norris aan The Guardian. "Natuurlijk wil iedereen geld verdienen, maar dat mag nooit belangrijker worden dan het verbeteren van het racen."

Coureurs voelen zich onvoldoende gehoord

Volgens Norris kregen de coureurs bovendien nauwelijks inspraak bij het opstellen van de huidige reglementen. De Brit begrijpt dat de Formule 1 nieuwe fabrikanten als Audi en Ford wilde aantrekken en Honda aan boord wilde houden, maar vindt dat daarvoor een te hoge prijs is betaald.

"Om nieuwe fabrikanten binnen te halen zijn er concessies gedaan waar wij nu mee moeten leven. Dat is jammer, want wij weten als geen ander hoe een Formule 1-auto moet aanvoelen en wat goed racen mogelijk maakt. Toch hebben we daar verrassend weinig over te zeggen. Blijkbaar weegt de komst van nieuwe merken zwaarder dan tevreden coureurs", aldus Norris.

De gevolgen van de nieuwe regelgeving werden dit seizoen vooral zichtbaar op circuits als Silverstone en Spa-Francorchamps, waar de auto's regelmatig te maken kregen met energieproblemen op de lange rechte stukken. Ook Norris merkt dat de huidige generatie bolides minder uitdagend is dan die van vorig seizoen. "We zijn auto's kwijtgeraakt die ongelooflijk snel waren in snelle bochten. Nu moet je op bepaalde momenten veel langer afremmen dan je eigenlijk zou willen. Dat is simpelweg de realiteit van de auto's waar we nu mee rijden."