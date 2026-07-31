Liam Lawson zat afgelopen weekend op de eerste rij bij de gewaagde inhaalactie van Max Verstappen in de Hongaarse Grand Prix. Lawson zag hoe Verstappen vlak voor zijn neus de Ferrari van Lewis Hamilton verschalkte, en lacht dat dit een typische Verstappen-actie was.

Verstappen kreeg op de Hungaroring het publiek op de banken met een gewaagde inhaalactie op Lewis Hamilton. Nadat Hamilton hem had ingehaald met een perfect getimede undercut, moest Verstappen aanvallen, en dat deed hij. Bij het passeren van Lawson zat Verstappen vlak achter Hamilton bij het ingaan van de eerste bocht. Verstappen besloot zo laat mogelijk te remmen, dook naar de binnenkant en gaf Hamilton geen kans om te reageren. Het was één van de mooiste inhaalacties van de eerste seizoenshelft, en Verstappen ontving veel complimentjes.

'Dat was echt typisch Max!'

Lawson zag het allemaal vlak voor zijn neus gebeuren, en hij kwam na afloop van de race ook superlatieven te kort voor de Nederlander. In gesprek met de internationale media legde Lawson uit hoe de actie er vanuit zijn perspectief precies uitzag: "Ik probeerde niet in de weg te rijden en me er verder niet te veel mee te bemoeien. Ik werd daar niet op een rondje gezet, dus ik hoefde ze eigenlijk niet voorbij te laten gaan."

Lawson kent Verstappen goed, maar had niet verwacht dat de viervoudig wereldkampioen op deze manier zou gaan aanvallen: "Ik had echt niet verwacht dat hij erlangs zou gaan. Natuurlijk zag ik die late uitremactie van hem. Het kostte me uiteindelijk zoveel tijd achter hen, wat op dat moment best wel stressvol was, maar het was ook een goede move! Het was echt typisch Max!"

Hoe liep het af?

Voor Verstappen was het een cruciale actie, want op deze manier wist hij Hamilton achter zich te houden. Hij kwam uiteindelijk als tweede over de streep, waarmee hij zijn eerste seizoenshelft met een hoogtepunt wist af te sluiten. Lawson kwam op zijn beurt op een keurige achtste plaats over de streep.