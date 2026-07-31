user icon
icon

Lawson genoot van Verstappen: "Typisch Max!"

<< Naar nieuwsoverzicht
Lawson genoot van Verstappen: "Typisch Max!"

Liam Lawson zat afgelopen weekend op de eerste rij bij de gewaagde inhaalactie van Max Verstappen in de Hongaarse Grand Prix. Lawson zag hoe Verstappen vlak voor zijn neus de Ferrari van Lewis Hamilton verschalkte, en lacht dat dit een typische Verstappen-actie was.

Verstappen kreeg op de Hungaroring het publiek op de banken met een gewaagde inhaalactie op Lewis Hamilton. Nadat Hamilton hem had ingehaald met een perfect getimede undercut, moest Verstappen aanvallen, en dat deed hij. Bij het passeren van Lawson zat Verstappen vlak achter Hamilton bij het ingaan van de eerste bocht. Verstappen besloot zo laat mogelijk te remmen, dook naar de binnenkant en gaf Hamilton geen kans om te reageren. Het was één van de mooiste inhaalacties van de eerste seizoenshelft, en Verstappen ontving veel complimentjes.

Meer over Max Verstappen 'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

27 jul
 Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

22 jul

'Dat was echt typisch Max!'

Lawson zag het allemaal vlak voor zijn neus gebeuren, en hij kwam na afloop van de race ook superlatieven te kort voor de Nederlander. In gesprek met de internationale media legde Lawson uit hoe de actie er vanuit zijn perspectief precies uitzag: "Ik probeerde niet in de weg te rijden en me er verder niet te veel mee te bemoeien. Ik werd daar niet op een rondje gezet, dus ik hoefde ze eigenlijk niet voorbij te laten gaan."

Lawson kent Verstappen goed, maar had niet verwacht dat de viervoudig wereldkampioen op deze manier zou gaan aanvallen: "Ik had echt niet verwacht dat hij erlangs zou gaan. Natuurlijk zag ik die late uitremactie van hem. Het kostte me uiteindelijk zoveel tijd achter hen, wat op dat moment best wel stressvol was, maar het was ook een goede move! Het was echt typisch Max!"

Hoe liep het af?

Voor Verstappen was het een cruciale actie, want op deze manier wist hij Hamilton achter zich te houden. Hij kwam uiteindelijk als tweede over de streep, waarmee hij zijn eerste seizoenshelft met een hoogtepunt wist af te sluiten. Lawson kwam op zijn beurt op een keurige achtste plaats over de streep.

Larry Perkins

Posts: 66.773

[i] Had je deze al geplaatst @Pietje? [/i]

[b] “Jos Verstappen in tranen bij bruiloft van Victoria.” [/b]

‘Victoria Verstappen stapte eerder deze maand in het huwelijksbootje. De zus van Max Verstappen heeft nu meer beelden van de bruiloft gedeeld. Daarbij is ook te zien hoe papa Jos Ve... [Lees verder]

  • 1
  • 31 jul 2026 - 19:09
F1 Nieuws Max Verstappen Liam Lawson Red Bull Racing Racing Bulls GP Hongarije 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Golf-GTI

    Posts: 1.850

    🎶 I like to move like Jagger 🎶 euh Max!

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 18:33
  • Larry Perkins

    Posts: 66.773

    "Lawson genoot van Verstappen."

    Dat kan ik me voorstellen, want zoveel is er dit seizen niet om van te genieten.

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 18:37
    • Larry Perkins

      Posts: 66.773

      Buiten de dames van de blote tietenparade om dan...

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 18:42
  • Larry Perkins

    Posts: 66.773

    Had je deze al geplaatst @Pietje?

    “Jos Verstappen in tranen bij bruiloft van Victoria.”

    ‘Victoria Verstappen stapte eerder deze maand in het huwelijksbootje. De zus van Max Verstappen heeft nu meer beelden van de bruiloft gedeeld. Daarbij is ook te zien hoe papa Jos Verstappen in tranen uitbarst als hij zijn dochter ziet. Max Verstappen en moeder Sophie Kumpen reageerden vol liefde op de video. “

    https://www(.)instagram.com/p/Dbavxp2xzSC/?

    * haakjes verwijderen

    • + 1
    • 31 jul 2026 - 19:09
    • Pietje Bell

      Posts: 36.019

      Nee, want ik had geen zin in weer gezeik dat zoiets niet onder een
      F1 artikel hoort. "En hoe is dit relevant mbt de Red Bull updates??!"

      Ze post om de paar dagen iets leuks van de trouwerij. Ze heeft nog niets van het feest zelf gepost, dus dat zal ook nog wel komen..

      Ik vond haar caption erg goed gevonden!

      "From holding my little hand to giving it away 🤍"

      Een zeer emotioneel moment voor een vader om zijn dochter voor het eerst in haar trouwjurk te zien. Ook Vic liet een traantje.

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 19:33

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar