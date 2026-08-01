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McLaren worstelt: slechts twee teams doen het slechter

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McLaren worstelt: slechts twee teams doen het slechter

Het team van McLaren sloot de eerste seizoenshelft afgelopen weekend goed af met een zege in Hongarije. Ze beginnen met een goed gevoel aan de zomerstop, maar de cijfers laten iets anders zien. Qua gereden rondjes hebben alleen Aston Martin en nieuwkomer Cadillac het slechter gedaan.

Het team van McLaren heeft in de afgelopen maanden het gat met Mercedes weten te verkleinen. In Hongarije kenden ze een vrij foutloos weekend, en won Lando Norris de race enigszins eenvoudig. Hij duelleerde lange tijd met zijn teamgenoot Oscar Piastri om de zege, maar de Australiër viel uit met versnellingsbakproblemen. Het was zeker niet de enige keer in de eerste seizoenshelft dat een McLaren-coureur met problemen moest opgeven.

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Wat is er aan de hand met McLaren?

Norris en Piastri liepen vooral aan het begin van het seizoen tegen de nodige problemen aan. Piastri crashte op weg naar de grid in Australië, kon niet starten in China en had ook vaak pech. Ook Norris kon niet starten in China en moest meerdere keren opgeven met motorische problemen. McLaren heeft in de eerste seizoenshelft 'slechts' 1094 rondjes verreden, en daarmee staan ze in de onderste regionen van dit lijstje.

Alleen het kwakkelende Aston Martin en het nieuwe Cadillac hebben minder rondjes verreden in de eerste seizoenshelft. Bij Aston Martin ging er veel mis, maar Fernando Alonso en Lance Stroll kwamen nog wel tot 982 gereden rondjes. Nieuwkomer Cadillac heeft met 898 rondjes met afstand de minste rondjes gereden. Bij de Amerikaanse renstal breekt met regelmaat iets af, en in Hongarije kwamen Sergio Pérez en Valtteri Bottas dan ook niet over de finish.

Wie is de koploper?

Het team dat de meeste rondjes heeft verreden in de eerste helft van het seizoen, is Ferrari. Bij de Italiaanse renstal gaat het aardig, en ze hebben 1328 rondjes gereden. Opvallend genoeg staat het team van Alpine op de tweede plaats in dit rijtje met 1280 rondjes. De huidige leider in het constructeurskampioenschap Mercedes staat derde met 1258 rondjes.

Hoe zit het met Red Bull?

Het team van Red Bull Racing is in dit lijstje slechts een middenmoter. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar hebben in totaal 1148 rondjes verreden in de eerste seizoenshelft, en daarmee doen ze het slechter dan zusterteam Racing Bulls.

F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.533
  • Podiums 46
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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