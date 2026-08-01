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Verstappen goudeerlijk over huidige situatie: "Moeilijk"

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Verstappen goudeerlijk over huidige situatie: "Moeilijk"

Max Verstappen heeft een duidelijke mening over de eerste seizoenshelft van Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen had op meer gehoopt, en stelt dan ook dat het moeilijk was. Voor het vervolg van het seizoen is hij duidelijk: hij wil meer zien van Red Bull.

Verstappen en Red Bull liepen in de eerste helft van het seizoen regelmatig achter de feiten aan. De achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren is groot, en Verstappen heeft nog geen race gewonnen en stond ook geen enkele keer op de pole position. In Hongarije kwam Verstappen vorig weekend als tweede over de streep, terwijl hij de hele race klaagde over problemen met zijn auto.

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Hoe verliep de eerste seizoenshelft?

Verstappen is dan ook blij dat hij even kan bijkomen. Hij geniet momenteel van zijn rust op zijn boot in Sardinië, en werd eerder in Hongarije tijdens een persmoment gevraagd hoe hij de eerste helft van het seizoen zou samenvatten: "Moeilijk. Over het algemeen is het heel erg moeilijk geweest. Er waren wel wat goede momenten, een paar mooie, schitterende momenten, denk ik. Maar als je naar de hele zaak kijkt, was het gewoon moeilijk."

Wat zijn de wensen voor de tweede seizoenshelft?

Het seizoen gaat eind deze maand weer verder in Verstappens vaderland met de race op het circuit van Zandvoort. Hij weet precies wat hij wil zien van zijn team Red Bull: "We moeten proberen wat meer solide voor de dag te komen, wat veelzijdiger, om wat soepelere raceweekenden te hebben."

De boodschap voor Red Bull is duidelijk: "Bovendien moeten we meer prestaties zien te halen uit onze auto. Ik bedoel, zo simpel is het uiteindelijk gewoon. En dan, naast het halen van meer prestaties, moeten we er ook voor zorgen dat we geen problemen meer hebben met het huidige pakket."

Grote achterstand

Verstappen staat bij het ingaan van de zomerstop op de zesde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De viervoudig wereldkampioen wil beter voor de dag komen, en heeft nu 109 punten bij elkaar gereden. Zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is groot, want hij staat op 219 punten.

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (3)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.788

    Off-topic:

    Aanvangstijden GP van Nederland 2026
    Als de aanvangstijden niet meer worden aangepast dan zijn dit de definitieve aanvangstijden.

    Vrijdag 21 augustus
    • vt 1: 12.30 - 13.30 uur.
    • sprint shootout: 16.30 - 17.14 uur.

    Zaterdag 22 augustus
    • vermaledijde sprintrace: 12.00 - 13.00 uur.
    • kwalificatie: 16.00 - 17.00 uur.

    Zondag 23 augustus
    • drivers' parade en blote tietenparade: 13.00 - 13.30 uur.
    • Wilhelmus: 14.44 - 14.46 uur.
    • race: 15.00 - 17.00 uur.

    • + 0
    • 1 aug 2026 - 09:23
    • Pietje Bell

      Posts: 36.025

      Jammer dat het laatste GP weekend in Zandvoort een sprintweekend is.

      • + 0
      • 1 aug 2026 - 09:37
    • Larry Perkins

      Posts: 66.788

      Weerbericht GP van Nederland 2026
      Het is momenteel nog te vroeg voor een betrouwbaar en concreet weerbericht voor de GP van Zandvoort, maar het kan vriezen en het kan dooien.

      Huidige termijn: Gedetailleerde voorspellingen voor regen, temperatuur, wind, sneeuw, ijzel, zandstormen, tsunami’s, orkanen, tornado’s en overvliegende rugstreeppadden en zandhagedissen worden pas enkele dagen van tevoren echt betrouwbaar.
      Klimaat: Eind augustus/begin september ligt de normale middagtemperatuur in Zandvoort doorgaans rond de 20°C.
      Kustlocatie: Door de ligging direct aan zee kan de wind op en rond het circuit wel een belangrijke en verrassende factor zijn voor de bolides.

      • + 0
      • 1 aug 2026 - 09:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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