Max Verstappen heeft een duidelijke mening over de eerste seizoenshelft van Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen had op meer gehoopt, en stelt dan ook dat het moeilijk was. Voor het vervolg van het seizoen is hij duidelijk: hij wil meer zien van Red Bull.

Verstappen en Red Bull liepen in de eerste helft van het seizoen regelmatig achter de feiten aan. De achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren is groot, en Verstappen heeft nog geen race gewonnen en stond ook geen enkele keer op de pole position. In Hongarije kwam Verstappen vorig weekend als tweede over de streep, terwijl hij de hele race klaagde over problemen met zijn auto.

Hoe verliep de eerste seizoenshelft?

Verstappen is dan ook blij dat hij even kan bijkomen. Hij geniet momenteel van zijn rust op zijn boot in Sardinië, en werd eerder in Hongarije tijdens een persmoment gevraagd hoe hij de eerste helft van het seizoen zou samenvatten: "Moeilijk. Over het algemeen is het heel erg moeilijk geweest. Er waren wel wat goede momenten, een paar mooie, schitterende momenten, denk ik. Maar als je naar de hele zaak kijkt, was het gewoon moeilijk."

Wat zijn de wensen voor de tweede seizoenshelft?

Het seizoen gaat eind deze maand weer verder in Verstappens vaderland met de race op het circuit van Zandvoort. Hij weet precies wat hij wil zien van zijn team Red Bull: "We moeten proberen wat meer solide voor de dag te komen, wat veelzijdiger, om wat soepelere raceweekenden te hebben."

De boodschap voor Red Bull is duidelijk: "Bovendien moeten we meer prestaties zien te halen uit onze auto. Ik bedoel, zo simpel is het uiteindelijk gewoon. En dan, naast het halen van meer prestaties, moeten we er ook voor zorgen dat we geen problemen meer hebben met het huidige pakket."

Grote achterstand

Verstappen staat bij het ingaan van de zomerstop op de zesde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De viervoudig wereldkampioen wil beter voor de dag komen, en heeft nu 109 punten bij elkaar gereden. Zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is groot, want hij staat op 219 punten.