Het lijkt erop dat het team van Red Bull Racing een GT3-kans voor Yuki Tsunoda heeft geblokkeerd. De Japanse reservecoureur was benaderd om deel te nemen aan een GT3-race in Australië op het circuit van Adelaide, maar zijn werkgever wilde niet meewerken aan het feestje.

Tsunoda is sinds dit jaar de reservecoureur van de Red Bull-teams, nadat hij vorig jaar geen vuist wist te maken naast Max Verstappen. Tsunoda is dit jaar bij vrijwel elke race aanwezig op de circuits, en staat klaar om in de auto te springen als er iets gebeurt met de coureurs van Racing Bulls of Red Bull. Hij werkte dit jaar verder een aantal test- en demoruns af, maar komt niet in actie in een ander wereldkampioenschap. Er lijken echter wel kansen te liggen voor Tsunoda.

Wat is er aan de hand?

Volgens het Australische Speedcafe kon Tsunoda namelijk deelnemen aan de finale van de GT World Challenge Australia. Organisatie SRO Motorsports had Tsunoda benaderd om deel te nemen aan de seizoensfinale in Adelaide, waar hij zou gaan rijden in een Mercedes-AMG GT3 die zou worden ingezet door Tigani Motorsport. Volgens Speedcafe ging het feestje niet door, omdat Red Bull Racing de plannen heeft tegengehouden.

De organisatie van het raceweekend in Adelaide zou er nog steeds alles aan doen om een grote naam uit een andere klasse te laten deelnemen aan één van de races. Ook voormalig Alpine-coureur en huidig Haas-reserve Jack Doohan zou zijn benaderd, maar volgens Speedcafe hebben de betrokken partijen nog geen overeenkomst kunnen sluiten.

Verstappens Nürburgring-uitstapje

Vorig jaar strikte de organisatie NASCAR-coureur Austin Cindric voor de race in de Australische Supercars. Tsunoda zou dus in actie hebben kunnen komen in een GT3, en het is opvallend dat Red Bull dit blokkeerde. Eerder dit jaar kon Max Verstappen immers wel deelnemen aan verschillende NLS-races en de 24 uur van de Nürburgring. Hij bestuurde hier een Mercedes-AMG GT3 die werd ingezet door zijn eigen raceteam. Tsunoda mag zijn geluk in deze klasse dus niet beproeven.