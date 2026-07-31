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'Red Bull blokkeert GT3-avontuur van Tsunoda'

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'Red Bull blokkeert GT3-avontuur van Tsunoda'

Het lijkt erop dat het team van Red Bull Racing een GT3-kans voor Yuki Tsunoda heeft geblokkeerd. De Japanse reservecoureur was benaderd om deel te nemen aan een GT3-race in Australië op het circuit van Adelaide, maar zijn werkgever wilde niet meewerken aan het feestje.

Tsunoda is sinds dit jaar de reservecoureur van de Red Bull-teams, nadat hij vorig jaar geen vuist wist te maken naast Max Verstappen. Tsunoda is dit jaar bij vrijwel elke race aanwezig op de circuits, en staat klaar om in de auto te springen als er iets gebeurt met de coureurs van Racing Bulls of Red Bull. Hij werkte dit jaar verder een aantal test- en demoruns af, maar komt niet in actie in een ander wereldkampioenschap. Er lijken echter wel kansen te liggen voor Tsunoda.

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Wat is er aan de hand?

Volgens het Australische Speedcafe kon Tsunoda namelijk deelnemen aan de finale van de GT World Challenge Australia. Organisatie SRO Motorsports had Tsunoda benaderd om deel te nemen aan de seizoensfinale in Adelaide, waar hij zou gaan rijden in een Mercedes-AMG GT3 die zou worden ingezet door Tigani Motorsport. Volgens Speedcafe ging het feestje niet door, omdat Red Bull Racing de plannen heeft tegengehouden.

De organisatie van het raceweekend in Adelaide zou er nog steeds alles aan doen om een grote naam uit een andere klasse te laten deelnemen aan één van de races. Ook voormalig Alpine-coureur en huidig Haas-reserve Jack Doohan zou zijn benaderd, maar volgens Speedcafe hebben de betrokken partijen nog geen overeenkomst kunnen sluiten.

Verstappens Nürburgring-uitstapje

Vorig jaar strikte de organisatie NASCAR-coureur Austin Cindric voor de race in de Australische Supercars. Tsunoda zou dus in actie hebben kunnen komen in een GT3, en het is opvallend dat Red Bull dit blokkeerde. Eerder dit jaar kon Max Verstappen immers wel deelnemen aan verschillende NLS-races en de 24 uur van de Nürburgring. Hij bestuurde hier een Mercedes-AMG GT3 die werd ingezet door zijn eigen raceteam. Tsunoda mag zijn geluk in deze klasse dus niet beproeven.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.843

"K*t Ledbull.
Ik mag niet eens 'n GT3 lace lijden in Austlalië
Ledbull blokkeelt m'n deelname".....aldus Yuki..

  • 3
  • 31 jul 2026 - 16:57
F1 Nieuws Yuki Tsunoda Red Bull Racing Mercedes

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.843

    "K*t Ledbull.
    Ik mag niet eens 'n GT3 lace lijden in Austlalië
    Ledbull blokkeelt m'n deelname".....aldus Yuki..

    • + 3
    • 31 jul 2026 - 16:57
  • HarryLam

    Posts: 5.630

    Nou kinderachtig zeg van RB, dus max mag wel en yuki mag niet, stelletje farizeers.

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 18:24
  • Larry Perkins

    Posts: 66.771

    Yuki is reservecoureur bij Red Bull en de finale van de GT World Challenge Australia wordt in het weekend van 26 tot 29 november verreden wanneer (nu nog) ook de GP van Qatar op de kalender staat. Dat zou een reden kunnen zijn...

    • + 1
    • 31 jul 2026 - 18:55

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (26)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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