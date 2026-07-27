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Norris overtuigd: "Als ik de auto heb kan niemand mij verslaan"

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Norris overtuigd: "Als ik de auto heb kan niemand mij verslaan"

Lando Norris boekte in Hongarije zijn eerste overwinning van het Formule 1-seizoen 2026, maar de regerend wereldkampioen beseft dat titelprolongatie voorlopig een bijzonder lastige opdracht wordt. Toch ziet de McLaren-coureur voldoende redenen om positief te blijven, want volgens hemzelf rijdt hij momenteel beter dan ooit.

Norris domineerde de Grand Prix op de Hungaroring. Hoewel hij bij de start de leiding verloor aan teamgenoot Oscar Piastri, knokte hij zich met een sterk raceverloop terug naar voren. Nadat McLaren hem tijdens de pitstops weer aan de leiding bracht, reed de Brit moeiteloos weg bij de concurrentie. Uiteindelijk won hij met een voorsprong van vijftien seconden, terwijl Piastri later uitviel met een versnellingsbakprobleem.

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Norris overtuigd van eigen groei

Na afloop sprak Norris vol vertrouwen over zijn eigen ontwikkeling. Volgens de Brit was zijn optreden in Hongarije misschien wel het beste uit zijn carrière.

"Dit was waarschijnlijk één van mijn sterkste races ooit als het gaat om het maximale uit de auto halen. Ik zat elke ronde op de limiet, zelfs zo dicht erop dat het team me vroeg iets rustiger aan te doen om de banden te sparen", vertelde Norris.

De McLaren-coureur benadrukte dat hij ondanks zijn vijfde plaats in het WK-klassement, op liefst 91 punten van leider Kimi Antonelli, beter presteert dan tijdens zijn titeljaar. "Ik heb al vaker gezegd dat ik dit seizoen een betere coureur ben dan vorig jaar. Alleen levert dat niet automatisch overwinningen op. Maar als ik een competitieve auto heb, zoals vandaag, kan ik laten zien waartoe ik in staat ben. Ik heb het gevoel dat niemand me dan kan verslaan. Dat is het resultaat van veel werk, zowel met het team als aan mezelf."

Stella prijst volwassen Norris

Ook McLaren-teambaas Andrea Stella ziet een duidelijke verandering bij zijn regerend wereldkampioen. Volgens de Italiaan heeft Norris zich niet alleen als coureur ontwikkeld, maar is hij ook mentaal veel sterker geworden.

"Lando heeft enorm goed gereageerd op de moeilijke periode aan het begin van vorig seizoen. Hij heeft samen met zijn engineers en zijn omgeving hard gewerkt aan zijn ontwikkeling. Dat zie je nu terug. Hij beschikt over meer zelfvertrouwen, weet veel beter hoe hij zijn kwaliteiten moet benutten en heeft zijn emoties beter onder controle."

Stella wees daarbij specifiek naar de race in Hongarije. "Hij zat lange tijd vast achter Oscar Piastri en gaf aan dat hij sneller was, maar hij bleef kalm. Juist doordat hij niet gefrustreerd raakte, kon hij op het juiste moment toeslaan. Dat leverde hem uiteindelijk de overwinning op. Dit is simpelweg het vervolg van de indrukwekkende ontwikkeling die Lando de afgelopen periode heeft doorgemaakt."

Damon Hill

Posts: 19.841

Als jij en Max dezelfde auto hebben, dan wint Max, Lando. Overigens moet ik het ook maar zien als Kimi en jij in dezelfde auto zitten. Dan zet ik toch mijn geld op Kimi.

  • 6
  • 27 jul 2026 - 09:32
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (15)

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  • shakedown

    Posts: 1.922

    Dat geldt ook voor Stroll.....

    • + 3
    • 27 jul 2026 - 08:49
    • Damon Hill

      Posts: 19.841

      Nee, dat geldt zelfs niet voor Stroll... want Stroll is over een heel jaar nog nooit sneller geweest dan een teamgenoot. Oftewel, al geef je hem een raket, dan nog gaat zijn teamgenoot ervandoor met de titel.

      Ook Perez maakte bijvoorbeeld in 2019+2020 echt gehakt van Stroll. Perez ja... die coureur die hier best vaak naar beneden wordt gepraat. Grappig hoe die dingen gaan. Perez is inderdaad geen topper, eerder middenmoot, maar zelfs hij vernederde Stroll. Zelfs Sirotkin (een naam die mensen logischerwijs allang vergeten zijn) was regelmatig sneller dan Stroll. Om maar niet te spreken over 2023 toen AM echt een dijk van een auto had en een oude Alonso 8 podium pakte. Hoeveel pakte Stroll er? Weet je het nog? NUL. Gewoon.... N-U-L!

      Dus nee, zelfs in een goede auto lukt het Stroll niet. Die jongen is een schande voor de F1.

      • + 4
      • 27 jul 2026 - 09:31
    • Pietje Bell

      Posts: 35.962

      "Zelfs Sirotkin (een naam die mensen logischerwijs allang vergeten zijn) "

      Hoho, ik volg hem nog altijd. Enorm sympathieke en hardwerkende coureur. Perez heeft hem toen heel vies van de zijkant in de wagen gebeukt, omdat hij het niet kon verkroppen dat Sirotkin sneller was. Zie de beelden nog voor me. Even daarvoor had hij Stroll (meen ik) ook al in de muur gerost.

      • + 1
      • 27 jul 2026 - 09:39
    • SennaS

      Posts: 12.505

      Die dus juist niet

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 11:00
  • Polleken

    Posts: 1.035

    Dat geldt voor bijna alle rijders

    • + 2
    • 27 jul 2026 - 09:00
    • Damon Hill

      Posts: 19.841

      Niet voor Stroll. Niet voor Sargeant of Latifi. Of Ricardo Rosset. En het rijtje is zelfs nog groter.

      • + 1
      • 27 jul 2026 - 09:32
    • Edgar

      Posts: 1.778

      Ide, Inoue, Mazzacane, Mazepin, Karthikeyan, Alex Yoong, Giovanna Amati (vrouw), Rio Haryanto, Baumgartner, Luca Badoer, maar j die moest ineens Massa vervangen, wat was die slecht toen

      • + 1
      • 27 jul 2026 - 10:18
    • Damon Hill

      Posts: 19.841

      Look How Bad You Are

      engineer: "Luca, je rijdt niet op de ideale lijn, je moet de bocht scherper aansnijden".

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 10:52
    • SennaS

      Posts: 12.505

      Niet voor Perez in die rbr raket van een paar jaar geleden. Oftewel de topcoureur Max maakte nog steeds het verschil

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 11:01
  • da_bartman

    Posts: 6.794

    Als niemand anders ook dé auto heeft, dan zou dat best eens kunnen kloppen.

    • + 4
    • 27 jul 2026 - 09:00
  • Damon Hill

    Posts: 19.841

    Als jij en Max dezelfde auto hebben, dan wint Max, Lando. Overigens moet ik het ook maar zien als Kimi en jij in dezelfde auto zitten. Dan zet ik toch mijn geld op Kimi.

    • + 6
    • 27 jul 2026 - 09:32
  • Mr Marly

    Posts: 8.029

    Het was een sterke race en hij had overduidelijk de snelheid, echter had hij 2 momentjes. Bij de eerste verloor hij de leiding en bij de tweede (bocht 5 dacht ik) verloor hij bijna een seconde. Uiteindelijk pakte het goed uit.

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 09:33
  • Schumi86

    Posts: 650

    Haha haha haha

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 10:01
  • Flexwing

    Posts: 490

    Meneertje heeft 1 keer gewonnen.

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 10:19
    • Nadia_Milena

      Posts: 16

      Toch ééntje meer dan vele andere coureurs. 😉

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 10:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.533
  • Podiums 46
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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