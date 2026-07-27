Lando Norris boekte in Hongarije zijn eerste overwinning van het Formule 1-seizoen 2026, maar de regerend wereldkampioen beseft dat titelprolongatie voorlopig een bijzonder lastige opdracht wordt. Toch ziet de McLaren-coureur voldoende redenen om positief te blijven, want volgens hemzelf rijdt hij momenteel beter dan ooit.

Norris domineerde de Grand Prix op de Hungaroring. Hoewel hij bij de start de leiding verloor aan teamgenoot Oscar Piastri, knokte hij zich met een sterk raceverloop terug naar voren. Nadat McLaren hem tijdens de pitstops weer aan de leiding bracht, reed de Brit moeiteloos weg bij de concurrentie. Uiteindelijk won hij met een voorsprong van vijftien seconden, terwijl Piastri later uitviel met een versnellingsbakprobleem.

Norris overtuigd van eigen groei

Na afloop sprak Norris vol vertrouwen over zijn eigen ontwikkeling. Volgens de Brit was zijn optreden in Hongarije misschien wel het beste uit zijn carrière.

"Dit was waarschijnlijk één van mijn sterkste races ooit als het gaat om het maximale uit de auto halen. Ik zat elke ronde op de limiet, zelfs zo dicht erop dat het team me vroeg iets rustiger aan te doen om de banden te sparen", vertelde Norris.

De McLaren-coureur benadrukte dat hij ondanks zijn vijfde plaats in het WK-klassement, op liefst 91 punten van leider Kimi Antonelli, beter presteert dan tijdens zijn titeljaar. "Ik heb al vaker gezegd dat ik dit seizoen een betere coureur ben dan vorig jaar. Alleen levert dat niet automatisch overwinningen op. Maar als ik een competitieve auto heb, zoals vandaag, kan ik laten zien waartoe ik in staat ben. Ik heb het gevoel dat niemand me dan kan verslaan. Dat is het resultaat van veel werk, zowel met het team als aan mezelf."

Stella prijst volwassen Norris

Ook McLaren-teambaas Andrea Stella ziet een duidelijke verandering bij zijn regerend wereldkampioen. Volgens de Italiaan heeft Norris zich niet alleen als coureur ontwikkeld, maar is hij ook mentaal veel sterker geworden.

"Lando heeft enorm goed gereageerd op de moeilijke periode aan het begin van vorig seizoen. Hij heeft samen met zijn engineers en zijn omgeving hard gewerkt aan zijn ontwikkeling. Dat zie je nu terug. Hij beschikt over meer zelfvertrouwen, weet veel beter hoe hij zijn kwaliteiten moet benutten en heeft zijn emoties beter onder controle."

Stella wees daarbij specifiek naar de race in Hongarije. "Hij zat lange tijd vast achter Oscar Piastri en gaf aan dat hij sneller was, maar hij bleef kalm. Juist doordat hij niet gefrustreerd raakte, kon hij op het juiste moment toeslaan. Dat leverde hem uiteindelijk de overwinning op. Dit is simpelweg het vervolg van de indrukwekkende ontwikkeling die Lando de afgelopen periode heeft doorgemaakt."