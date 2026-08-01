Ralf Schumacher trekt een pijnlijke conclusie over de situatie van George Russell bij Mercedes. Hij stelt dat Russell begint uit te groeien tot de tweede coureur van het team, en dat Andrea Kimi Antonelli simpelweg sneller is dan de meer ervaren Brit.

Russell werd voorafgaand aan het seizoen door veel mensen gezien als de absolute titelfavoriet. Mercedes was het sterkste team, en Russell heeft meer ervaring dan Antonelli, die het vorig jaar lastig had in zijn debuutseizoen. Halverwege het seizoen ziet de wereld er totaal anders uit, en voert Antonelli het wereldkampioenschap aan. De Italiaanse tiener won al zes Grands Prix, terwijl Russell derde staat met 'slechts' twee zeges achter zijn naam.

Welke rol speelt Wolff?

Mercedes-teambaas Toto Wolff deelt om de haverklap complimenten uit aan Antonelli, en volgens Ralf Schumacher maakt dit de onderlinge verhoudingen duidelijk. In de podcast Backstage Boxengasse wordt de oud-coureur hiernaar gevraagd: "Dat is absoluut zo. En dat gebeurt eigenlijk altijd een beetje onbewust."

Volgens Schumacher is dit echter geen tactiek van Mercedes of Wolff: "Ik wil niet zeggen dat Wolff dit expres doet, want dat geloof ik gewoon niet. Maar als hij Kimi zo uitgebreid complimenteert, geeft hij George indirect toch een klein tikje mee, ook al is dat waarschijnlijk niet zijn bedoeling."

Hoe groot is het probleem van Russell?

Schumacher is van mening dat Russell zich in een lastige situatie bevindt, en dat de krachtsverhoudingen niet bepaald in zijn voordeel werken: "George heeft absoluut het talent om wereldkampioen te worden als hij de juiste auto heeft. Alleen denk ik persoonlijk dat Kimi uiteindelijk nog nét iets meer natuurlijke snelheid heeft."

De Duitser legt dat uit: "Niet alleen vanwege wat we nu zien, maar gewoon in het algemeen. Op dit moment staat George op mentaal gebied behoorlijk onder druk. Volgens mij wordt het hem allemaal gewoon wat te veel nu."

De stand van zaken

Russell staat bij het ingaan van de zomerstop op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 160 WK-punten. De Brit heeft een flinke achterstand op zijn teamgenoot én WK-leider Antonelli, die op 219 punten staat. Ferrari-coureur Lewis Hamilton staat tweede met 169 punten.