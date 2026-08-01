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Pijnlijke situatie voor Russell: "Antonelli is gewoon sneller"

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Pijnlijke situatie voor Russell: "Antonelli is gewoon sneller"

Ralf Schumacher trekt een pijnlijke conclusie over de situatie van George Russell bij Mercedes. Hij stelt dat Russell begint uit te groeien tot de tweede coureur van het team, en dat Andrea Kimi Antonelli simpelweg sneller is dan de meer ervaren Brit.

Russell werd voorafgaand aan het seizoen door veel mensen gezien als de absolute titelfavoriet. Mercedes was het sterkste team, en Russell heeft meer ervaring dan Antonelli, die het vorig jaar lastig had in zijn debuutseizoen. Halverwege het seizoen ziet de wereld er totaal anders uit, en voert Antonelli het wereldkampioenschap aan. De Italiaanse tiener won al zes Grands Prix, terwijl Russell derde staat met 'slechts' twee zeges achter zijn naam.

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Welke rol speelt Wolff?

Mercedes-teambaas Toto Wolff deelt om de haverklap complimenten uit aan Antonelli, en volgens Ralf Schumacher maakt dit de onderlinge verhoudingen duidelijk. In de podcast Backstage Boxengasse wordt de oud-coureur hiernaar gevraagd: "Dat is absoluut zo. En dat gebeurt eigenlijk altijd een beetje onbewust."

Volgens Schumacher is dit echter geen tactiek van Mercedes of Wolff: "Ik wil niet zeggen dat Wolff dit expres doet, want dat geloof ik gewoon niet. Maar als hij Kimi zo uitgebreid complimenteert, geeft hij George indirect toch een klein tikje mee, ook al is dat waarschijnlijk niet zijn bedoeling."

Hoe groot is het probleem van Russell?

Schumacher is van mening dat Russell zich in een lastige situatie bevindt, en dat de krachtsverhoudingen niet bepaald in zijn voordeel werken: "George heeft absoluut het talent om wereldkampioen te worden als hij de juiste auto heeft. Alleen denk ik persoonlijk dat Kimi uiteindelijk nog nét iets meer natuurlijke snelheid heeft."

De Duitser legt dat uit: "Niet alleen vanwege wat we nu zien, maar gewoon in het algemeen. Op dit moment staat George op mentaal gebied behoorlijk onder druk. Volgens mij wordt het hem allemaal gewoon wat te veel nu."

De stand van zaken

Russell staat bij het ingaan van de zomerstop op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 160 WK-punten. De Brit heeft een flinke achterstand op zijn teamgenoot én WK-leider Antonelli, die op 219 punten staat. Ferrari-coureur Lewis Hamilton staat tweede met 169 punten.

F1 Nieuws George Russell Ralf Schumacher Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

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  • Spearhead

    Posts: 516

    Kan er iemand die open deur die Ralf heeft ingetrapt terug dichtdoen? Het tocht hier nogal.

    • + 0
    • 1 aug 2026 - 09:55

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Pos
Team
Punten
1
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379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
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8
Audi
12
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Williams
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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