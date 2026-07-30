user icon
icon

'Russell gaat naar McLaren als Verstappen Mercedes-transfer maakt'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Russell gaat naar McLaren als Verstappen Mercedes-transfer maakt'

Volgens Rachel Brookes kan de rijdersmarkt voor het komende seizoen nog volledig gaan loskomen. Ze wijst naar de rol van Max Verstappen, en stelt dat Mercedes voor hem nog steeds de meest logische bestemming is. George Russell zou volgens haar goed bij het team van McLaren passen.

Verstappen werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Alhoewel hij over een contract tot en met 2028 beschikt, kan hij door exitclausules tussentijds vertrekken. Nu Red Bull bezig is met een tegenvallend seizoen, kan Verstappen gebruik gaan maken van deze clausules. Hij wil zelf niets kwijt over zijn toekomst, maar daardoor blijven de geruchten wel bestaan. Verstappen werd eerder al in verband gebracht met McLaren, en ook nu wordt de geruchtenmolen weer aan gezwengeld.

Meer over Mercedes 'Mercedes zwaait mogelijk Russell uit: Relatie is verslechterd'

'Mercedes zwaait mogelijk Russell uit: Relatie is verslechterd'

22 jul
 FIA deelt zware straf uit aan Antonelli

FIA deelt zware straf uit aan Antonelli

25 jul

Wat gaat Verstappen doen?

De recent bij Sky Sports vertrokken verslaggeefster Rachel Brookes verwacht dat er nog veel kan gaan gebeuren op de rijdersmarkt. In een video op het YouTube-kanaal van Essential F1 kijkt ze in haar glazen bol: "Dit is... Laten we het maar proberen. Ik denk dat Max nog steeds naar Mercedes zal gaan. Max zal bij Mercedes dan naast Antonelli gaan rijden."

Volgens Brookes gaat dit voor een soort domino-effect zorgen: "De line-up van Ferrari zal blijven bestaan uit Charles en Lewis. Bij Red Bull krijg je dan Hadjar en Oscar Piastri. Ik denk dat McLaren naast Norris voor Russell gaat kiezen. Mogelijk. Dat is dan een volledig Britse line-up."

Domino-effect in het middenveld?

Ook in het middenveld kan er volgens Brookes nog heel erg veel gaan gebeuren qua transfers: "Ik denk dat Fernando Alonso volgend jaar naar het team van Alpine gaat. Ik denk dat Carlos Sainz dan naar Audi gaat. Dan denk ik dat Franco Colapinto teruggaat naar zijn oude team Williams, en ik denk dat Leonardo Fornaroli de grid gaat betreden, maar ik weet nog niet honderd procent zeker waar. Dat is alles."

Aajd Flupke

Posts: 262

"Ik denk, ik denk, ik denk, aldus Rachel Brookes.

Ik denk dat Rachel Brookes teveel vrije tijd heeft in haar keuken, aldus Aajd Flupke

  • 7
  • 30 jul 2026 - 09:16
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes McLaren Red Bull Racing

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.297

    Rachel met haar glazen bol roept ook weer eens wat, het zou mooi zijn maar ik zie het niet gebeuren.

    • + 1
    • 30 jul 2026 - 08:13
    • snailer

      Posts: 34.045

      De meest fantastische quote die ik van haar kan herinneren is dat ze vertelde dat Gasly wel even bij RBR Verstappen zou gaan verslaan.
      Of moet zeggen.... meest fantasierijke quote?

      • + 2
      • 30 jul 2026 - 09:39
    • SennaS

      Posts: 12.528

      Hihi die Gasly toch

      • + 0
      • 30 jul 2026 - 11:14
  • Snorremans

    Posts: 350

    Als we met zn alle maar dom genoeg blijven l#llen zal er OOIT wel een keer een kern van waarheid inzitten.....

    • + 2
    • 30 jul 2026 - 09:13
  • Aajd Flupke

    Posts: 262

    "Ik denk, ik denk, ik denk, aldus Rachel Brookes.

    Ik denk dat Rachel Brookes teveel vrije tijd heeft in haar keuken, aldus Aajd Flupke

    • + 7
    • 30 jul 2026 - 09:16
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.297

      @ Aajd Ik ben van mening dat de huisvrouwen met een f1 mening ook een relevante bijdrage hebben aan het debat, wat dacht je van "Anne-Greet, Amber, Shelly & Ghislaine" die weten vaak met een touch uit een onverwachte hoek toch vaak zinnige opmerkingen te maken. Vergelijk dit eens met de klassieke dikke nekken (ik hoef hier geen namen te noemen, dit spreekt voor zich)

      • + 0
      • 30 jul 2026 - 09:36
    • F1jos

      Posts: 5.523

      Denken moet je aan een paard overlaten, dat heeft een groter hoofd.

      • + 2
      • 30 jul 2026 - 09:48
    • Golf-GTI

      Posts: 1.846

      Grappig een paard heeft nog steeds een bek en geen mond 🙈

      • + 1
      • 30 jul 2026 - 09:55
    • snailer

      Posts: 34.045

      Ik was effe verbaasd, Golf-GTI. Heb erg hard moeten studeren om Nederlands een beetje in de vingers te krijgen. Beetje meer dan spreken.

      Ik heb toen geleerd dat een paard een edel dier is en daarom een hoofd, benen, en mond zou hebben. Maar met die nieuwe spellingen weet je het maar nooit.

      Heb het daarom maar aan mijn AI slavin Trutta gevraagd.

      Dit zei ze:
      Volgens goed Nederlands gebruik heeft een paard een mond, omdat een paard wordt gezien als een edel dier. Toch gebruiken we in de spreektaal soms het woord bek

      Je hebt gelijk dus. Toch wat geleerd vandaag.

      En er goed over nadenkend. Een paard kan op hoge poten staan. Dus dat 'benen' staat ook op losse schroeven.

      • + 2
      • 30 jul 2026 - 11:14
    • Golf-GTI

      Posts: 1.846

      Snailer, je moet een gegeven paard ook niet in de mond kijken 🫪

      • + 1
      • 30 jul 2026 - 11:35
  • Need5Speed

    Posts: 4.178

    Ik had geen idee wie Rachel Brookes was maar ik begrijp dat ze vorige maand ineens weg ging bij Sky Sports, het hoe en waarom is niet duidelijk.
    Ze heeft in ieder geval hands-on ervaring op de transfermarkt.

    • + 1
    • 30 jul 2026 - 09:57
  • Awesome

    Posts: 231

    Een klok die stil staat geeft ook tweemaal per dag de juiste tijd aan.

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 10:20
  • SennaS

    Posts: 12.528

    Als als, dan moet er inderdaad een coureur weg, want dat is 1 te veel.
    En bovendien heeft Mercedes alleen maar koekenbakkers in huis.

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 11:15
    • schwantz34

      Posts: 42.541

      En bovendien heeft Mercedes alleen maar koekenbakkers in huis.


      Welnee, ééntje maar!

      • + 3
      • 30 jul 2026 - 11:25

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar