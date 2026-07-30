Volgens Rachel Brookes kan de rijdersmarkt voor het komende seizoen nog volledig gaan loskomen. Ze wijst naar de rol van Max Verstappen, en stelt dat Mercedes voor hem nog steeds de meest logische bestemming is. George Russell zou volgens haar goed bij het team van McLaren passen.

Verstappen werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Alhoewel hij over een contract tot en met 2028 beschikt, kan hij door exitclausules tussentijds vertrekken. Nu Red Bull bezig is met een tegenvallend seizoen, kan Verstappen gebruik gaan maken van deze clausules. Hij wil zelf niets kwijt over zijn toekomst, maar daardoor blijven de geruchten wel bestaan. Verstappen werd eerder al in verband gebracht met McLaren, en ook nu wordt de geruchtenmolen weer aan gezwengeld.

Wat gaat Verstappen doen?

De recent bij Sky Sports vertrokken verslaggeefster Rachel Brookes verwacht dat er nog veel kan gaan gebeuren op de rijdersmarkt. In een video op het YouTube-kanaal van Essential F1 kijkt ze in haar glazen bol: "Dit is... Laten we het maar proberen. Ik denk dat Max nog steeds naar Mercedes zal gaan. Max zal bij Mercedes dan naast Antonelli gaan rijden."

Volgens Brookes gaat dit voor een soort domino-effect zorgen: "De line-up van Ferrari zal blijven bestaan uit Charles en Lewis. Bij Red Bull krijg je dan Hadjar en Oscar Piastri. Ik denk dat McLaren naast Norris voor Russell gaat kiezen. Mogelijk. Dat is dan een volledig Britse line-up."

Domino-effect in het middenveld?

Ook in het middenveld kan er volgens Brookes nog heel erg veel gaan gebeuren qua transfers: "Ik denk dat Fernando Alonso volgend jaar naar het team van Alpine gaat. Ik denk dat Carlos Sainz dan naar Audi gaat. Dan denk ik dat Franco Colapinto teruggaat naar zijn oude team Williams, en ik denk dat Leonardo Fornaroli de grid gaat betreden, maar ik weet nog niet honderd procent zeker waar. Dat is alles."