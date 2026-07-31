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McLaren ziet zelfvertrouwen van Norris weer groeien

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McLaren ziet zelfvertrouwen van Norris weer groeien

Lando Norris en het team van McLaren zijn de zomerstop ingegaan met een goed gevoel. Norris schreef de Hongaarse Grand Prix op zijn naam, en liet zien dat hij in vorm is. McLaren-teambaas Andrea Stella is onder de indruk en concludeert dat Norris meer zelfvertrouwen heeft dan in zijn kampioensjaar.

Het team van McLaren stond dit jaar nog droog, maar liet afgelopen weekend in Hongarije zien tot wat ze nog steeds in staat zijn. Ze waren het hele weekend opvallend sterk, en ze wisten de Ferrari's, de Mercedessen en de Red Bull van Max Verstappen achter zich te houden. Voor Norris was het loon na werken, en het was zijn eerste zege als regerend wereldkampioen.

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Is dit een verrassing?

McLaren-teambaas Andrea Stella is heel erg trots op Norris. De Italiaan deelt complimenten uit in gesprek met de internationale media: "Ik ben echt behoorlijk onder de indruk van Lando, gezien de manier waarop hij vorig jaar op het eerste deel van het seizoen reageerde."

Norris had alles goed onder controle: "Er waren hoogte- en dieptepunten, er waren wat moeilijkheden, er waren duidelijke leerpunten om terug op te kijken en van te leren, en hij ging die uitdaging ook aan. Hij heeft heel erg hard gewerkt, in de eerste plaats aan zichzelf, maar ook met de groep engineers om hem heen en de hele entourage. Het was echt geweldig ontwikkelingswerk, zowel op persoonlijk vlak als wat het rijden betreft."

'Hij heeft meer zelfvertrouwen gekregen'

De zege van Norris op de Hungaroring kwam voor Stella dan ook niet als een grote verrassing: "Wat we hier hebben gezien, is gewoon de voortzetting van dit traject. Lando heeft veel meer zelfvertrouwen, ik denk dat hij zich beter bewust is van de middelen die hij tot zijn beschikking heeft gekregen tijdens het rijden en hoe hij die middelen moet inzetten."

Voor Norris breekt er nu een periode van rust aan. Afgelopen week kwam hij, samen met zijn teamgenoot Oscar Piastri en Leonardo Fornaroli, in actie tijdens een TPC-test op het circuit van Portimão.

Pietje Bell

Posts: 36.015

Zoals elke zomervakantie is hij weer bij Martin Garrix op Ibiza waar hij elk jaar
een keer in de week op moet treden in Ushuaïa.

https://www.instagram.com/p/DbbjHIOCRVd/

  • 2
  • 31 jul 2026 - 11:17
F1 Nieuws Lando Norris Andrea Stella McLaren GP Hongarije 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.533
  • Podiums 46
  • Grand Prix 162
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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