Lando Norris en het team van McLaren zijn de zomerstop ingegaan met een goed gevoel. Norris schreef de Hongaarse Grand Prix op zijn naam, en liet zien dat hij in vorm is. McLaren-teambaas Andrea Stella is onder de indruk en concludeert dat Norris meer zelfvertrouwen heeft dan in zijn kampioensjaar.

Het team van McLaren stond dit jaar nog droog, maar liet afgelopen weekend in Hongarije zien tot wat ze nog steeds in staat zijn. Ze waren het hele weekend opvallend sterk, en ze wisten de Ferrari's, de Mercedessen en de Red Bull van Max Verstappen achter zich te houden. Voor Norris was het loon na werken, en het was zijn eerste zege als regerend wereldkampioen.

Is dit een verrassing?

McLaren-teambaas Andrea Stella is heel erg trots op Norris. De Italiaan deelt complimenten uit in gesprek met de internationale media: "Ik ben echt behoorlijk onder de indruk van Lando, gezien de manier waarop hij vorig jaar op het eerste deel van het seizoen reageerde."

Norris had alles goed onder controle: "Er waren hoogte- en dieptepunten, er waren wat moeilijkheden, er waren duidelijke leerpunten om terug op te kijken en van te leren, en hij ging die uitdaging ook aan. Hij heeft heel erg hard gewerkt, in de eerste plaats aan zichzelf, maar ook met de groep engineers om hem heen en de hele entourage. Het was echt geweldig ontwikkelingswerk, zowel op persoonlijk vlak als wat het rijden betreft."

'Hij heeft meer zelfvertrouwen gekregen'

De zege van Norris op de Hungaroring kwam voor Stella dan ook niet als een grote verrassing: "Wat we hier hebben gezien, is gewoon de voortzetting van dit traject. Lando heeft veel meer zelfvertrouwen, ik denk dat hij zich beter bewust is van de middelen die hij tot zijn beschikking heeft gekregen tijdens het rijden en hoe hij die middelen moet inzetten."

Voor Norris breekt er nu een periode van rust aan. Afgelopen week kwam hij, samen met zijn teamgenoot Oscar Piastri en Leonardo Fornaroli, in actie tijdens een TPC-test op het circuit van Portimão.