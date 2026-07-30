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Russell in de put: "Norris maakt meer kans op de titel"

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Russell in de put: "Norris maakt meer kans op de titel"

Volgens Günther Steiner maakt Lando Norris meer kans op de wereldtitel dan George Russell. Norris schreef afgelopen weekend de Hongaarse Grand Prix op zijn naam, terwijl Russell weer tegen problemen aanliep. Hierdoor groeide zijn achterstand, en twijfelt Steiner aan zijn kansen.

Russell begon aan het seizoen als de onbetwiste titelfavoriet. De Brit heeft meer ervaring dan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, en leek nu klaar te zijn voor het echte werk. Al snel werd echter duidelijk dat niet Russell, maar Antonelli beter voor de dag kwam. Russell had veel pech in de eerste seizoenshelft, terwijl Antonelli amper foutjes maakte en zes Grands Prix  wist te winnen.

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Wie veroorzaakte het probleem?

In Hongarije kwam Russell slecht weg bij de start, omdat zijn auto in de anti-stall schoot. In de Red Flags Podcast werd voormalig Haas-teambaas Steiner gevraagd of dit Russells schuld was: "Normaal gesproken wel, maar ik denk dat er hier iets aan de hand was met de turbo. Als je te hoog gaat, schiet je in de anti-stall. Ik weet niet precies wat er hier gebeurde."

Toch is er hier volgens Steiner wel een rol weggelegd voor het team: "Maar ik denk dat Mercedes hier ook wat schuld op zich heeft genomen. Dus deden ze dat alleen maar om hem blij te maken, of was het echt? Ik weet het niet."

'Hij had echt geluk'

Russell vocht zich uiteindelijk terug in de punten, maar volgens Steiner had hij vooral geluk: "Hij had heel veel geluk dat hij hiermee is weggekomen en dat niemand hem heeft geraakt. Al helemaal als je kijkt naar hoever naar voren hij stond, en hoelang hij stil stond. Je moet wel geluk hebben, en dat had hij hier. Hij had echt geluk."

Kan Russell nog wereldkampioen worden?

Russells achterstand in het wereldkampioenschap begint wel te groeien, en Steiner geeft hem nog slechts vijf procent kans: "Het wordt moeilijker en moeilijker, om het politiek correct te zeggen. Alles is mogelijk, maar het wordt heel, heel erg lastig. Ik geef hem echt maar vijf procent kans." Als er wordt gevraagd of het er somberder uitziet dan bij Norris, reageert Steiner duidelijk: "Ja, die schat ik veel somberder in."

Het wereldkampioenschap wordt nog altijd aangevoerd door Antonelli, die op 219 punten staat. Russell staat derde met 160 punten, terwijl Norris vijfde staat met 128 punten.

jd2000

Posts: 7.874

Zo dramatisch is het nou ook weer niet. Neem niet weg,dat ik er niet aan moet denken dat hij dat inhaalt.

  • 2
  • 30 jul 2026 - 15:41
F1 Nieuws George Russell Lando Norris Guenther Steiner Mercedes McLaren GP Hongarije 2026

Reacties (10)

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  • snailer

    Posts: 34.056

    Twee races terug was het nog Hamilton.

    • + 1
    • 30 jul 2026 - 15:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.831

    Twee keer het verhaal van Günter gelezen.
    Maar nergens lees ik dat vriend in de put zit.
    Mss in de put van zijn vriendin, dat zou kunnen...

    • + 1
    • 30 jul 2026 - 15:40
    • snailer

      Posts: 34.056

      Hij is zo in de put, dat hij niet in staat die put te exploreren.

      • + 0
      • 30 jul 2026 - 15:52
  • jd2000

    Posts: 7.874

    Zo dramatisch is het nou ook weer niet. Neem niet weg,dat ik er niet aan moet denken dat hij dat inhaalt.

    • + 2
    • 30 jul 2026 - 15:41
  • f(1)orum

    Posts: 10.296

    "Normaal gesproken wel, maar ik denk dat er hier iets aan de hand was met de turbo. Als je te hoog gaat, schiet je in de anti-stall. Ik weet niet precies wat er hier gebeurde."
    Mark Slade (voormalig McLaren engineer) heeft hierover een interessante theorie (incl. schema) geopperd op de saite van Peter Windsor. Kern van het probleem heeft volgens hem te maken met de wisselwerking tussen maximaal gevulde accu's, het hierdoor dus stoppen van het genereren van energie en door het wegvallen van dit genereren gingen daarom het toerental van de ICE (te) hoog en dat moet juist niet. George probeerde dit te hoge toerental nog wat te temperen door 'van zijn gas, te gaan, maar zonder succes. Het ding schoot in de anti-stall, met alle gevolgen van dien.

    • + 1
    • 30 jul 2026 - 15:52
    • Pietje Bell

      Posts: 36.010

      Klopt. Meerdere coureurs hebben al aangegeven dat je bij de start ervoor moet zorgen dat de accu niet helemaal opgeladen is. Ik volg het allemaal niet meer met dat hele accu gedoe. Max (en meerderen) klaagde laatst dat hij een lege accu had bij de start en dat was ook niet goed.

      • + 1
      • 30 jul 2026 - 15:57
  • Larry Perkins

    Posts: 66.744

    "Russell zit in de put."

    Deksel erop.

    • + 2
    • 30 jul 2026 - 16:14
  • koppie toe

    Posts: 5.506

    Steiner trapt Russell in een put en geeft hem geen kans op de titel.
    Want Norris doet een Maxie en gaat eerst Russell voorbij en zwaait in de laatste race even naar Kimi om het kampioenschap te pakken op 1 puntje.

    • + 1
    • 30 jul 2026 - 16:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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