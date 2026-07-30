Volgens Günther Steiner maakt Lando Norris meer kans op de wereldtitel dan George Russell. Norris schreef afgelopen weekend de Hongaarse Grand Prix op zijn naam, terwijl Russell weer tegen problemen aanliep. Hierdoor groeide zijn achterstand, en twijfelt Steiner aan zijn kansen.

Russell begon aan het seizoen als de onbetwiste titelfavoriet. De Brit heeft meer ervaring dan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, en leek nu klaar te zijn voor het echte werk. Al snel werd echter duidelijk dat niet Russell, maar Antonelli beter voor de dag kwam. Russell had veel pech in de eerste seizoenshelft, terwijl Antonelli amper foutjes maakte en zes Grands Prix wist te winnen.

Wie veroorzaakte het probleem?

In Hongarije kwam Russell slecht weg bij de start, omdat zijn auto in de anti-stall schoot. In de Red Flags Podcast werd voormalig Haas-teambaas Steiner gevraagd of dit Russells schuld was: "Normaal gesproken wel, maar ik denk dat er hier iets aan de hand was met de turbo. Als je te hoog gaat, schiet je in de anti-stall. Ik weet niet precies wat er hier gebeurde."

Toch is er hier volgens Steiner wel een rol weggelegd voor het team: "Maar ik denk dat Mercedes hier ook wat schuld op zich heeft genomen. Dus deden ze dat alleen maar om hem blij te maken, of was het echt? Ik weet het niet."

'Hij had echt geluk'

Russell vocht zich uiteindelijk terug in de punten, maar volgens Steiner had hij vooral geluk: "Hij had heel veel geluk dat hij hiermee is weggekomen en dat niemand hem heeft geraakt. Al helemaal als je kijkt naar hoever naar voren hij stond, en hoelang hij stil stond. Je moet wel geluk hebben, en dat had hij hier. Hij had echt geluk."

Kan Russell nog wereldkampioen worden?

Russells achterstand in het wereldkampioenschap begint wel te groeien, en Steiner geeft hem nog slechts vijf procent kans: "Het wordt moeilijker en moeilijker, om het politiek correct te zeggen. Alles is mogelijk, maar het wordt heel, heel erg lastig. Ik geef hem echt maar vijf procent kans." Als er wordt gevraagd of het er somberder uitziet dan bij Norris, reageert Steiner duidelijk: "Ja, die schat ik veel somberder in."

Het wereldkampioenschap wordt nog altijd aangevoerd door Antonelli, die op 219 punten staat. Russell staat derde met 160 punten, terwijl Norris vijfde staat met 128 punten.