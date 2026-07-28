Prins Bernhard van Oranje is heel trots op wat ze in Zandvoort hebben neergezet in de Formule 1. De Dutch Grand Prix wordt volgende maand voorlopig voor het laatst verreden, en Bernhard stelt dat ze één van de beste evenementen in de geschiedenis van de Formule 1 hebben georganiseerd.

Zandvoort keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender, en veel teams en coureurs waren direct onder de indruk van het evenement. De tribunes zaten bij elke race propvol, wat vanzelfsprekend te maken had met de successen van Max Verstappen. Prins Bernhard heeft zelf ook afscheid genomen van het evenement, want eerder deze week werd bekend dat hij afstand doet van al zijn zakelijke belangen, waaronder dus ook het circuit.

Wat is de nalatenschap van de race?

Hij is nog wel betrokken bij de laatste Dutch Grand Prix, en kijkt bij Formule 1 Magazine terug op het avontuur: "Met Zandvoort hebben we veel impact gehad. Twee kanten op: richting Nederland en de wereld én richting de sport. Met Nederland hebben we in de breedste zin, van bedrijven tot fans, laten zien wat we kunnen. We hebben jarenlang het beste Formule 1-evenement uit de geschiedenis van de Formule 1 georganiseerd. Zonder de oranjefans was dat nooit gelukt. Het zijn waanzinnig mooie jaren geweest. De Dutch GP is een prachtig visitekaartje voor Nederland geweest."

Nationaal erfgoed

De prins is trots op wat ze hebben neergezet, en klopt zichzelf op de borst: "Voordat de Formule 1 naar Nederland kwam, verklaarde menigeen ons voor gek. Veel mensen zeiden: dat moet je niet willen, dan ga je failliet. Maar we hebben het toch voor elkaar gekregen. Ik zie het circuit ook als een stukje nationaal erfgoed, waaraan we met de terugkeer van de Formule 1 een nieuw hoofdstuk aan hebben toegevoegd. Het is nu tijd voor de volgende hoofdstukken."

Wat men op Zandvoort verder van plan is, is nog niet bekend. Wel werd eerder dit jaar bekend dat de Formule E vanaf volgend seizoen in de Noord-Hollandse duinen gaat rijden.