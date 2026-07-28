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Zandvoort trots: "Hebben één van de beste F1-evenementen georganiseerd"

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Zandvoort trots: "Hebben één van de beste F1-evenementen georganiseerd"

Prins Bernhard van Oranje is heel trots op wat ze in Zandvoort hebben neergezet in de Formule 1. De Dutch Grand Prix wordt volgende maand voorlopig voor het laatst verreden, en Bernhard stelt dat ze één van de beste evenementen in de geschiedenis van de Formule 1 hebben georganiseerd.

Zandvoort keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender, en veel teams en coureurs waren direct onder de indruk van het evenement. De tribunes zaten bij elke race propvol, wat vanzelfsprekend te maken had met de successen van Max Verstappen. Prins Bernhard heeft zelf ook afscheid genomen van het evenement, want eerder deze week werd bekend dat hij afstand doet van al zijn zakelijke belangen, waaronder dus ook het circuit.

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Hij is nog wel betrokken bij de laatste Dutch Grand Prix, en kijkt bij Formule 1 Magazine terug op het avontuur: "Met Zandvoort hebben we veel impact gehad. Twee kanten op: richting Nederland en de wereld én richting de sport. Met Nederland hebben we in de breedste zin, van bedrijven tot fans, laten zien wat we kunnen. We hebben jarenlang het beste Formule 1-evenement uit de geschiedenis van de Formule 1 georganiseerd. Zonder de oranjefans was dat nooit gelukt. Het zijn waanzinnig mooie jaren geweest. De Dutch GP is een prachtig visitekaartje voor Nederland geweest."

Nationaal erfgoed

De prins is trots op wat ze hebben neergezet, en klopt zichzelf op de borst: "Voordat de Formule 1 naar Nederland kwam, verklaarde menigeen ons voor gek. Veel mensen zeiden: dat moet je niet willen, dan ga je failliet. Maar we hebben het toch voor elkaar gekregen. Ik zie het circuit ook als een stukje nationaal erfgoed, waaraan we met de terugkeer van de Formule 1 een nieuw hoofdstuk aan hebben toegevoegd. Het is nu tijd voor de volgende hoofdstukken."

Wat men op Zandvoort verder van plan is, is nog niet bekend. Wel werd eerder dit jaar bekend dat de Formule E vanaf volgend seizoen in de Noord-Hollandse duinen gaat rijden.

F1 Nieuws GP Nederland 2026

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.680

    Directeur F1 Zandvoort: De Echte Reden Waarom We Stoppen Met Formule 1 Zandvoort!
    (53,43 minuten)
    https://youtu.be/9JyfmSx0DlU

    (herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 13:13
  • dutchiceman

    Posts: 5.658

    Marlboro master of formula 3 staat toch op 1 bij mij.

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 13:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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