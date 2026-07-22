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'Mercedes zwaait mogelijk Russell uit: Relatie is verslechterd'

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'Mercedes zwaait mogelijk Russell uit: Relatie is verslechterd'

Het teleurstellende weekend van George Russell tijdens de Grand Prix van België blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Na zijn vroege uitvalbeurt op Spa-Francorchamps klinken steeds meer geluiden dat de relatie tussen de Brit en Mercedes onder druk staat. Op sociale media en in de internationale media wordt zelfs gespeculeerd dat de renstal bewust afstand neemt van zijn coureur.

Russell kende een race om snel te vergeten. De Mercedes-coureur reed een onopvallende wedstrijd en zag zijn Grand Prix vroegtijdig eindigen door een technisch probleem. Terwijl teamgenoot Andrea Kimi Antonelli opnieuw overtuigend naar de overwinning reed, bleef Russell met lege handen achter. Daardoor liepen de Zilverpijlen kostbare punten mis in de strijd om het constructeurskampioenschap.

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Speculaties over gespannen relatie nemen toe

Na afloop van de race verschenen op sociale media opvallende geluiden over de samenwerking tussen Russell en Mercedes. Volgens verschillende analisten en fans zou de verhouding tussen beide partijen steeds stroever worden. Daarbij wordt gewezen op eerdere situaties waarin teambaas Toto Wolff volgens critici een coureur subtiel liet merken dat diens toekomst bij het team onzeker was.

"De relatie tussen Russell en Mercedes lijkt steeds verder onder druk te staan. Op het moment dat Toto Wolff afscheid wil nemen van een coureur, kiest hij er vaker voor om dat indirect duidelijk te maken. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Daarom zijn er mensen die denken dat Russell nu in een vergelijkbare situatie zit", luidt de analyse.

Daarbij wordt ook gewezen op de technische problemen waarmee Russell tijdens het Belgische raceweekend kampte. Zo viel op dat de Mercedes op de lange Kemmel Straight snelheid tekortkwam en dat het energiemanagement niet optimaal leek te functioneren. Volgens kenners zijn dat signalen die moeilijk volledig bij de coureur zelf kunnen worden neergelegd.

Mercedes staat voor belangrijke keuzes

De geruchten komen op een opvallend moment. Mercedes sprak de afgelopen maanden meermaals het vertrouwen uit in Antonelli, die dat op Spa opnieuw beloonde met een dominante overwinning. Bovendien werd recent ook duidelijk dat de Duitse renstal veel potentie ziet in de jonge Italiaan, waardoor Russell steeds nadrukkelijker onder een vergrootglas ligt.

"De problemen op Spa waren niet alleen aan Russell toe te schrijven. Een batterij die te vroeg leeg is op Kemmel of een lage topsnelheid in de kwalificatie heeft weinig met zijn stuurwerk te maken. Juist daarom lijkt het erop dat er achter de schermen meer speelt dan alleen tegenvallende prestaties."

Voorlopig blijft het echter bij speculatie. Mercedes heeft zich niet uitgelaten over een verslechterde relatie met Russell, al liet de Brit zich nadrukkelijk uit over het feit dat zijn batterij niet optimaal werkte. Wel lijkt duidelijk dat de zomerstop een belangrijk moment wordt voor gesprekken binnen het team, zeker nu Antonelli de rol van kopman steeds nadrukkelijker naar zich toe trekt en de druk op Russell verder toeneemt.

Damon Hill

Posts: 19.830

Nouja, dan zou ik ook zeggen: dikke doei. Want als een nog behoorlijk onervaren coureur (Kimi) de veel meer ervaren coureur (George) verslaat, dan is het signaal heel duidelijk. George gaat namelijk niet ineens een nog veel betere coureur worden, terwijl Kimi nog niet eens op zijn piek zit en wel... [Lees verder]

  • 15
  • 22 jul 2026 - 09:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (23)

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  • koppie toe

    Posts: 5.492

    Nou Latifi bevestigen zijn we daar ook weer klaar mee.

    • + 2
    • 22 jul 2026 - 09:28
    • Regenrace

      Posts: 2.782

      Aflevering 1 van een 16-delige feuilleton is weer begonnen.

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 11:54
  • Need5Speed

    Posts: 4.134

    Hee, koffiedik.

    • + 1
    • 22 jul 2026 - 09:29
  • Tazman

    Posts: 86

    Vergeet Nick de Vries niet :)

    • + 2
    • 22 jul 2026 - 09:50
  • Damon Hill

    Posts: 19.830

    Nouja, dan zou ik ook zeggen: dikke doei. Want als een nog behoorlijk onervaren coureur (Kimi) de veel meer ervaren coureur (George) verslaat, dan is het signaal heel duidelijk. George gaat namelijk niet ineens een nog veel betere coureur worden, terwijl Kimi nog niet eens op zijn piek zit en wel beter wordt. Feitelijk is George dan ofwel duidelijk tweede rijder.... maar dat wil hij niet zijn, dus ga je op zoek naar iemand van het kaliber Kimi of naar iemand die wel prima tweede rijder wil zijn.

    Overigens zie je hetzelfde bij bijvoorbeeld Haas. De veel meer onervaren Bearmann verslaat de ervaren Ocon vrij ruim. Eigenlijk heb je dan geen reet meer aan Ocon en moet je gewoon afscheid nemen van zo iemand.

    Het zal waarschijnlijk niet gebeuren: maar Max én Kimi bij Mercedes zou ik toch wel de droom vinden. Wat mij betreft ook twee no-nonsens coureurs die goed bij elkaar passen in één team. En jeetje wat is Russell nu al een slechte verliezer zeg. Gedroeg zich na 1 race als iemand die de titel al binnen had. Nee, ik heb Russell vaak verdedigd en hij is zeker geen slechte coureur, maar op dit gebied heb ik hem overschat, want hij kan er totaal niet mee omgaan dat een jongere teamgenoot simpelweg beter is. Ipv in de spiegel te kijken gaat hij met modder om zich heen gooien. Heeft dat zin? Nee!

    • + 15
    • 22 jul 2026 - 09:52
    • f(1)orum

      Posts: 10.274

      Ik ben nou ook niet bepaald een George fan, of eigenlijk helemaal niet, maar ik heb gisteren en vandaag meerdere data vergelijkingen op diverse saits gezien en in dit geval leek er toch iets vreemds aan de hand met de deployment van het elektrische gedeelte van de auto van George. Ook Kimi gaf tijdens persco aan dat er idd iets afwijkends was bij de auto van z'n teamgenoot, dus wellicht valt in dit specifieke geval niet alles toe te wijzen aan de drivestyle van George?

      • + 5
      • 22 jul 2026 - 10:06
    • Rimmer

      Posts: 13.404

      Die saits laten ook duidelijk zien dat Kimi hoog in de 6e versnelling door Eau rouge ging. Daarbij hield hij het toerental hoog en de deployment was goede
      McLaren ging met dezelfde motor in 7 door Eau Rouge. Dat ging ook goed.
      Russell deed het in 8 waardoor zijn toerental terugviel tot 10.150 en dat is onder de kritieke waarde van 10.500 toeren. Daardoor draait de motor te weinig toeren en daar ligt het probleem.
      Russel kan gewoon niet zo goed met deze powerunits overweg als Kimi en door de frustratie en wanhoop maakt hij steeds meer fouten.
      In een 2024 auto zijn beide behoorlijk gelijkwaardig aan elkaar, er is niks mis met de pure snelheid van George. Vraag maar aan Lewis die alle hoeken van de Mercedes kamer heeft gezien.
      Ik geniet van Russells gepruts maar het blijft een feit dat deze motoren niks met racen te maken hebben.

      • + 12
      • 22 jul 2026 - 10:22
    • NicoS

      Posts: 21.042

      @Rimmer,
      Het was niet alleen daar waar hij topsnelheid miste, overal op de lange volgas gedeelte verloor hij continu vier a vijf kmh aan topsnelheid tov van Kimi.
      Je kan l.llen wat je wil, maar dat klopt gewoon niet.
      Ze bekijken elkaars data, en zien echt wel wat ze daar anders doen, en waarom ze langzamer zijn.

      • + 6
      • 22 jul 2026 - 10:35
    • f(1)orum

      Posts: 10.274

      Simone Resta heeft na afloop aangegeven dat in SIlverstone idd de grootste factor welke het verschil aangaf de rijstijl van George was en dat hij deze heeft aangepast, maar niet de enige factor. Na analyse van de data van beide auto's kon Resta aangeven dat de rijstijl van George nu geen belemmerende factor was en dat er inderdaad iets afwijkends te zien is in de werking bij de auto van George.

      • + 2
      • 22 jul 2026 - 10:41
    • NicoS

      Posts: 21.042

      Nog even de onboards bekijken tijdens de kwalificatie, en ik kan je bevestigen @Rimmer, dat je onzin zit te verkondigen, want zowel Kimi al George rijden in exact dezelfde versnelling, en er wordt niet terug of opgeschakeld door beiden.
      Dus andere theorie graag….;)

      • + 10
      • 22 jul 2026 - 11:03
  • Freek-Willem

    Posts: 6.795

    Ook al willen ze van een coureur af, je gaat toch niet Ijn wagen langzamer maken. Die redenering zagen we ook bij andere teams ook wel eens gebruikt worden door Jan en alleman. Maar ik geloof er niks van. Pas als je een über dominante auto hebt en met wat terugschroeven nog gewoon een 1-2-tje scoort zou ik het nog begrijpen.

    • + 5
    • 22 jul 2026 - 09:53
    • Snelrondje

      Posts: 9.131

      En toch zijn er factoren die het niet onlogisch maken. We hebben 2 races gehad waarin beide Mercedes coureurs elkaar er bijna afreden. Wolff heeft daar ervaring mee. Inmiddels hebben we zoveel races achter de rug dat we redelijk kunnen inschatten dat Kimi ver weg de beste kansen heeft. Door George iets af te remmen is de kans op confrontaties met Kimi afgenomen. Maar George blijft in de buurt. Mocht Kimi inzakken, dan zal George wellicht ineens sneller zijn. F1 blijft af en toe een mysterie.

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 13:00
  • Ernie5335

    Posts: 5.917

    👋🏻

    • + 1
    • 22 jul 2026 - 09:59
  • Rimmer

    Posts: 13.404

    Toto werkt uitsluitend met 1+1 contracten en dat maakt de positie van zijn rijders altijd kwetsbaar. Ben je meervoudig kampioen dan wil Toto nog wel eens een sterkere deal sluiten maar zelfs dat is geen gegeven.
    Ik denk echter niet dat Russell eruit moet. Die vindt zijn weg wel weer, zij het waarschijnlijk te laat voor de titel.

    • + 1
    • 22 jul 2026 - 10:26
    • Snelrondje

      Posts: 9.131

      Je hebt een punt. Er is in de F1 voldoende ruimte voor een coureur van het kaliber Russell. Maar zijn titelaspiraties kan hij opbergen. Hij kwam als de nieuwe kroonprins. Maar moet nu zijn ambities bijstellen. Het is de vraag of hij dat kan. Hij wordt nu een van de vele coureurs die de titel hadden kunnen winnen als alles hun kant opgevallen was. Oftewel een naamloze voor de niet fanatieke fans.

      • + 1
      • 22 jul 2026 - 10:37
  • Larry Perkins

    Posts: 66.500

    Quotes (met aanhalingstekens)) plaatsen zonder bronvermelding. Snap niet dat daar nog iemand intrapt...

    • + 5
    • 22 jul 2026 - 10:46
    • schwantz34

      Posts: 42.475

      "aanhalingstekens zijn net hondestront, voor je het weet ben je er weer ingestapt"

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 13:06
  • misstappen

    Posts: 3.619

    Lekker belangrijk wat er met de auto van Russell gaande is, weg met die droeftoeter, en liefst snel ook, de engnek.

    • + 1
    • 22 jul 2026 - 11:18
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.786

    Onze relatie was ook al 'n beetje aan het vertroebelen, maar vriend verzekerde me dat hij er niets aan kon doen....en ik geloof hem natuurlijk, want liegen....dat doe je niet, dat mag niet.

    • + 1
    • 22 jul 2026 - 11:19
  • Kubica

    Posts: 5.774

    Speculaties op social media. Tsja .. Koekje bij de koffie

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 11:36
  • Flexwing

    Posts: 477

    Als max slim is gaat hij naar mercedes.
    Kunnen we gelijk zien wie de beste is.

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 11:49
  • UserEvO

    Posts: 179

    Tja, die social media toch...,,waarom zouden ze zo graag allerlei roddels/aannames/vermoedens in de wereld helpen? T zou toch ECHT niks met click bait te maken hebben........toch? Nee, t is allemaal echt serieuze inhoudelijke journalistiek...... my ass....

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 12:12

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 161
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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