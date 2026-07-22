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FIA en F1-coureurs gaan in gesprek over besluiten van de stewards

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FIA en F1-coureurs gaan in gesprek over besluiten van de stewards

De Formule 1-coureurs en de FIA gaan aankomend weekend met elkaar om tafel om beslissingen van de stewards en driver standards te bespreken. Afgelopen weekend ontstond er weer irritatie na inconsequente besluiten van de stewards, en deze zaken zullen dan ook worden besproken in Hongarije.

De FIA-stewards zorgden afgelopen weekend voor frustraties bij de coureurs met een aantal opvallende besluiten. Ze besloten Lewis Hamilton een tijdstraf van vijf seconden te geven na een incident met George Russell in de openingsronde. Hamilton tikte de Mercedes-coureur aan in Les Combes, waarna Russell vast kwam te zitten in de grindbak. Even later probeerde Oscar Piastri bij het ingaan van Les Combes Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc in te halen. De Monegask gooide de deur dicht, raakte de McLaren, maar kreeg uiteindelijk geen straf.

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Wat was er precies aan de hand?

Dit zorgde voor de nodige irritatie bij Piastri, die na afloop zijn vraagtekens plaatste bij het moment. Volgens PlanetF1 gaan de coureurs en de FIA aankomend weekend met elkaar om tafel in Hongarije. Op de Hungaroring zullen ze de besluiten van de stewards en de drivers standards bespreken. De meeting was al ingepland, en is dus geen direct gevolg van de incidenten in België van afgelopen weekend.

Het aankomende gesprek tussen de coureurs en de FIA maakt onderdeel uit van discussies die al geruime tijd gaande zijn. Er bestaat al langer frustratie over de beslissingen die de stewards nemen, en vooral het feit dat deze soms inconsequent zijn. De coureurs en de FIA spraken vorig jaar na een meeting in Qatar af dat ze vaker met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp, en de besluiten in Spa hebben daar nu nog meer druk opgelegd.

Waarom kreeg Leclerc geen straf

De drivers standards zullen weer een onderwerp van gesprek worden, want ook bij het besluit over de actie van Leclerc werd dit aangehaald door de stewards. Ze stelden namelijk dat Piastri inderdaad bezig was met een inhaalactie, maar dat hij bij het ingaan van de bocht niet met zijn vooras voor Leclerc reed. Ze vonden dan ook dat Piastri hier nooit een inhaalactie had kunnen voltooien, en mede daarom werd er geen straf uitgedeeld.

Need5Speed

Posts: 4.133

Inhaalactie?
Piastri reed al het hele rechte stuk voor de bocht deels naast Leclerc, maar nooit volledig. Hij had de inhaalactie niet af kunnen maken in de bocht, maar wellicht wel in de bocht de andere kant op vlak daarna.

Hoe dan ook, hij zat daar en zelfs als hij daar niet had moeten zitten b... [Lees verder]

  • 4
  • 22 jul 2026 - 10:25
F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari GP België 2026

Reacties (10)

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  • NicoS

    Posts: 21.041

    Inconsequent…..dat zit toch standaard ingebakken bij de stewards? De FIA geeft zelf het voorbeeld.

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 10:24
  • Need5Speed

    Posts: 4.133

    Inhaalactie?
    Piastri reed al het hele rechte stuk voor de bocht deels naast Leclerc, maar nooit volledig. Hij had de inhaalactie niet af kunnen maken in de bocht, maar wellicht wel in de bocht de andere kant op vlak daarna.

    Hoe dan ook, hij zat daar en zelfs als hij daar niet had moeten zitten betekent dat nog niet dat Leclerc zomaar tegen hem aan mag rijden. Er was minder dan een wagenbreedte ruimte, ze raakten elkaar - ik snap niet dat het geen penalty is.

    • + 4
    • 22 jul 2026 - 10:25
    • Need5Speed

      Posts: 4.133

      Maar McLaren had direct na het incident een protest moeten indienen.
      Toen Leclerc Verstappen uit de race reed in Japan 2019 wilden de stewards er niet eens naar kijken. Pas toen Red Bull protesteerde moesten ze wel en uiteindelijk en met grote tegenzin hebben ze hem daadwerkelijk een penalty gegeven.

      • + 1
      • 22 jul 2026 - 10:29
    • WickieDeViking

      Posts: 1.305

      Dit dus. Ongeacht of de inhaalactie zou lukken of niet, moet die wagen breedte er zijn. Leclerc laat die ruimte niet en daardoor raken ze elkaar.

      • + 1
      • 22 jul 2026 - 10:30
    • NicoS

      Posts: 21.041

      Nou dit snap ik dus niet….
      Leclerc dient een wagenbreedte ruimte te laten, en dat deed hij niet. Dat staat los van het feit dat de inhaalactie van Piastri wel of niet kansrijk was.
      Zou wat zijn dat coureurs een vrijbrief krijgen omdat de inhaalactie waarschijnlijk niet was gelukt.

      • + 1
      • 22 jul 2026 - 10:30
    • da_bartman

      Posts: 6.774

      dit is bijna copy-paste met Oostenrijk 2024, waarbij Norris ITT Piastri hier, nog ruimte had om naar links te gaan maar waar Norris zelf besloot niet mee te bewegen met Verstappen. En op Spa was de snelheid natuurlijk beduidend hoger, als dat mis was gegaan dan waren de gevolgen ook veel groter geweest.

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 11:37
  • Larry Perkins

    Posts: 66.500

    De vermaledijde FIA kan beter in gesprek gaan met dit forum over besluiten van de vermaledijde stewards...

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 10:42
  • Spearhead

    Posts: 507

    En wanneer mogen wij eens in gesprek gaan met die FIA over de ontiegelijk slechte regie?

    Ik kijk al ettelijke jaren F1 maar hetgeen ze dit jaar uitzenden is echt om bij te janken.

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 11:24
    • da_bartman

      Posts: 6.774

      ja bv dat gevecht van Lawson, Lindblad en Colapinto in een mini-box, terwijl Leclerc in het luchtledige op het hoofdscherm te zien was😧

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 11:41
  • JH56

    Posts: 369

    We zijn "noted" moe, we zijn "investigated" moe, we zijn "track limits" moe, we zijn "time penalty" moe, we zijn "STEWARDS" moe... Laat de jongens het zelf beslissen, F1 coureurs zijn geen kleutertjes

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 11:46

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Datum
Grand Prix
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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