De Formule 1-coureurs en de FIA gaan aankomend weekend met elkaar om tafel om beslissingen van de stewards en driver standards te bespreken. Afgelopen weekend ontstond er weer irritatie na inconsequente besluiten van de stewards, en deze zaken zullen dan ook worden besproken in Hongarije.

De FIA-stewards zorgden afgelopen weekend voor frustraties bij de coureurs met een aantal opvallende besluiten. Ze besloten Lewis Hamilton een tijdstraf van vijf seconden te geven na een incident met George Russell in de openingsronde. Hamilton tikte de Mercedes-coureur aan in Les Combes, waarna Russell vast kwam te zitten in de grindbak. Even later probeerde Oscar Piastri bij het ingaan van Les Combes Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc in te halen. De Monegask gooide de deur dicht, raakte de McLaren, maar kreeg uiteindelijk geen straf.

Wat was er precies aan de hand?

Dit zorgde voor de nodige irritatie bij Piastri, die na afloop zijn vraagtekens plaatste bij het moment. Volgens PlanetF1 gaan de coureurs en de FIA aankomend weekend met elkaar om tafel in Hongarije. Op de Hungaroring zullen ze de besluiten van de stewards en de drivers standards bespreken. De meeting was al ingepland, en is dus geen direct gevolg van de incidenten in België van afgelopen weekend.

Het aankomende gesprek tussen de coureurs en de FIA maakt onderdeel uit van discussies die al geruime tijd gaande zijn. Er bestaat al langer frustratie over de beslissingen die de stewards nemen, en vooral het feit dat deze soms inconsequent zijn. De coureurs en de FIA spraken vorig jaar na een meeting in Qatar af dat ze vaker met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp, en de besluiten in Spa hebben daar nu nog meer druk opgelegd.

Waarom kreeg Leclerc geen straf

De drivers standards zullen weer een onderwerp van gesprek worden, want ook bij het besluit over de actie van Leclerc werd dit aangehaald door de stewards. Ze stelden namelijk dat Piastri inderdaad bezig was met een inhaalactie, maar dat hij bij het ingaan van de bocht niet met zijn vooras voor Leclerc reed. Ze vonden dan ook dat Piastri hier nooit een inhaalactie had kunnen voltooien, en mede daarom werd er geen straf uitgedeeld.