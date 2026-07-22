user icon
icon

Opinie: Antonelli dichter bij niveau Verstappen dan Norris, Russell en Leclerc

<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Opinie: </b> Antonelli dichter bij niveau Verstappen dan Norris, Russell en Leclerc

Er staat momenteel geen maat op Andrea Kimi Antonelli. Pas in zijn tweede seizoen in de Formule 1 lijkt de Italiaan al af te stevenen op zijn eerste wereldtitel. Reden genoeg om de Mercedes-sensatie onder de meetlat te leggen met Max Verstappen als absolute graadmeter. 

In zijn rookie-seizoen behaalde Antonelli 'slechts' drie podiumplekken naast George Russell waarvan zelfs werd gezegd dat hij met twee overwinningen in Canada en Singapore, na Verstappen de beste coureur was. Dit seizoen zijn de kaarten onder het nieuwe reglement compleet anders geschud. Mercedes heeft sinds 2021 weer de beste auto en Antonelli lijkt niet meer te stoppen. Met maar liefst zes overwinningen in de eerste tien races is de 19-jarige niet bij te houden. 

Meer over Max Verstappen Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

19 jul

Antonelli slacht de Verstappen-jagers 

Al jarenlang proberen Lando Norris, Charles Leclerc en ook Russell iets wat her en der op onbegonnen werk begint te lijken: Het niveau van Verstappen aantikken in de Formule 1. Eerstgenoemde slaagde daar afgelopen seizoen met hakken over de sloot in, mede dankzij een stuk snellere McLaren. Echter slaagde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing er nog bijna in om de wereldtitel voor de neus van de Engelsman weg te kapen. 

Dit jaar speelt Verstappen geen rol van betekenis in de titelstrijd aangezien de RB22 nog niet op het niveau is van de topteams. Mercedes en Ferrari voeren de toon aan met de snelste auto's en zijn dan ook de enige twee winnaars tot dusver in 2026. Dit had de gelegenheid kunnen zijn voor Russell, Leclerc en ook Lewis Hamilton om voor de wereldtitel te gaan. 

Maar voorlopig is het Antonelli die een lange neus trekt richting de gevestigde orde in de Formule 1. Het pronkstuk van Toto Wolff staat fier aan de leiding van het WK met maar liefst 45 punten voorsprong op Hamilton. 

Antonelli de nieuwe Verstappen in de Formule 1? 

Of Antonelli daadwerkelijk de nieuwe Verstappen kan gaan worden in de Formule 1 valt nog te bezien. Één ding is wel zeker: Momenteel bereikt hij een niveau wat hem dichter in de buurt brengt van de Nederlander dan Norris, Russell en Leclerc die er nog geen enkele keer in zijn geslaagd om drie op een volgende races te winnen. 

Nog één race te gaan voor de koningsklasse van de autosport haar welverdiende zomerstop tegemoetgaat: De Grand Prix van Hongarije. Mocht Antonelli ook daar als eerste over de streep komen, is hij de gedoodverfde favoriet voor de wereldtitel. Het zal een van de meest opzienbarende verhalen zijn in de geschiedenis van de F1 als de Mercedes-diamant Italië voor het eerst sinds 1953 een wereldtitel geeft. 

 

LEPPIE

Posts: 140

Antonelli de nieuwe Verstappen in de Formule 1?

Naar mijn mening niet. Hij is erg goed, maar net zo belangrijk is het materiaal waarmee je moet werken. Het materiaal waar hij nu mee werkt is gewoon goed. Maar dat maakt hem nog geen Verstappen....

  • 7
  • 22 jul 2026 - 11:43
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (13)

Login om te reageren
  • LEPPIE

    Posts: 140

    Antonelli de nieuwe Verstappen in de Formule 1?

    Naar mijn mening niet. Hij is erg goed, maar net zo belangrijk is het materiaal waarmee je moet werken. Het materiaal waar hij nu mee werkt is gewoon goed. Maar dat maakt hem nog geen Verstappen....

    • + 7
    • 22 jul 2026 - 11:43
    • Flexwing

      Posts: 477

      Helemaal gelijk Leppie

      • + 1
      • 22 jul 2026 - 11:45
  • Flexwing

    Posts: 477

    Denk het niet hij heeft op dit moment de beste auto.Bijna iedereen zou dan voor aan rijden.

    • + 1
    • 22 jul 2026 - 11:44
    • misstappen

      Posts: 3.619

      zoals Russell bedoel je?

      • + 2
      • 22 jul 2026 - 12:05
    • SennaS

      Posts: 12.437

      Wellicht had hij in die rbr overwinningen gepakt.
      We zullen het nooit weten.

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 12:59
  • Regenrace

    Posts: 2.782

    De hamvraag is of Antonelli beter is dan Verstappen tijdens zijn tweede seizoen. voor mijn gevoel is het een gelijkspel. Wel heeft Antonelli in de ervaren Russell een sterkere teamgenoot vergeleken met de minder ervaren Sainz destijds.
    Aan de andere kant is nog een open vraag of Antonelli zich door blijft ontwikkelen zoals Verstappen deed.

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 11:48
    • Freek-Willem

      Posts: 6.795

      Alleen reed Verstappen toen bij een b team en heeft Kimi gewoon al een dijk van een auto onder zijn gat

      • + 2
      • 22 jul 2026 - 12:22
    • SennaS

      Posts: 12.437

      We zien wat topper Russell in die dijk van een auto doet.
      Als Hadjar daar had gereden was het waarschijnlijk het 3e team gelet op de prestaties van Russell

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 13:01
  • f(1)orum

    Posts: 10.274

    Da's nog te vroeg om te zeggen vind ik. Zelfs de vader van Kimi vindt dit nog te vroeg gelet op de prille fase van zijn F1 loopbaan. Ja, wat hij nu laat zien is ongelooflijk geweldig en ook op andere vlakken presteert hij nu al op een zeer volwassen wijze (druk, media, tegenvallers, etc.). Maar hij rijdt momenteel wel in de beste auto en deze reglementen lijken hem beter te passen dan bijvoorbeeld George. Daarnaast heeft hij geen jarenlange F1 bagage met zich mee te sjorren, waardoor hij minder moeite zal hebben om zijn rijstijl aan te passen aan deze nieuwe auto's. We moeten bijvoorbeeld nog gaan meemaken hoe hij om zal gaan tijdens toekomstig mindere tijden in een mindere auto en in hoeverre hij ook consistent zal zijn gedurende een langere periode. We moeten, denk ik, wel oppassen dat we de spreuk met 'zwaluw' en 'zomer' niet te snel gaan vergeten en dus nu al types als Leclerc i.r.t. Kimi gaan afschrijven.

    • + 3
    • 22 jul 2026 - 11:51
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.255

    Het zal wel geen populaire mening zijn maar ik zie eigenlijk geen echt onderscheid tussen de bekende grote 5 of 10 het zijn allemaal de GOATS van hun tijd, bij wielrennen is er een onbetwiste GOAT Eddy Merckx, als Pogscar ook de 3 grote rondes, 5 monumenten de wereldtitel en massa sprints zou winnen alleen dan komt hij in aanmerking. pogacar is de beste renner sinds Merckx, Het onderscheid is duidelijk met de GOAT, ik zie het onderscheid gewoon niet tussen Senna, Schumacher en Verstappen.

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 12:20
    • da_bartman

      Posts: 6.775

      "bij wielrennen is er een onbetwiste GOAT Eddy Merckx, als Pogscar ook de 3 grote rondes, 5 monumenten de wereldtitel en massa sprints zou winnen alleen dan komt hij in aanmerking" hoe vertel ik dat ik een Belg ben zonder te zeggen dat ik een Belg ben. Pogacar is nu al by far "the GOAT"

      • + 1
      • 22 jul 2026 - 12:48
    • SennaS

      Posts: 12.437

      De feitelijke goat rijdt nog nl Lewis

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 13:03
  • SennaS

    Posts: 12.437

    De regerende wk is de beste coureur tot nader orde.
    Of is Spanje niet het beste voetbal team?
    Uiteraard speelt je auto een grote tol en Norris zat in die mcl en Max 4 jaar in die rbr en niemand anders en ze hebben het wk afgedwongen.
    Ik snap niet waarom mensen nog aan Kimi twijfelen terwijl hij 1 vd beste coureurs op de grid verslaat in zijn 2e jaar f1.
    Kimi stijgt op dit moment boven iedereen uit.
    Wellicht kan hem een te kort aan ervaring parten spelen.
    Ik denk ook dat Russell sterk terug komt als hij beter om kan gaat met dit concept.
    Vorig jaar was het andersom

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 12:58

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar