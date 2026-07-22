Er staat momenteel geen maat op Andrea Kimi Antonelli. Pas in zijn tweede seizoen in de Formule 1 lijkt de Italiaan al af te stevenen op zijn eerste wereldtitel. Reden genoeg om de Mercedes-sensatie onder de meetlat te leggen met Max Verstappen als absolute graadmeter.

In zijn rookie-seizoen behaalde Antonelli 'slechts' drie podiumplekken naast George Russell waarvan zelfs werd gezegd dat hij met twee overwinningen in Canada en Singapore, na Verstappen de beste coureur was. Dit seizoen zijn de kaarten onder het nieuwe reglement compleet anders geschud. Mercedes heeft sinds 2021 weer de beste auto en Antonelli lijkt niet meer te stoppen. Met maar liefst zes overwinningen in de eerste tien races is de 19-jarige niet bij te houden.

Antonelli slacht de Verstappen-jagers

Al jarenlang proberen Lando Norris, Charles Leclerc en ook Russell iets wat her en der op onbegonnen werk begint te lijken: Het niveau van Verstappen aantikken in de Formule 1. Eerstgenoemde slaagde daar afgelopen seizoen met hakken over de sloot in, mede dankzij een stuk snellere McLaren. Echter slaagde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing er nog bijna in om de wereldtitel voor de neus van de Engelsman weg te kapen.

Dit jaar speelt Verstappen geen rol van betekenis in de titelstrijd aangezien de RB22 nog niet op het niveau is van de topteams. Mercedes en Ferrari voeren de toon aan met de snelste auto's en zijn dan ook de enige twee winnaars tot dusver in 2026. Dit had de gelegenheid kunnen zijn voor Russell, Leclerc en ook Lewis Hamilton om voor de wereldtitel te gaan.

Maar voorlopig is het Antonelli die een lange neus trekt richting de gevestigde orde in de Formule 1. Het pronkstuk van Toto Wolff staat fier aan de leiding van het WK met maar liefst 45 punten voorsprong op Hamilton.

Antonelli de nieuwe Verstappen in de Formule 1?

Of Antonelli daadwerkelijk de nieuwe Verstappen kan gaan worden in de Formule 1 valt nog te bezien. Één ding is wel zeker: Momenteel bereikt hij een niveau wat hem dichter in de buurt brengt van de Nederlander dan Norris, Russell en Leclerc die er nog geen enkele keer in zijn geslaagd om drie op een volgende races te winnen.

Nog één race te gaan voor de koningsklasse van de autosport haar welverdiende zomerstop tegemoetgaat: De Grand Prix van Hongarije. Mocht Antonelli ook daar als eerste over de streep komen, is hij de gedoodverfde favoriet voor de wereldtitel. Het zal een van de meest opzienbarende verhalen zijn in de geschiedenis van de F1 als de Mercedes-diamant Italië voor het eerst sinds 1953 een wereldtitel geeft.