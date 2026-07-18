Aston Martin gaat in Hongarije voor het eerst aan de slag met het nieuwe pakket, dat ontworpen is door Adrian Newey. De eerste poging van de meesterontwerper is uitgelopen op een grote deceptie, maar Mike Krack bevestigt dat Aston met een positieve blik naar het Grand Prix-weekend van Hongarije kan kijken. Toch is er een probleempje: Lance Stroll en Fernando Alonso moeten hun auto heel houden.

Het team van Aston Martin kan echter nog niet voldoende onderdelen af hebben voor het raceweekend op de Hungaroring. Het team kan echter niet wachten om de langverwachte updates zijn intrede te laten doen. Aston Martin heeft tot nu toe nog maar één punt behaald, wat de slechtste seizoenstart is van het team.

Aston Martin werkt hard

Aston Martin heeft dit seizoen een grote achterstand op de rest van het veld. Krack kijkt met een optimistische blik en denkt dat de problemen van Aston verholpen gaan worden. "Iedereen werkt keihard om de onderdelen te krijgen en de auto’s klaar te maken. Het is een enorme opgave als je besluit het op die manier aan te pakken", aldus de topman binnen het team tegenover de internationale media.

Aston Martin heeft de deadline dus gezet op de Grand Prix van Hongarije, de laatste race vóór de zomerstop. "Je probeert de deadlines altijd zo ver mogelijk op te schuiven. Er wordt momenteel dus hard gewerkt bij AMRTC. En ik ben een optimist", vertelt de ex-teambaas van het team. Krack had van 2022 tot 2024 de leiding over het team, maar werd vervangen door Andy Cowell. Momenteel heeft Adrian Newey nog altijd de touwtjes in handen.

Grote update bevestigd, maar probleem

Alonso en Stroll hebben geluk, want in België krijgen ze al een motorupgrade van Honda. De wagen gaat dus geleidelijk beter worden, maar als zij crashen, valt de auto terug. "Ik denk dat we twee auto’s rijklaar zullen hebben. Ik denk eerlijk gezegd niet dat we van elk model vijf reserveauto’s zullen hebben." Mochten sommige onderdelen nog niet klaar zijn kan de update alsnog doorgevoerd worden.

"Je moet altijd verschillende scenario’s uitwerken. Wat als je dit wel hebt en dat niet. Want je kunt jezelf niet afhankelijk maken van één onderdeel dat ontbreekt, want dan lukt het niet", zo legt de topman binnen het team uit. "Er zijn dus plannen klaarliggen. Wat als we dat niet hebben? Kunnen we hiermee rijden? Nogmaals, je hebt niet voor alles een volledige back-up. Maar ik denk dat iedereen goed werk heeft verricht door te proberen risicobeperkende maatregelen te treffen. Maar er zijn ook plannen klaar voor het geval één of twee onderdelen het niet halen."

Waar komt Aston te staan?

Waar de nieuwe bolide van Aston Martin komt te staan in de pikorde van het veld is nog niet duidelijk. Zelf heeft Krack dan ook nog geen verwachtingen."Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met onze verwachtingen. We staan nogal ver achter op de koplopers, maar ook op het middenveld. Dus ik denk dat we de auto in Hongarije goed op de baan moeten krijgen. Eerst moeten we controleren of we alles in orde hebben. Want de schema’s zijn strak, dat mogen we niet vergeten en dan zien we wel waar we staan", zo benadrukt Krack.