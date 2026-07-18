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Groot updatepakket bezorgt Aston Martin nieuwe kopzorgen

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Groot updatepakket bezorgt Aston Martin nieuwe kopzorgen

Aston Martin gaat in Hongarije voor het eerst aan de slag met het nieuwe pakket, dat ontworpen is door Adrian Newey. De eerste poging van de meesterontwerper is uitgelopen op een grote deceptie, maar Mike Krack bevestigt dat Aston met een positieve blik naar het Grand Prix-weekend van Hongarije kan kijken. Toch is er een probleempje: Lance Stroll en Fernando Alonso moeten hun auto heel houden. 

Het team van Aston Martin kan echter nog niet voldoende onderdelen af hebben voor het raceweekend op de Hungaroring. Het team kan echter niet wachten om de langverwachte updates zijn intrede te laten doen. Aston Martin heeft tot nu toe nog maar één punt behaald, wat de slechtste seizoenstart is van het team.

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Aston Martin werkt hard

Aston Martin heeft dit seizoen een grote achterstand op de rest van het veld. Krack kijkt met een optimistische blik en denkt dat de problemen van Aston verholpen gaan worden. "Iedereen werkt keihard om de onderdelen te krijgen en de auto’s klaar te maken. Het is een enorme opgave als je besluit het op die manier aan te pakken", aldus de topman binnen het team tegenover de internationale media. 

Aston Martin heeft de deadline dus gezet op de Grand Prix van Hongarije, de laatste race vóór de zomerstop. "Je probeert de deadlines altijd zo ver mogelijk op te schuiven. Er wordt momenteel dus hard gewerkt bij AMRTC. En ik ben een optimist", vertelt de ex-teambaas van het team. Krack had van 2022 tot 2024 de leiding over het team, maar werd vervangen door Andy Cowell. Momenteel heeft Adrian Newey nog altijd de touwtjes in handen. 

Grote update bevestigd, maar probleem

Alonso en Stroll hebben geluk, want in België krijgen ze al een motorupgrade van Honda. De wagen gaat dus geleidelijk beter worden, maar als zij crashen, valt de auto terug. "Ik denk dat we twee auto’s rijklaar zullen hebben. Ik denk eerlijk gezegd niet dat we van elk model vijf reserveauto’s zullen hebben." Mochten sommige onderdelen nog niet klaar zijn kan de update alsnog doorgevoerd worden. 

"Je moet altijd verschillende scenario’s uitwerken. Wat als je dit wel hebt en dat niet. Want je kunt jezelf niet afhankelijk maken van één onderdeel dat ontbreekt, want dan lukt het niet", zo legt de topman binnen het team uit. "Er zijn dus plannen klaarliggen. Wat als we dat niet hebben? Kunnen we hiermee rijden? Nogmaals, je hebt niet voor alles een volledige back-up. Maar ik denk dat iedereen goed werk heeft verricht door te proberen risicobeperkende maatregelen te treffen. Maar er zijn ook plannen klaar voor het geval één of twee onderdelen het niet halen."

Waar komt Aston te staan?

Waar de nieuwe bolide van Aston Martin komt te staan in de pikorde van het veld is nog niet duidelijk. Zelf heeft Krack dan ook nog geen verwachtingen."Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met onze verwachtingen. We staan nogal ver achter op de koplopers, maar ook op het middenveld. Dus ik denk dat we de auto in Hongarije goed op de baan moeten krijgen. Eerst moeten we controleren of we alles in orde hebben. Want de schema’s zijn strak, dat mogen we niet vergeten en dan zien we wel waar we staan", zo benadrukt Krack.

Louis Dekker

Posts: 123

Alle geleerden waren het er vorig jaar over eens dat Aston Martin hét team was waar Max Verstappen zou gaan rijden

  • 5
  • 18 jul 2026 - 11:37
F1 Nieuws Aston Martin

Reacties (8)

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  • racepace1

    Posts: 906

    Ach nu lachen we er nog om, maar iedereen weet dat Japanners en al helemaal onder druk keihard werken aan oplossingen... en last but not least, niet alle teams hebben een eigen motor achterin hangen. Dat kunnen maar 4 teams zeggen....
    Wat wil ik daarmee zeggen: leuk zoeen kampioenschap van McLaren afgelopen seizoen maar toch met een gehuurde motor.......

    • + 2
    • 18 jul 2026 - 11:35
    • Mr Marly

      Posts: 8.014

      Klopt, je kunt beter stijf achteraan rijden met eigen materiaal dan gehuurd prijzen pakken…..

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 14:39
  • Louis Dekker

    Posts: 123

    Alle geleerden waren het er vorig jaar over eens dat Aston Martin hét team was waar Max Verstappen zou gaan rijden

    • + 5
    • 18 jul 2026 - 11:37
    • MacGyver

      Posts: 3.988

      Dat is correct

      Alleen hebben Honda en AstonMartin hun huiswerk nog niet op orde

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 14:14
  • f(1)orum

    Posts: 10.257

    Tja, wat te zeggen over Aston Martin en de Stroll methode: "Money makes the world go around, but not the Aston Martin" ?

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 11:40
    • Rimmer

      Posts: 13.386

      Aston heeft 1 super groot voordeel.
      Ze hebben zoveel topmensen en goede monteurs aangetrokken met dikke salarissen dat al deze mensen nu zichzelf in een gouden kooi hebben opgesloten. Ze kunnen alleen nog weg om ergens anders veel minder geld te gaan verdienen. Daarmee is er wel een stuk toekomstige stabiliteit gecreëerd dus ook al gaat het nu rukker dan ruk, ze blijven allemaal waar ze zijn en zetten de schouders eronder om er toch maar wat van de maken.
      Grootste probleem blijft natuurlijk Honda zelf. Alle mensen met ervaring en kunde waren meegegaan naar het RBPT project. Ik denk dan ook niet dat Honda volgend seizoen het lek boven heeft. Ze zullen ook dan nog altijd de zwakste motor hebben.

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 11:46
  • donshere

    Posts: 1.411

    Deze foto van Newey is bewerkt. Hier is het origineel https://i.postimg.cc/CxK93CQF/popeyeee.jpg

    • + 1
    • 18 jul 2026 - 12:06
  • TylaHunter

    Posts: 10.823

    Aston Martin snelste sector verschil met cadillac langzaamste sector:
    Sector 1: -0.1
    Sector 2: +1.2
    Sector 3: -0.4

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 12:42

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Team
Punten
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Mercedes
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2
Ferrari
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3
McLaren
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Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
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Racing Bulls
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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