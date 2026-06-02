user icon
icon

Williams rekent op Sainz en Albon: "Ze willen deel uitmaken van dit project"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Williams rekent op Sainz en Albon: "Ze willen deel uitmaken van dit project"

James Vowles heeft zich uitgesproken over de toekomst van Carlos Sainz en Alex Albon bij Williams. De teambaas van de Britse renstal wil alle speculaties over een mogelijk vertrek van zijn coureurs meteen de kop indrukken en benadrukt dat beide rijders volledig achter het langetermijnproject staan, ondanks de sportieve terugval van het team.

Williams kende na een veelbelovend seizoen een moeilijkere campagne en zakte in de constructeursstand terug van de vijfde naar de achtste plaats. De nieuwe reglementen en technische problemen met de FW48 zorgden voor extra kopzorgen, maar volgens Vowles blijft de koers van het team onveranderd.

Meer over Williams Bizar: Overstekende marmot veroorzaakt crash Albon

Bizar: Overstekende marmot veroorzaakt crash Albon

22 mei
 Audi-topman dropt bom: "Papa Sainz wilde Carlos bij ons, maar hij koos voor Williams"

Audi-topman dropt bom: "Papa Sainz wilde Carlos bij ons, maar hij koos voor Williams"

27 mei

Vowles ziet vertrouwen bij Sainz en Albon ondanks moeilijke periode

De Brit benadrukt dat Williams niet langer het team van vroeger is, waarbij problemen vaak bleven aanslepen. “Het is voor mij en de directie enorm belangrijk om te tonen dat dit niet meer het oude Williams is”, legde Vowles uit. “In het verleden zou een moeilijke winter betekenen dat we definitief achterop raakten, maar nu willen we bewijzen dat we snel kunnen reageren en ons prestatieniveau blijven optrekken.”

Volgens Vowles draait het daarbij niet alleen om resultaten op zondag, maar vooral om de fundamenten achter het team. “Coureurs kijken niet enkel naar een plek in Q3”, stelde hij. “Ze willen zien dat er de juiste infrastructuur is om problemen op te lossen zodra die opduiken. We zetten stappen in de juiste richting, al beseffen we ook dat we nog niet klaar zijn.”

Williams-baas maakt zich geen zorgen over transfergeruchten

Over mogelijke twijfels bij Sainz en Albon is Vowles bijzonder duidelijk. “Praat met Alex of Carlos zelf”, klonk het overtuigd. “Zij willen deel uitmaken van dit project, en dat zegt eigenlijk alles. Mijn taak is ervoor te zorgen dat dat gevoel ook zo blijft.”

Ondertussen blijft Williams stevig investeren in de toekomst. De renstal haalde verschillende ervaren profielen weg bij topteams als McLaren, Mercedes en Alpine, terwijl ook de opleidingsacademie verder groeit. Daarbij wordt onder meer de ontwikkeling van jonge talenten als Luke Browning en Laurens van Hoepen nauwgezet opgevolgd, waarbij die laatste na een sterke test in Hongarije zelfs nadrukkelijk in beeld is voor een plek in de Williams-academie.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Alexander Albon James Vowles Williams

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 35.065

    Na MBappe en Alcaraz is het nu de beurt voor een heel lang interview in de Vanity Fair
    voor Carlos Sainz.

    Hier een stukje daaruit waarin Sainz het over het vaderschap heeft en over qualitytime
    met zijn familie in Madrid.
    Max was eerder dezelfde mening aangedaan, maar ging toch niet vaker, bijna eigenlijk nooit dus naar zijn familie.
    Sainz wel; die kwam er al vaak en ook nu nog steeds nu hij in Monaco woont.

    Carlos talking about how his baby nephews have changed his perspective about having
    a family becoming a dad and spending time with his family and Rebecca.

    “Look, one thing that has really changed my life, and that I didn't expect, has been
    the birth of my nephews, my sisters' children. I didn't think I would be so excited to share
    this time with them. And yes, they've made me see life differently. Even on my parents'
    side, seeing them become grandparents and enjoying their grandchildren so much.
    It changes your perspective on everything. You realize that what's important, besides
    traveling for my sport, is also family.”

    “Two years ago, before my nephews, I wouldn't have even considered being a father;
    it was something that never crossed my mind. But now it's true that it seems closer,
    I see fatherhood in a better light, with more enthusiasm,”

    “I've learned to value quality time so much, whether it's with my girlfriend here in Monaco or with my family in Madrid when I can get away for a couple of days.”

    “Time to be together, without much phone or TV. Or with my friends too; I want to enjoy
    my time and make memories. I know I'm lucky to be experiencing what I'm experiencing.
    I've earned it too, you know [laughs]! But in 20 or 30 years, I want to be able to look back
    and say that I enjoyed that whole part of my life, everything I was doing.”

    ibb.co/6718M9Mg

    ibb.co/KzShw1kx

    Het artikel: https://www.revistavanityfair.es/articulos/carlos-sainz-entrevista-piloto-familia-monaco-formula-1

    Sainz heeft vanmiddag zelf ook een paar foto's gedeeld.

    urlr.me/hYeQVS

    • + 0
    • 2 jun 2026 - 19:33
    • snailer

      Posts: 33.234

      Dat wordt een unsafe release.

      • + 0
      • 2 jun 2026 - 19:36

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 237
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar