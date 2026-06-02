James Vowles heeft zich uitgesproken over de toekomst van Carlos Sainz en Alex Albon bij Williams. De teambaas van de Britse renstal wil alle speculaties over een mogelijk vertrek van zijn coureurs meteen de kop indrukken en benadrukt dat beide rijders volledig achter het langetermijnproject staan, ondanks de sportieve terugval van het team.
Williams kende na een veelbelovend seizoen een moeilijkere campagne en zakte in de constructeursstand terug van de vijfde naar de achtste plaats. De nieuwe reglementen en technische problemen met de FW48 zorgden voor extra kopzorgen, maar volgens Vowles blijft de koers van het team onveranderd.
Vowles ziet vertrouwen bij Sainz en Albon ondanks moeilijke periode
De Brit benadrukt dat Williams niet langer het team van vroeger is, waarbij problemen vaak bleven aanslepen. “Het is voor mij en de directie enorm belangrijk om te tonen dat dit niet meer het oude Williams is”, legde Vowles uit. “In het verleden zou een moeilijke winter betekenen dat we definitief achterop raakten, maar nu willen we bewijzen dat we snel kunnen reageren en ons prestatieniveau blijven optrekken.”
Volgens Vowles draait het daarbij niet alleen om resultaten op zondag, maar vooral om de fundamenten achter het team. “Coureurs kijken niet enkel naar een plek in Q3”, stelde hij. “Ze willen zien dat er de juiste infrastructuur is om problemen op te lossen zodra die opduiken. We zetten stappen in de juiste richting, al beseffen we ook dat we nog niet klaar zijn.”
Williams-baas maakt zich geen zorgen over transfergeruchten
Over mogelijke twijfels bij Sainz en Albon is Vowles bijzonder duidelijk. “Praat met Alex of Carlos zelf”, klonk het overtuigd. “Zij willen deel uitmaken van dit project, en dat zegt eigenlijk alles. Mijn taak is ervoor te zorgen dat dat gevoel ook zo blijft.”
Ondertussen blijft Williams stevig investeren in de toekomst. De renstal haalde verschillende ervaren profielen weg bij topteams als McLaren, Mercedes en Alpine, terwijl ook de opleidingsacademie verder groeit. Daarbij wordt onder meer de ontwikkeling van jonge talenten als Luke Browning en Laurens van Hoepen nauwgezet opgevolgd, waarbij die laatste na een sterke test in Hongarije zelfs nadrukkelijk in beeld is voor een plek in de Williams-academie.
Reacties (2)
Pietje Bell
Pietje Bell
Na MBappe en Alcaraz is het nu de beurt voor een heel lang interview in de Vanity Fair
voor Carlos Sainz.
Hier een stukje daaruit waarin Sainz het over het vaderschap heeft en over qualitytime
met zijn familie in Madrid.
Max was eerder dezelfde mening aangedaan, maar ging toch niet vaker, bijna eigenlijk nooit dus naar zijn familie.
Sainz wel; die kwam er al vaak en ook nu nog steeds nu hij in Monaco woont.
Carlos talking about how his baby nephews have changed his perspective about having
a family becoming a dad and spending time with his family and Rebecca.
“Look, one thing that has really changed my life, and that I didn't expect, has been
the birth of my nephews, my sisters' children. I didn't think I would be so excited to share
this time with them. And yes, they've made me see life differently. Even on my parents'
side, seeing them become grandparents and enjoying their grandchildren so much.
It changes your perspective on everything. You realize that what's important, besides
traveling for my sport, is also family.”
“Two years ago, before my nephews, I wouldn't have even considered being a father;
it was something that never crossed my mind. But now it's true that it seems closer,
I see fatherhood in a better light, with more enthusiasm,”
“I've learned to value quality time so much, whether it's with my girlfriend here in Monaco or with my family in Madrid when I can get away for a couple of days.”
“Time to be together, without much phone or TV. Or with my friends too; I want to enjoy
my time and make memories. I know I'm lucky to be experiencing what I'm experiencing.
I've earned it too, you know [laughs]! But in 20 or 30 years, I want to be able to look back
and say that I enjoyed that whole part of my life, everything I was doing.”
Het artikel: https://www.revistavanityfair.es/articulos/carlos-sainz-entrevista-piloto-familia-monaco-formula-1
Sainz heeft vanmiddag zelf ook een paar foto's gedeeld.
snailer
snailer
Dat wordt een unsafe release.