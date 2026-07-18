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Lachertje voor Alonso en Stroll: Aston Martin net zo snel als GT3-auto op Spa-Francorchamps

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Lachertje voor Alonso en Stroll: Aston Martin net zo snel als GT3-auto op Spa-Francorchamps

Aston Martin beleefde een dramatische eerste vrije training op Spa-Francorchamps. De renstal van Adrian Newey kwam snelheid tekort op vrijwel ieder deel van het Belgische circuit, maar vooral de cijfers op het lange Kemmel Straight waren opvallend. Daar bleek Lance Stroll op een bepaald moment zelfs langzamer dan een GT3-auto.

Het iconische Spa-Francorchamps is met zijn lange rechte stukken traditioneel geen ideaal circuit voor Aston Martin. Toch waren de prestaties van de AMR26 in de openingssessie nog slechter dan gevreesd. Stroll eindigde als 21e en gaf bijna zes seconden toe op snelste man Max Verstappen.

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Aston Martin verliest gigantisch veel snelheid op Kemmel Straight

Naast de tegenvallende rondetijd viel vooral de topsnelheid van Stroll op. De Canadees zag zijn Honda-powerunit op de lange Kemmel Straight zwaar getroffen worden door zogeheten superclipping, waardoor de elektrische energie al vroeg opraakte. Zijn snelheid piekte op iets meer dan 300 kilometer per uur, om vervolgens terug te vallen naar ongeveer 248 kilometer per uur vlak voor de remzone van Les Combes.

Dat is opvallend, want GT3-auto's halen tijdens de 24 Uur van Spa op hetzelfde punt doorgaans snelheden tussen de 250 en 254 kilometer per uur. Daarmee zakte Stroll op het snelste deel van het circuit zelfs onder het niveau van de veel tragere GT3-klasse.

Nieuwe B-spec moet Aston Martin uit de problemen halen

Ook op de tijdenlijst zag het er somber uit voor Aston Martin. Reservecoureur Jak Crawford, die tijdens de eerste vrije training de auto van Fernando Alonso bestuurde, sloot de sessie af als laatste op ruim zes seconden van Verstappen. Stroll deed het nauwelijks beter en was bovendien bijna twee seconden langzamer dan Carlos Sainz, die met Williams de twintigste tijd noteerde.

De hoop is nu volledig gevestigd op de vernieuwde B-spec van de AMR26. Aston Martin wil die tijdens de Grand Prix van Hongarije introduceren. Van een wondermiddel lijkt geen sprake, maar binnen de renstal leeft wel de overtuiging dat de aangepaste wagen in ieder geval een duidelijke stap voorwaarts moet betekenen ten opzichte van het huidige chassis, dat op Spa pijnlijk door de mand viel.

 

NicoS

Posts: 21.005

Dat is zeker, maar het is net zo triest dat dit de F1 is waar we naar kijken….
Het draait deze race weer volledig om energiemanagment, deployment, opladen en al dat soort shit…….en superclipping. 🤮
Was te verwachten natuurlijk,…..straks gaan ze dit soort banen nog mijden omdat ze niet ... [Lees verder]

  • 12
  • 18 jul 2026 - 10:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Lance Stroll Aston Martin GP België 2026

Reacties (12)

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  • Rimmer

    Posts: 13.386

    Alonso’s carrière in een notendop.
    Van GP2 Engine naar GP3 engine!

    • + 5
    • 18 jul 2026 - 10:14
  • Joeppp

    Posts: 8.727

    Je kan er om lachen maar het natuurlijk in en in triest. Stroll met al zijn geld en Honda met alle ervaring en dan dit soort pruts werk afleveren is een afgang die zijn weerga niet kent.

    • + 4
    • 18 jul 2026 - 10:43
    • NicoS

      Posts: 21.005

      Dat is zeker, maar het is net zo triest dat dit de F1 is waar we naar kijken….
      Het draait deze race weer volledig om energiemanagment, deployment, opladen en al dat soort shit…….en superclipping. 🤮
      Was te verwachten natuurlijk,…..straks gaan ze dit soort banen nog mijden omdat ze niet geschikt zijn voor de F1…..:(

      • + 12
      • 18 jul 2026 - 10:56
    • Joeppp

      Posts: 8.727

      Helemaal eens NicoS, maar ik mag er niks meer van zeggen hier anders verpest ik de hobby van andere die het wel prima vinden. Maar ik blijf er vandaag en morgen niet voor thuis, kijk morgenavond wel even de smanevatting.

      • + 10
      • 18 jul 2026 - 11:05
    • NicoS

      Posts: 21.005

      Boeit mij niet als anderen het wel geweldig vinden, het is een complete mislukking deze motorformule.
      Als ze dat niet zien, dan hebben ze geen liefde voor echt racen.
      Natuurlijk zullen er in Budapest geen probleem zijn, en zal de kritiek weer verstommen, tot we weer naar Monza gaan….

      • + 11
      • 18 jul 2026 - 11:09
    • koppie toe

      Posts: 5.480

      Gelukkig sluit ik me bij jullie aan.
      En Joeppp, poep aan de rest.
      Lekker blijven zeuren en die zogenaamde positievelingen zijn geen liefhebbers van de sport

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 14:17
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.229

      Als je naar Goodwood FOS kijkt en dan zo'n elektrisch monster naast een huidige F1 zet, wie is dan het lachertje? Zeker qua acceleratie en topsnelheid?

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 15:16
  • racepace1

    Posts: 906

    Fia's magistrale zet! hoe maak je van een F1 auto een flop met clipper de clip clip, echt ontiegelijke goede comedy op het circuit. De grap komt steeds langs 44 rondes lang kostelijk vermaak 🤔🙃😵‍💫🤭

    • + 4
    • 18 jul 2026 - 11:25
    • schwantz34

      Posts: 42.425

      Zelfs de jaarlijkse carnavalsoptocht raast nog sneller voorbij dan de huidige F1...

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 11:35
    • racepace1

      Posts: 906

      Vergeleken met de huidige F1🦽 is de jaarlijkse carnaval optocht de F2.0🏎️🪂🍻🍬🌭🍕🎺🎸🪇🥁🪄🪁

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 11:41
  • TylaHunter

    Posts: 10.823

    We kunnen nu we afgaan op de motor + chassisformule, maar er is maar 1 team dat langzamer is dan alle 2016 auto's.

    Waarom ik dit aanhaal. Die 2010 tot 2016 autos (met natuurlijk de switch naar V6 halverwege) vond ik prima, maar F1 vond dat te langzaam omdat de superversie LMP1 van Porsche alle rondenrecords brak en F2 te dicht in de buurt kwam.

    Antonelli was 2 seconden sneller dan de snelste FP2 van 2016... maar Aston Martin was ruim een seconde langzamer dan over het algemeen genomen de langzaamste auto dat jaar Manor.

    Dat betekent gewoon dat Aston Martin het gewoon nog slechter doet dan slecht. Zowel de motor, maar ook vooral het chassis. Want was de Aston nog iets van oke in chassis, dan had het wel tijd gepakt op cadillac in sector 2, maar het verliest 1.2 seconden op Cadillac in de bochtige sector.

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 12:34
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.229

    Appels en peren een INDYCAR zou op spa zeker 20 seconden langzamer zijn, maar flat out met oval trim, halen ze gemakkelijk 370km / uur dus wat zegt deze vergelijking?

    • + 3
    • 18 jul 2026 - 12:54

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Ferrari
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128
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Datum
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
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Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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