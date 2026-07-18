Aston Martin beleefde een dramatische eerste vrije training op Spa-Francorchamps. De renstal van Adrian Newey kwam snelheid tekort op vrijwel ieder deel van het Belgische circuit, maar vooral de cijfers op het lange Kemmel Straight waren opvallend. Daar bleek Lance Stroll op een bepaald moment zelfs langzamer dan een GT3-auto.

Het iconische Spa-Francorchamps is met zijn lange rechte stukken traditioneel geen ideaal circuit voor Aston Martin. Toch waren de prestaties van de AMR26 in de openingssessie nog slechter dan gevreesd. Stroll eindigde als 21e en gaf bijna zes seconden toe op snelste man Max Verstappen.

Aston Martin verliest gigantisch veel snelheid op Kemmel Straight

Naast de tegenvallende rondetijd viel vooral de topsnelheid van Stroll op. De Canadees zag zijn Honda-powerunit op de lange Kemmel Straight zwaar getroffen worden door zogeheten superclipping, waardoor de elektrische energie al vroeg opraakte. Zijn snelheid piekte op iets meer dan 300 kilometer per uur, om vervolgens terug te vallen naar ongeveer 248 kilometer per uur vlak voor de remzone van Les Combes.

Dat is opvallend, want GT3-auto's halen tijdens de 24 Uur van Spa op hetzelfde punt doorgaans snelheden tussen de 250 en 254 kilometer per uur. Daarmee zakte Stroll op het snelste deel van het circuit zelfs onder het niveau van de veel tragere GT3-klasse.

Nieuwe B-spec moet Aston Martin uit de problemen halen

Ook op de tijdenlijst zag het er somber uit voor Aston Martin. Reservecoureur Jak Crawford, die tijdens de eerste vrije training de auto van Fernando Alonso bestuurde, sloot de sessie af als laatste op ruim zes seconden van Verstappen. Stroll deed het nauwelijks beter en was bovendien bijna twee seconden langzamer dan Carlos Sainz, die met Williams de twintigste tijd noteerde.

De hoop is nu volledig gevestigd op de vernieuwde B-spec van de AMR26. Aston Martin wil die tijdens de Grand Prix van Hongarije introduceren. Van een wondermiddel lijkt geen sprake, maar binnen de renstal leeft wel de overtuiging dat de aangepaste wagen in ieder geval een duidelijke stap voorwaarts moet betekenen ten opzichte van het huidige chassis, dat op Spa pijnlijk door de mand viel.