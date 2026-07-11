Oud-McLaren-coureur Mark Blundell is van mening dat een verandering van de omgeving voor Oscar Piastri de Australiër goed zal doen. De geruchten over de toekomst van Piastri worden steeds hardnekkiger en ook Blundell denkt dat het verstandig is voor Piastri om te vertrekken bij het team uit Woking.

Sinds zijn debuut in de Formule 1 bij McLaren in 2023 won Piastri negen races, maar heeft zijn positie vaak ter discussie gestaan. Naar verluidt zouden CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella de voorkeur geven aan Lando Norris, die afgelopen jaar met de wereldtitel aan de haal ging. Een huidige zesde plaats in het WK, zou daarbij voor Piastri mogelijk kunnen maken om te vertrekken vanwege een clausule in zijn contract. Blundell weet wel wat hij in die situatie zou doen.

Verandering is goed voor Piastri

Blundell legt dus uit dat verandering goed zal zijn voor de McLaren-coureur. In het programma Drive to Wynn vertelt de ex-McLaren-coureur dat Piastri zijn contract bij McLaren wil laten ontbinden. "Piastri moet het een beetje zat zijn om in de schaduw van Lando Norris te staan, want zo voelt hij zich waarschijnlijk en zo hebben ze het ook laten blijken."

Volgens Blundell moet Piastri om die reden vertrekken bij het team van McLaren en ergens de leider worden. Hij heeft nog nooit van zijn teamgenoot gewonnen en ook wat betreft de onderlinge resultaten loopt hij achter op Norris. In de kwalificaties is de Brit te sterk met 54-25 en in de races wint de wereldkampioen met 50-27.

Wat zou Blundell doen?

Blundell weet zeker dat hij weg zou zijn bij McLaren als jij Piastri was. "Die jongen heeft enorm veel potentie, de juiste instelling en absoluut het talent. Soms, als je deel uitmaakt van een team, lukt het niet om de gewenste vooruitgang te boeken en door te breken. Het is een signaal dat het misschien wel genoeg is geweest en dat er nieuwe mogelijkheden zijn om te verkennen. Dus ik denk dat dat misschien wel een pluspunt voor hem zou zijn."