Giancarlo Fisichella is enorm onder de indruk van zijn landgenoot Andrea Kimi Antonelli. De jonge Mercedes-coureur heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. Antonelli voert momenteel het wereldkampioenschap aan, en Fisichella denkt dat hij de jongste wereldkampioen ooit kan worden.

Antonelli was dit jaar de eerste Italiaan sinds Fisichella in de Grand Prix van Maleisië in 2006 die een F1-race wist te winnen. Antonelli won zijn eerste race in China, en ging daarna rustig door met het winnen van races. Antonelli maakte veel indruk, en bouwde een voorsprong op in de strijd om de wereldtitel. Alhoewel hij een lastige race op het circuit van Silverstone kende, voert hij nog altijd het wereldkampioenschap aan.

Eindelijk een opvolger

Fisichella is op zijn beurt heel erg blij dat hij eindelijk een opvolger heeft gekregen in de Formule 1. De Italiaan reageert opgelucht als hij in de podcast Beyond the Grid naar Antonelli's zeges wordt gevraagd: "Eindelijk! Ik ben daar heel erg blij mee, want twintig jaar is echt te lang. Ik ben echt blij met wat hij tot nu toe laat zien. Hij is zo slim en zo snel. Hij heeft vijf races gewonnen en vijf poles gepakt op rij. Dat is echt verbazingwekkend."

Fisichella wijst naar zijn eigen verleden in de sport: "Ik heb in mijn hele loopbaan drie races gewonnen, in 231 Grands Prix. En hij heeft al vijf races gewonnen, terwijl zijn loopbaan nog geen dertig Grands Prix telt. Dus dat is gewoon geweldig."

Kan Antonelli echt geschiedenis schrijven?

De 19-jarige Antonelli maakt een goede kans op de wereldtitel, en kan de jongste wereldkampioen ooit worden. Fisichella gelooft daar heilig in: "Ik denk dat hij kans maakt. Hij moet het echt race voor race bekijken. Hij moet zich niet te veel druk laten opleggen, en zich concentreren zoals hij in de laatste paar races ook heeft gedaan. Dan kan hij ook meedoen om de titel. Daar ben ik echt zeker van. Kimi, zijn gezicht, hij ziet eruit als een soort baby, maar als hij zijn vizier sluit, is het echt een ander verhaal."

De jongste wereldkampioen in de geschiedenis van de Formule 1 is nog altijd Sebastian Vettel. Hij was bij het veroveren van zijn eerste wereldtitel in 2010 23 jaar, vier maanden en elf dagen oud.