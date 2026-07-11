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Antonelli getipt voor ultiem F1-record: "Hij maakt zeker kans"

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Antonelli getipt voor ultiem F1-record: "Hij maakt zeker kans"

Giancarlo Fisichella is enorm onder de indruk van zijn landgenoot Andrea Kimi Antonelli. De jonge Mercedes-coureur heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. Antonelli voert momenteel het wereldkampioenschap aan, en Fisichella denkt dat hij de jongste wereldkampioen ooit kan worden.

Antonelli was dit jaar de eerste Italiaan sinds Fisichella in de Grand Prix van Maleisië in 2006 die een F1-race wist te winnen. Antonelli won zijn eerste race in China, en ging daarna rustig door met het winnen van races. Antonelli maakte veel indruk, en bouwde een voorsprong op in de strijd om de wereldtitel. Alhoewel hij een lastige race op het circuit van Silverstone kende, voert hij nog altijd het wereldkampioenschap aan.

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Eindelijk een opvolger

Fisichella is op zijn beurt heel erg blij dat hij eindelijk een opvolger heeft gekregen in de Formule 1. De Italiaan reageert opgelucht als hij in de podcast Beyond the Grid naar Antonelli's zeges wordt gevraagd: "Eindelijk! Ik ben daar heel erg blij mee, want twintig jaar is echt te lang. Ik ben echt blij met wat hij tot nu toe laat zien. Hij is zo slim en zo snel. Hij heeft vijf races gewonnen en vijf poles gepakt op rij. Dat is echt verbazingwekkend."

Fisichella wijst naar zijn eigen verleden in de sport: "Ik heb in mijn hele loopbaan drie races gewonnen, in 231 Grands Prix. En hij heeft al vijf races gewonnen, terwijl zijn loopbaan nog geen dertig Grands Prix telt. Dus dat is gewoon geweldig."

Kan Antonelli echt geschiedenis schrijven?

De 19-jarige Antonelli maakt een goede kans op de wereldtitel, en kan de jongste wereldkampioen ooit worden. Fisichella gelooft daar heilig in: "Ik denk dat hij kans maakt. Hij moet het echt race voor race bekijken. Hij moet zich niet te veel druk laten opleggen, en zich concentreren zoals hij in de laatste paar races ook heeft gedaan. Dan kan hij ook meedoen om de titel. Daar ben ik echt zeker van. Kimi, zijn gezicht, hij ziet eruit als een soort baby, maar als hij zijn vizier sluit, is het echt een ander verhaal."

De jongste wereldkampioen in de geschiedenis van de Formule 1 is nog altijd Sebastian Vettel. Hij was bij het veroveren van zijn eerste wereldtitel in 2010 23 jaar, vier maanden en elf dagen oud.

F1 Nieuws Giancarlo Fisichella Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (2)

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  • Nadia_Milena

    Posts: 2

    Ik gun het die Antonelli wel, hij is echt leuke persoonlijkheid en racet alsof hij nog nooit iets anders gedaan heeft. Een racer pur sang!!! Hopelijk gaan we nog lang genieten van Kimi Antonelli!

    • + 0
    • 11 jul 2026 - 17:06
  • monzaron

    Posts: 1.094

    Antonellli profiteert optimaal van de nieuwe regels, helaas moeten de echte racers gas terug nemen 😊

    • + 0
    • 11 jul 2026 - 19:24

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

IT Giancarlo Fisichella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 14 jan 1973 (53)
  • Geb. plaats Rome, Italy, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,72 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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