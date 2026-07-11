Charles Leclerc boekte tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië zijn eerste Formule 1-zege sinds het slot van het seizoen 2024. Toch maakte die overwinning weinig indruk op Juan Pablo Montoya. De voormalig F1-coureur zag vooral iets anders dat volgens hem veel meer lof verdient.

Leclerc kende op Silverstone namelijk een moeizame start van het raceweekend. Nadat teamgenoot Lewis Hamilton in de sprintkwalificatie de show stal, wist de Monegask het tij volledig te keren. Volgens Montoya zat daar de echte prestatie.

Leclerc gooide het roer volledig om

Na een teleurstellende vrijdag besloot Leclerc diep in de data te duiken om uit te zoeken waar hij tijd verloor op Hamilton. In plaats van de afstelling van zijn teamgenoot te kopiëren, vertrouwde hij op zijn eigen gevoel en koos hij voor een setup die beter aansloot bij zijn rijstijl.

Volgens Montoya was juist die ommekeer indrukwekkend. "Dat Leclerc won, vond ik eigenlijk niet eens het meest bijzondere. Ik ben vooral onder de indruk van de manier waarop Ferrari en Leclerc het probleem hebben geanalyseerd, begrepen wat er moest veranderen en vervolgens de juiste keuzes hebben gemaakt. Ze weken af van de richting die ze met Hamilton volgden en dat pakte uitstekend uit", zo zei hij bij AS Colombia.

Montoya zag andere favoriet voor de overwinning

De Colombiaan denkt zelfs dat Leclerc niet de snelste man van het weekend was. Volgens hem had Andrea Kimi Antonelli de race normaal gesproken moeten winnen, ware het niet dat zijn kansen onderweg in rook opgingen.

"Voor mij was Antonelli eigenlijk de grote favoriet. Hij had de juiste strategie, beschikte over het tempo én had de wagen om de Grand Prix overtuigend te winnen", aldus Montoya.

Leclerc hoopt ondertussen dat zijn sterke optreden op Silverstone geen eenmalige uitschieter blijkt. Met de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps voor de deur krijgt Ferrari direct de kans om te bewijzen dat de stijgende lijn daadwerkelijk is ingezet.