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Montoya niet onder de indruk van Leclerc: "Antonelli zou hem winnen"

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Montoya niet onder de indruk van Leclerc: "Antonelli zou hem winnen"

Charles Leclerc boekte tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië zijn eerste Formule 1-zege sinds het slot van het seizoen 2024. Toch maakte die overwinning weinig indruk op Juan Pablo Montoya. De voormalig F1-coureur zag vooral iets anders dat volgens hem veel meer lof verdient.

Leclerc kende op Silverstone namelijk een moeizame start van het raceweekend. Nadat teamgenoot Lewis Hamilton in de sprintkwalificatie de show stal, wist de Monegask het tij volledig te keren. Volgens Montoya zat daar de echte prestatie.

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Na een teleurstellende vrijdag besloot Leclerc diep in de data te duiken om uit te zoeken waar hij tijd verloor op Hamilton. In plaats van de afstelling van zijn teamgenoot te kopiëren, vertrouwde hij op zijn eigen gevoel en koos hij voor een setup die beter aansloot bij zijn rijstijl.

Volgens Montoya was juist die ommekeer indrukwekkend. "Dat Leclerc won, vond ik eigenlijk niet eens het meest bijzondere. Ik ben vooral onder de indruk van de manier waarop Ferrari en Leclerc het probleem hebben geanalyseerd, begrepen wat er moest veranderen en vervolgens de juiste keuzes hebben gemaakt. Ze weken af van de richting die ze met Hamilton volgden en dat pakte uitstekend uit", zo zei hij bij AS Colombia.

Montoya zag andere favoriet voor de overwinning

De Colombiaan denkt zelfs dat Leclerc niet de snelste man van het weekend was. Volgens hem had Andrea Kimi Antonelli de race normaal gesproken moeten winnen, ware het niet dat zijn kansen onderweg in rook opgingen.

"Voor mij was Antonelli eigenlijk de grote favoriet. Hij had de juiste strategie, beschikte over het tempo én had de wagen om de Grand Prix overtuigend te winnen", aldus Montoya.

Leclerc hoopt ondertussen dat zijn sterke optreden op Silverstone geen eenmalige uitschieter blijkt. Met de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps voor de deur krijgt Ferrari direct de kans om te bewijzen dat de stijgende lijn daadwerkelijk is ingezet.

schwantz34

Posts: 42.368

Sterk werk van Leclerc!

  • 1
  • 11 jul 2026 - 14:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Juan Pablo Montoya Ferrari

Reacties (2)

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  • schwantz34

    Posts: 42.368

    Sterk werk van Leclerc!

    • + 1
    • 11 jul 2026 - 14:44
  • Flexwing

    Posts: 455

    Ik ben niet onder de indruk van montoya.

    • + 1
    • 11 jul 2026 - 15:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
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Audi
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 181
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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