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Palmer adviseert Red Bull: "Ook Norris of Russell kan Verstappen vervangen"

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Palmer adviseert Red Bull: "Ook Norris of Russell kan Verstappen vervangen"

De toekomst van Max Verstappen blijft één van de grootste gespreksonderwerpen in de Formule 1. Nu de geruchten over een mogelijk vertrek bij Red Bull Racing blijven aanhouden, kijkt voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer alvast vooruit. Volgens de Brit moet de Oostenrijkse renstal in dat geval niet twijfelen en direct aankloppen bij McLaren.

Palmer is ervan overtuigd dat Red Bull geen risico mag nemen met een onervaren vervanger. Volgens hem zijn zowel Oscar Piastri als Lando Norris uitstekende kandidaten om de viervoudig wereldkampioen op te volgen als Verstappen besluit een nieuwe uitdaging aan te gaan.

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McLaren-duo staat bovenaan het verlanglijstje

Volgens Palmer moet Red Bull vol inzetten op een gevestigde naam als Verstappen vertrekt. De analist verwacht dat de renstal automatisch uitkomt bij de coureur die zijn zitje verliest als Verstappen daadwerkelijk naar een topteam overstapt.

"Red Bull moet vol voor een absolute topcoureur gaan. Als Verstappen naar McLaren zou vertrekken, ligt het voor de hand dat de coureur die zijn plaats moet afstaan in beeld komt. Oscar Piastri is dan een heel logische optie", aldus Palmer.

De Brit prijst bovendien de manier waarop McLaren zijn rijders de afgelopen periode tevreden heeft gehouden. "McLaren heeft succes geboekt doordat beide coureurs zich gewaardeerd voelen. Dat had ook anders kunnen lopen, maar zowel Piastri als Norris werken nog altijd uitstekend samen en zijn allebei volledig gemotiveerd."

Ook Russell komt in beeld bij ander scenario

Mocht Verstappen uiteindelijk niet voor McLaren kiezen, maar de overstap maken naar Mercedes, dan ziet Palmer een heel ander domino-effect ontstaan. In dat scenario verwacht hij dat George Russell de ideale kandidaat wordt om het vacante stoeltje bij Red Bull over te nemen.

"Als Verstappen naar Mercedes vertrekt, is George Russell voor mij de meest logische opvolger bij Red Bull. Dat zou voor hem een fantastische kans zijn en een beslissing waar eigenlijk niemand van zou opkijken", besluit Palmer.

schwantz34

Posts: 42.367

Koekoek!

  • 2
  • 11 jul 2026 - 13:06
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Lando Norris Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • schwantz34

    Posts: 42.367

    Koekoek!

    • + 2
    • 11 jul 2026 - 13:06
  • Taures

    Posts: 1.562

    Er wordt momenteel heeel veel gratis adviezen aan Red Bull gegeven door deskundigen 🫣

    • + 0
    • 11 jul 2026 - 13:43

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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