De toekomst van Max Verstappen blijft één van de grootste gespreksonderwerpen in de Formule 1. Nu de geruchten over een mogelijk vertrek bij Red Bull Racing blijven aanhouden, kijkt voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer alvast vooruit. Volgens de Brit moet de Oostenrijkse renstal in dat geval niet twijfelen en direct aankloppen bij McLaren.

Palmer is ervan overtuigd dat Red Bull geen risico mag nemen met een onervaren vervanger. Volgens hem zijn zowel Oscar Piastri als Lando Norris uitstekende kandidaten om de viervoudig wereldkampioen op te volgen als Verstappen besluit een nieuwe uitdaging aan te gaan.

McLaren-duo staat bovenaan het verlanglijstje

Volgens Palmer moet Red Bull vol inzetten op een gevestigde naam als Verstappen vertrekt. De analist verwacht dat de renstal automatisch uitkomt bij de coureur die zijn zitje verliest als Verstappen daadwerkelijk naar een topteam overstapt.

"Red Bull moet vol voor een absolute topcoureur gaan. Als Verstappen naar McLaren zou vertrekken, ligt het voor de hand dat de coureur die zijn plaats moet afstaan in beeld komt. Oscar Piastri is dan een heel logische optie", aldus Palmer.

De Brit prijst bovendien de manier waarop McLaren zijn rijders de afgelopen periode tevreden heeft gehouden. "McLaren heeft succes geboekt doordat beide coureurs zich gewaardeerd voelen. Dat had ook anders kunnen lopen, maar zowel Piastri als Norris werken nog altijd uitstekend samen en zijn allebei volledig gemotiveerd."

Ook Russell komt in beeld bij ander scenario

Mocht Verstappen uiteindelijk niet voor McLaren kiezen, maar de overstap maken naar Mercedes, dan ziet Palmer een heel ander domino-effect ontstaan. In dat scenario verwacht hij dat George Russell de ideale kandidaat wordt om het vacante stoeltje bij Red Bull over te nemen.

"Als Verstappen naar Mercedes vertrekt, is George Russell voor mij de meest logische opvolger bij Red Bull. Dat zou voor hem een fantastische kans zijn en een beslissing waar eigenlijk niemand van zou opkijken", besluit Palmer.