Yuki Tsunoda heeft dinsdag voor het eerst dit seizoen opnieuw getest voor Red Bull Racing. De Japanse reservecoureur werkte op het Circuit de Barcelona-Catalunya een TPC-test af in een oudere Red Bull-bolide met Honda-motor.

Voor Tsunoda betekende het zijn eerste echte testkilometers voor zijn voormalige F1-team sinds zijn aanstelling als reserverijder. De Japanner kwam eerder dit jaar wel al in actie tijdens demonstratieruns in San Francisco en Istanboel, maar zat dinsdag voor het eerst opnieuw achter het stuur van een Red Bull op een circuit.

Tsunoda geniet van terugkeer bij Red Bull

Na afloop reageerde Tsunoda enthousiast op zijn rentree. De Japanner werkte in de Spaanse hitte twee volledige raceafstanden af en genoot zichtbaar van zijn terugkeer.

"Na twee raceafstanden in de hitte van Barcelona loop ik nog altijd met een glimlach rond. Het voelt geweldig om opnieuw in de wagen te zitten. Eerlijk gezegd is het alsof ik nooit ben weggeweest", liet Tsunoda weten.

Eerder leek het erop dat de Japanner de Pirelli-bandentest in eigen land zou mogen afwerken, maar uiteindelijk koos Red Bull ervoor om Isack Hadjar die kans te geven. De TPC-test in Barcelona is daardoor zijn eerste test in een Formule 1-wagen van dit seizoen.

Pirelli werkt verder aan banden voor 2027

Naast de TPC-test van Tsunoda wordt er deze week ook volop gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe Pirelli-slicks. Op dinsdag en woensdag vindt op het Circuit de Barcelona-Catalunya een bandentest plaats met het oog op de introductie van de banden voor volgend seizoen.

Op de openingsdag kwamen Ferrari, Aston Martin en Cadillac in actie. Woensdag zetten Ferrari en Cadillac het testprogramma verder in Spanje.

Tsunoda mogelijk terug op de grid

Afgelopen jaar reed Tsunoda bijna het hele seizoen naast Max Verstappen bij Red Bull, maar kon op geen enkele manier een vuist maken. Uiteindelijk besloten teambaas Laurent Mekies en consorten om de Japanner uit het stoeltje te halen en Isack Hadjar te promoveren vanuit de Racing Bulls.

Wellicht keert Tsunoda komend seizoen terug op de grid. Aangezien Esteban Ocon aan het schutteren is bij Haas, bestaat de kans dat hij zijn stoeltje kan verliezen aan de Japanner.