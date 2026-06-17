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Tsunoda voltooit Red Bull-test: "Alsof ik nooit weggeweest ben"

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Tsunoda voltooit Red Bull-test: "Alsof ik nooit weggeweest ben"

Yuki Tsunoda heeft dinsdag voor het eerst dit seizoen opnieuw getest voor Red Bull Racing. De Japanse reservecoureur werkte op het Circuit de Barcelona-Catalunya een TPC-test af in een oudere Red Bull-bolide met Honda-motor.

Voor Tsunoda betekende het zijn eerste echte testkilometers voor zijn voormalige F1-team sinds zijn aanstelling als reserverijder. De Japanner kwam eerder dit jaar wel al in actie tijdens demonstratieruns in San Francisco en Istanboel, maar zat dinsdag voor het eerst opnieuw achter het stuur van een Red Bull op een circuit.

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Tsunoda geniet van terugkeer bij Red Bull

Na afloop reageerde Tsunoda enthousiast op zijn rentree. De Japanner werkte in de Spaanse hitte twee volledige raceafstanden af en genoot zichtbaar van zijn terugkeer.

"Na twee raceafstanden in de hitte van Barcelona loop ik nog altijd met een glimlach rond. Het voelt geweldig om opnieuw in de wagen te zitten. Eerlijk gezegd is het alsof ik nooit ben weggeweest", liet Tsunoda weten.

Eerder leek het erop dat de Japanner de Pirelli-bandentest in eigen land zou mogen afwerken, maar uiteindelijk koos Red Bull ervoor om Isack Hadjar die kans te geven. De TPC-test in Barcelona is daardoor zijn eerste test in een Formule 1-wagen van dit seizoen.

Pirelli werkt verder aan banden voor 2027

Naast de TPC-test van Tsunoda wordt er deze week ook volop gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe Pirelli-slicks. Op dinsdag en woensdag vindt op het Circuit de Barcelona-Catalunya een bandentest plaats met het oog op de introductie van de banden voor volgend seizoen.

Op de openingsdag kwamen Ferrari, Aston Martin en Cadillac in actie. Woensdag zetten Ferrari en Cadillac het testprogramma verder in Spanje.

Tsunoda mogelijk terug op de grid 

Afgelopen jaar reed Tsunoda bijna het hele seizoen naast Max Verstappen bij Red Bull, maar kon op geen enkele manier een vuist maken. Uiteindelijk besloten teambaas Laurent Mekies en consorten om de Japanner uit het stoeltje te halen en Isack Hadjar te promoveren vanuit de Racing Bulls. 

Wellicht keert Tsunoda komend seizoen terug op de grid. Aangezien Esteban Ocon aan het schutteren is bij Haas, bestaat de kans dat hij zijn stoeltje kan verliezen aan de Japanner. 

Need5Speed

Posts: 3.976

Ze zullen er heel wat meer bouwen, honderden op zijn minst. Maar daarvan mogen ze er maar 3 per coureur inzetten. De rest is om te testen e.d.
Misschien gaan ze wel leveren aan andere teams?

  • 2
  • 17 jun 2026 - 18:45
F1 Nieuws Formule 1 F1 Yuki Tsunoda Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.757

    Weet iemand of Red Bull Powertrains in de toekomst ook andere motoren wil maken naast F1?

    Gezien al die faciliteiten lijkt mij het bouwen van 4 maal 3 ICE (zijn het er 3 max per jaar?) = 12 torentjes iets aan de bizarre kant.

    Dus iets als de Ford Hypercar motor ofzo of een 3de Indycar motor (relatief goedkoop en makkelijke leasecontracten en voor RBPT is er geen straatauto relevantie nodig)

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 18:13
    • Need5Speed

      Posts: 3.975

      Ze zullen er heel wat meer bouwen, honderden op zijn minst. Maar daarvan mogen ze er maar 3 per coureur inzetten. De rest is om te testen e.d.
      Misschien gaan ze wel leveren aan andere teams?

      • + 2
      • 17 jun 2026 - 18:45
    • TylaHunter

      Posts: 10.757

      Need5Speed@ heb je natuurlijk gelijk in, de testmotoren. Maar was zegmaar een soort van benieuwd of RBPT een plan heeft om een moderne Cosworth/Ilmor als motorleverancier te zijn in de autosport.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 18:58
    • Pietje Bell

      Posts: 35.372

      @Need5Speed en @TylaHunter, iedere coureur mag zonder straf
      4 PU's gebruiken dit seizoen.
      Tel daarnaast een extra PU per coureur dan zit je al op 20 PUs.

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 19:23

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (26)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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