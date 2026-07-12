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Sainz-geruchten van tafel geveegd: 'Geen enkele interesse vanuit Audi'

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Sainz-geruchten van tafel geveegd: 'Geen enkele interesse vanuit Audi'

Carlos Sainz wordt de voorbije dagen nadrukkelijk gelinkt aan een opvallende overstap naar Audi, maar van een transfer is momenteel absoluut geen sprake. Vanuit Spanje wordt het hardnekkige gerucht resoluut ontkracht. Volgens bronnen rond de Williams-coureur zijn er geen gesprekken gaande en staat een overstap naar de Duitse constructeur niet op de agenda.

De geruchten kwamen op gang nadat een Japans medium meldde dat Sainz zijn opties zou onderzoeken vanwege de tegenvallende prestaties van Williams. Daarbij werd zelfs gesuggereerd dat Yuki Tsunoda de Spanjaard zou kunnen opvolgen bij het team van James Vowles. Maar volgens het Spaanse Soy Motor klopt daar echter niets van en is er geen enkel contact geweest tussen Sainz en Audi.

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Audi geen optie voor Sainz

Een overstap naar Audi ligt bovendien weinig voor de hand. De Duitse renstal heeft zijn rijdersduo voor volgend seizoen immers al vastgelegd. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto beschikken allebei over een doorlopend contract, waardoor er geen plaats vrijkomt voor Sainz.

Ook achter de schermen zou de Spanjaard zich niet bezighouden met een mogelijke overstap naar Audi. Er zijn volgens ingewijden geen onderhandelingen, geen verkennende gesprekken en zelfs geen interesse vanuit beide partijen. Daarmee kan het verhaal voorlopig definitief naar het rijk der fabelen worden verwezen.

Grote droom blijft onveranderd

Dat betekent niet dat Sainz zijn ambities heeft opgeborgen. De Spanjaard wil op termijn nog altijd terugkeren naar een topteam, al lijkt die kans voor 2027 voorlopig bijzonder klein. Alleen wanneer er onverwacht beweging ontstaat rond bijvoorbeeld Max Verstappen of George Russell, zou er mogelijk een interessante stoel vrijkomen.

Williams beseft intussen dat het over een absolute topper beschikt en wil het contract van Sainz graag verlengen. Daarbij zou ook een verbeterd salaris horen als beloning voor zijn sterke prestaties van de afgelopen maanden. Toch blijft het uiteindelijke doel van de Spanjaard onveranderd: opnieuw uitkomen voor een team dat kan meestrijden om overwinningen en wereldtitels.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams Audi

Reacties (3)

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  • Snorremans

    Posts: 319

    Snap ik. Vorig jaar maximaal aan Carlos lopen trekken maar toonde totaal geen interesse. Zou als Audi ook lekker een deurtje verder kijken.

    • + 0
    • 12 jul 2026 - 11:27
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.142

    Ook geen interesse in dit bericht verder zo te zien aan het ontbreken van reacties, Sainz en Williams, Sainz en Audi niet interessant.

    • + 0
    • 12 jul 2026 - 13:09
  • Dale U

    Posts: 1.989

    Audi heeft interesse dus...... Sr heeft zeker connecties, dat komt wel goed, dat hoor je opeens.....

    • + 0
    • 12 jul 2026 - 13:15

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Datum
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 240
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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