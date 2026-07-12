Carlos Sainz wordt de voorbije dagen nadrukkelijk gelinkt aan een opvallende overstap naar Audi, maar van een transfer is momenteel absoluut geen sprake. Vanuit Spanje wordt het hardnekkige gerucht resoluut ontkracht. Volgens bronnen rond de Williams-coureur zijn er geen gesprekken gaande en staat een overstap naar de Duitse constructeur niet op de agenda.

De geruchten kwamen op gang nadat een Japans medium meldde dat Sainz zijn opties zou onderzoeken vanwege de tegenvallende prestaties van Williams. Daarbij werd zelfs gesuggereerd dat Yuki Tsunoda de Spanjaard zou kunnen opvolgen bij het team van James Vowles. Maar volgens het Spaanse Soy Motor klopt daar echter niets van en is er geen enkel contact geweest tussen Sainz en Audi.

Audi geen optie voor Sainz

Een overstap naar Audi ligt bovendien weinig voor de hand. De Duitse renstal heeft zijn rijdersduo voor volgend seizoen immers al vastgelegd. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto beschikken allebei over een doorlopend contract, waardoor er geen plaats vrijkomt voor Sainz.

Ook achter de schermen zou de Spanjaard zich niet bezighouden met een mogelijke overstap naar Audi. Er zijn volgens ingewijden geen onderhandelingen, geen verkennende gesprekken en zelfs geen interesse vanuit beide partijen. Daarmee kan het verhaal voorlopig definitief naar het rijk der fabelen worden verwezen.

Grote droom blijft onveranderd

Dat betekent niet dat Sainz zijn ambities heeft opgeborgen. De Spanjaard wil op termijn nog altijd terugkeren naar een topteam, al lijkt die kans voor 2027 voorlopig bijzonder klein. Alleen wanneer er onverwacht beweging ontstaat rond bijvoorbeeld Max Verstappen of George Russell, zou er mogelijk een interessante stoel vrijkomen.

Williams beseft intussen dat het over een absolute topper beschikt en wil het contract van Sainz graag verlengen. Daarbij zou ook een verbeterd salaris horen als beloning voor zijn sterke prestaties van de afgelopen maanden. Toch blijft het uiteindelijke doel van de Spanjaard onveranderd: opnieuw uitkomen voor een team dat kan meestrijden om overwinningen en wereldtitels.