De toekomst van Carlos Sainz staat opnieuw ter discussie. Volgens meerdere bronnen zouden er tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Carlos Sainz sr. en vertegenwoordigers van Audi. Dat nieuws voedt de speculaties over een mogelijk vertrek van de Spanjaard bij Williams.

Sainz stapte met hoge verwachtingen over naar Williams, maar de prestaties van de Britse renstal vallen dit seizoen tegen. Daardoor zou de coureur steeds meer twijfels hebben over zijn toekomst, terwijl Audi zich opmaakt voor zijn officiële Formule 1-intrede.

Williams vreest mogelijk vertrek van Sainz

Volgens Shiga Sports F1 voerde Carlos Sainz sr., de vader en manager van de Williams-coureur, tijdens het raceweekend op Silverstone gesprekken met verantwoordelijken van Audi. Hoewel er niets officieel is bevestigd, zouden de contacten serieus genoeg zijn om de geruchtenmolen op volle toeren te laten draaien.

Binnen Williams zou de situatie met de nodige bezorgdheid worden gevolgd. De renstal vreest dat Sainz openstaat voor een vertrek, mede doordat hij teleurgesteld zou zijn over de beperkte vooruitgang die het team de voorbije maanden heeft geboekt.

Frustratie kan deuren openen richting Audi

De vermeende frustratie van Sainz over de sportieve ontwikkeling van Williams zou een belangrijke rol spelen in zijn toekomstplannen. De Spanjaard hoopte met het team stappen richting de top te zetten, maar die vooruitgang blijft voorlopig uit.

Audi, dat hard werkt aan zijn Formule 1-project, ziet in Sainz al langer een interessante kandidaat dankzij zijn ervaring en bewezen kwaliteiten. Of de gesprekken uiteindelijk leiden tot een overstap, is nog onduidelijk, maar de recente ontwikkelingen maken duidelijk dat de toekomst van de Spanjaard opnieuw onderwerp van gesprek is in de paddock.

Audi hengelt al langer naar verdiensten Sainz

In de afgelopen jaren, al voordat Audi haar entree in de F1 maakte, werd Sainz in verband gebracht met een overstap naar de Duitse fabrikant. Na zijn Ferrari-exit in 2024 gaf de Spanjaard echter zijn voorkeur aan Williams, wat hem een deal voor twee jaar aanbood.

Inmiddels is Sainz bij het team uit Grove in een uitzichtloze positie terechtgekomen. Terwijl de kloof met de topteams gigantisch is, lijkt een podiumplek verder weg dan ooit.