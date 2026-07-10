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'Williams-vertrek Sainz onvermijdelijk: Vader in gesprek met Audi'

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'Williams-vertrek Sainz onvermijdelijk: Vader in gesprek met Audi'

De toekomst van Carlos Sainz staat opnieuw ter discussie. Volgens meerdere bronnen zouden er tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Carlos Sainz sr. en vertegenwoordigers van Audi. Dat nieuws voedt de speculaties over een mogelijk vertrek van de Spanjaard bij Williams.

Sainz stapte met hoge verwachtingen over naar Williams, maar de prestaties van de Britse renstal vallen dit seizoen tegen. Daardoor zou de coureur steeds meer twijfels hebben over zijn toekomst, terwijl Audi zich opmaakt voor zijn officiële Formule 1-intrede.

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Williams vreest mogelijk vertrek van Sainz

Volgens Shiga Sports F1 voerde Carlos Sainz sr., de vader en manager van de Williams-coureur, tijdens het raceweekend op Silverstone gesprekken met verantwoordelijken van Audi. Hoewel er niets officieel is bevestigd, zouden de contacten serieus genoeg zijn om de geruchtenmolen op volle toeren te laten draaien.

Binnen Williams zou de situatie met de nodige bezorgdheid worden gevolgd. De renstal vreest dat Sainz openstaat voor een vertrek, mede doordat hij teleurgesteld zou zijn over de beperkte vooruitgang die het team de voorbije maanden heeft geboekt.

Frustratie kan deuren openen richting Audi

De vermeende frustratie van Sainz over de sportieve ontwikkeling van Williams zou een belangrijke rol spelen in zijn toekomstplannen. De Spanjaard hoopte met het team stappen richting de top te zetten, maar die vooruitgang blijft voorlopig uit.

Audi, dat hard werkt aan zijn Formule 1-project, ziet in Sainz al langer een interessante kandidaat dankzij zijn ervaring en bewezen kwaliteiten. Of de gesprekken uiteindelijk leiden tot een overstap, is nog onduidelijk, maar de recente ontwikkelingen maken duidelijk dat de toekomst van de Spanjaard opnieuw onderwerp van gesprek is in de paddock.

Audi hengelt al langer naar verdiensten Sainz

In de afgelopen jaren, al voordat Audi haar entree in de F1 maakte, werd Sainz in verband gebracht met een overstap naar de Duitse fabrikant. Na zijn Ferrari-exit in 2024 gaf de Spanjaard echter zijn voorkeur aan Williams, wat hem een deal voor twee jaar aanbood. 

Inmiddels is Sainz bij het team uit Grove in een uitzichtloze positie terechtgekomen. Terwijl de kloof met de topteams gigantisch is, lijkt een podiumplek verder weg dan ooit. 

Larry Perkins

Posts: 66.217

"Sainz senior slaat met vuist op tafel: Spanjaard dreigt met komst zoon bij Audi."

  • 1
  • 10 jul 2026 - 17:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams Audi

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.215

    "Sainz senior slaat met vuist op tafel: Spanjaard dreigt met komst zoon bij Audi."

    • + 1
    • 10 jul 2026 - 17:53
  • StevenQ

    Posts: 10.646

    Hulk en Bortoletto doen het niet slecht volgens mij

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 18:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 240
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Williams
Williams
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