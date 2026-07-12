Red Bulls technisch directeur Pierre Waché is met een opmerkelijke reactie op de frustraties van Max Verstappen gekomen. De viervoudig wereldkampioen is al geruime tijd ontevreden met de situatie bij Red Bull, en hij kon zijn frustraties vorige week in Silverstone niet verbergen. Volgens Waché valt het allemaal wel mee, en moeten ze Verstappen vooral tevreden houden.

Het team van Red Bull Racing kan dit jaar nog niet meevechten om de zeges. In Silverstone liep Verstappen vorige week tegen veel problemen aan, en kwam hij in de kwalificatie niet verder dan de zeer tegenvallende zevende tijd. Na afloop van de kwalificatie vroeg hij om een nieuwe motor en veranderingen aan de set-up, maar daar luisterde Red Bull niet naar. In de race viel hij uiteindelijk uit nadat hij crashte door een defect aan zijn achtervleugel. Het was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen, en na afloop was Verstappen woest.

Zijn er wel problemen?

Bij Red Bull lijken ze zich niet te kunnen vinden in de frustraties van Verstappen. Sterker nog, technisch directeur Pierre Waché stelt in een interview met AutoHebdo dat dit niet zo is: "Max wijst op zaken die hem meer beïnvloeden dan wij ons kunnen voorstellen. In onze simulaties zijn er zaken die we niet als een groot probleem zien, maar voor hem zijn ze dat dus wel."

'Dat zien we niet in de simulator'

Eerder dit seizoen had Verstappen veel last van een probleem met de stuurkolom, maar dat wist Red Bull ook op te lossen. Waché heeft er dan ook vertrouwen in: "Hij voelt dan dingen via het stuur, alleen dat kunnen wij niet waarnemen in de simulator. Dat terwijl het potentieel van de auto dan precies hetzelfde is."

Is Verstappen wel gefrustreerd?

De technisch directeur ziet het zonnig in, en weet wat ze voor Verstappen moeten doen: "Max is niet gefrustreerd omdat hij niet wint. Het belangrijkste is gewoon dat hij ervan overtuigd is dat wij hem een auto kunnen geven waarmee hij kan winnen. En dat is dan ook het geval."