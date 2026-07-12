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Red Bull reageert laconiek op frustraties van Verstappen

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Red Bull reageert laconiek op frustraties van Verstappen

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché is met een opmerkelijke reactie op de frustraties van Max Verstappen gekomen. De viervoudig wereldkampioen is al geruime tijd ontevreden met de situatie bij Red Bull, en hij kon zijn frustraties vorige week in Silverstone niet verbergen. Volgens Waché valt het allemaal wel mee, en moeten ze Verstappen vooral tevreden houden.

Het team van Red Bull Racing kan dit jaar nog niet meevechten om de zeges. In Silverstone liep Verstappen vorige week tegen veel problemen aan, en kwam hij in de kwalificatie niet verder dan de zeer tegenvallende zevende tijd. Na afloop van de kwalificatie vroeg hij om een nieuwe motor en veranderingen aan de set-up, maar daar luisterde Red Bull niet naar. In de race viel hij uiteindelijk uit nadat hij crashte door een defect aan zijn achtervleugel. Het was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen, en na afloop was Verstappen woest.

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Zijn er wel problemen?

Bij Red Bull lijken ze zich niet te kunnen vinden in de frustraties van Verstappen. Sterker nog, technisch directeur Pierre Waché stelt in een interview met AutoHebdo dat dit niet zo is: "Max wijst op zaken die hem meer beïnvloeden dan wij ons kunnen voorstellen. In onze simulaties zijn er zaken die we niet als een groot probleem zien, maar voor hem zijn ze dat dus wel."

'Dat zien we niet in de simulator'

Eerder dit seizoen had Verstappen veel last van een probleem met de stuurkolom, maar dat wist Red Bull ook op te lossen. Waché heeft er dan ook vertrouwen in: "Hij voelt dan dingen via het stuur, alleen dat kunnen wij niet waarnemen in de simulator. Dat terwijl het potentieel van de auto dan precies hetzelfde is."

Is Verstappen wel gefrustreerd?

De technisch directeur ziet het zonnig in, en weet wat ze voor Verstappen moeten doen: "Max is niet gefrustreerd omdat hij niet wint. Het belangrijkste is gewoon dat hij ervan overtuigd is dat wij hem een auto kunnen geven waarmee hij kan winnen. En dat is dan ook het geval."

Rimmer

Posts: 13.368

Max wil gewoon meer geld en dat komt er ook. Hij wil niet meer winnen anders was hij allang weg. Na de zomerstop kondigt hij aan dat hij toch maar weer blijft en de laatste twee races geloven ze allemaal dat ze de auto ny echt verbeterd hebben.
In 2027 is de auto toch weer van papier Wache gemaa... [Lees verder]

  • 13
  • 12 jul 2026 - 09:05
F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Drunt

    Posts: 631

    Volgens onze Piet is max de prinses op de erwt

    • + 1
    • 12 jul 2026 - 08:43
  • Rimmer

    Posts: 13.368

    Max wil gewoon meer geld en dat komt er ook. Hij wil niet meer winnen anders was hij allang weg. Na de zomerstop kondigt hij aan dat hij toch maar weer blijft en de laatste twee races geloven ze allemaal dat ze de auto ny echt verbeterd hebben.
    In 2027 is de auto toch weer van papier Wache gemaakt en begint al het gezeur opnieuw.

    • + 13
    • 12 jul 2026 - 09:05
    • F1jos

      Posts: 5.456

      Er wordt veel gespeculeerd over zijn contract, clausules, geld en de prestaties van Red Bull, maar zolang Max zelf niets definitiefs aankondigt, blijft het gissen.

      • + 6
      • 12 jul 2026 - 10:03
    • Towel986

      Posts: 563

      Vergeet niet dat wanneer Max van team wisselt al die fans van merchandise moeten wis$€len.

      • + 3
      • 12 jul 2026 - 10:30
  • markos

    Posts: 1.057

    Eh... Een slechte correlatie tussen sim en praktijk hebben ze toch eerder gehad? En was toen de oplossing niet om juist meer naar de feedback van Verstappen te luisteren?
    Wacheee graaft zijn eigen graf op deze manier. Niet dat we daar rouwig om te hoeven zijn denk ik...

    • + 5
    • 12 jul 2026 - 12:58
    • Had ik maar

      Posts: 40

      In de basis stelt Waché dus dat de simulatie resultaten belangrijker zijn dan de feedback van de man die met de echte auto races moet zien te winnen. En die een geweldig trackrecord heeft wat dat betreft.

      Ja, als dit echt de instelling is van Waché, die het technisch voor het zeggen heeft, dan snap ik dat zoveel goede mensen weglopen bij RBR. En dan zijn de frustraties van Max helemaal begrijpbaar.

      Vorig jaar werd er naar verluid na het vertrek van Horner veel meer naar de feedback van Max geluisterd en er wat mee gedaan, wat resulteerde in een legendarische en onmogelijk geachte comeback van Max.

      Nu lijkt het erop dat de feedback van Max weer minder belangrijk dan hun simulaties wordt gevonden en zit Max weer in een zelfde slechte positie als begin vorig seizoen.
      Misschien komt het omdat de mensen in de fabriek meer familiariteit met de technische top mensen hebben dan met Max omdat zij Max niet dagelijks zien.
      Mischien komt het omdat de manier van feedback geven van Max niet meer werkt na zoveel jaar bij elkaar.
      Misschien is het gewoon een jaarlijkse herhaling van zetten. Bij de start van het jaar doen ze weer hun eigen ding en als halverwege het jaar blijkt dat het minder goed gaat dan gehoopt gaan ze eindelijk wat doen met Max zijn feedback en gaat het weer beter. Of misschien heeft Max wel een half jaar nodig om met de juiste feedback te komen.

      Maar het lijkt me dat deze vicieuze cirkel dan een keer verbroken moet gaan worden.

      • + 0
      • 12 jul 2026 - 13:44

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
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Racing Bulls
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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