Red Bull Racing moet een moeilijke knoop doorhakken wat betreft de toekomst van Max Verstappen. F1-journalist Will Buxton legt uit hoe lastig de keuze voor Red Bull gaat zijn om een goede line-up voor volgend seizoen te bepalen.

Max Verstappen wordt nog altijd gelinkt aan een overstap naar McLaren en dat zou betekenen dat Red Bull op zoek moet gaan naar een nieuwe leider binnen het team. Isack Hadjar doet het op dit moment goed bij Red Bull, maar hij heeft nog weinig ervaring. De namen van Carlos Sainz en Oscar Piastri zingen al in het rond, maar Red Bull kijkt ook naar de talenten uit de eigen opleiding.

Complexe situatie voor Red Bull

Er gaan veel geruchten rond over de toekomst van Max Verstappen en de line-up binnen het team. "Red Bull bevindt zich opnieuw in de complexe situatie waarin het te veel coureurs heeft voor het aantal beschikbare zitjes, of Max nu blijft of wordt vervangen door een andere coureur, afhankelijk van welke geruchten je gelooft", aldus Buxton in de Up to Speed-podcast.

De Franse teamgenoot van Verstappen, Hadjar, laat zich van zijn beste kant zien en blijft constant in de buurt van de viervoudig wereldkampioen. "Ik zou stellen dat Isack Hadjar de beste teamgenoot van Max Verstappen is sinds Daniel Ricciardo, afgaande op hoe dicht hij bij hem in de buurt komt. Hadjar doet het dus uitstekend."

Welke coureurs zijn een optie?

Piastri en Sainz worden genoemd, maar volgens Buxton zijn de Racing Bulls-coureurs ook kanshebbers. "Lindblad doet het uitstekend, Lawson doet het uitstekend." De twee coureurs staan op de elfde en tiende plek in het wereldkampioenschap. Ook in de Formule 2 rijdt een Red Bull-talent rond. "Daarnaast heb je nog Nikola Tsolov, die net drie races op rij heeft gewonnen in de Formule 2.

In de F2 start de top tien in de sprintrace andersom. Dat betekent dat de polesitter vanaf P10 start, P2 vanaf P9 enzovoort. "Door de omgekeerde startopstelling is het heel moeilijk om in de Formule 2 zowel de sprintrace als de hoofdrace in hetzelfde weekend te winnen. Hij heeft het op Silverstone gedaan en dat betekende zijn derde overwinning op rij."