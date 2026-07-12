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Hoofdpijndossier voor Red Bull: "Ze hebben te veel coureurs..."

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Hoofdpijndossier voor Red Bull: "Ze hebben te veel coureurs..."

Red Bull Racing moet een moeilijke knoop doorhakken wat betreft de toekomst van Max Verstappen. F1-journalist Will Buxton legt uit hoe lastig de keuze voor Red Bull gaat zijn om een goede line-up voor volgend seizoen te bepalen. 

Max Verstappen wordt nog altijd gelinkt aan een overstap naar McLaren en dat zou betekenen dat Red Bull op zoek moet gaan naar een nieuwe leider binnen het team. Isack Hadjar doet het op dit moment goed bij Red Bull, maar hij heeft nog weinig ervaring. De namen van Carlos Sainz en Oscar Piastri zingen al in het rond, maar Red Bull kijkt ook naar de talenten uit de eigen opleiding.

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Complexe situatie voor Red Bull

Er gaan veel geruchten rond over de toekomst van Max Verstappen en de line-up binnen het team. "Red Bull bevindt zich opnieuw in de complexe situatie waarin het te veel coureurs heeft voor het aantal beschikbare zitjes, of Max nu blijft of wordt vervangen door een andere coureur, afhankelijk van welke geruchten je gelooft", aldus Buxton in de Up to Speed-podcast.

De Franse teamgenoot van Verstappen, Hadjar, laat zich van zijn beste kant zien en blijft constant in de buurt van de viervoudig wereldkampioen. "Ik zou stellen dat Isack Hadjar de beste teamgenoot van Max Verstappen is sinds Daniel Ricciardo, afgaande op hoe dicht hij bij hem in de buurt komt. Hadjar doet het dus uitstekend."

Welke coureurs zijn een optie?

Piastri en Sainz worden genoemd, maar volgens Buxton zijn de Racing Bulls-coureurs ook kanshebbers. "Lindblad doet het uitstekend, Lawson doet het uitstekend." De twee coureurs staan op de elfde en tiende plek in het wereldkampioenschap. Ook in de Formule 2 rijdt een Red Bull-talent rond. "Daarnaast heb je nog Nikola Tsolov, die net drie races op rij heeft gewonnen in de Formule 2.

In de F2 start de top tien in de sprintrace andersom. Dat betekent dat de polesitter vanaf P10 start, P2 vanaf P9 enzovoort. "Door de omgekeerde startopstelling is het heel moeilijk om in de Formule 2 zowel de sprintrace als de hoofdrace in hetzelfde weekend te winnen. Hij heeft het op Silverstone gedaan en dat betekende zijn derde overwinning op rij."

red slow

Posts: 3.350

Beetje kort door de bocht.

Laatste gp zat hadjar inderdaad dicht op Verstappen maar kwam door een sc finish.

Oostenrijk was het 27 seconde achterstand
Spanje was het ook 20+ seconde hadjar +1 ronde en Verstappen op 40 seconde van de winnaar
Monaco was hadjar voor Verstappen vanwege DNF.
Canada ... [Lees verder]

  • 9
  • 12 jul 2026 - 09:10
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • red slow

    Posts: 3.350

    Beetje kort door de bocht.

    Laatste gp zat hadjar inderdaad dicht op Verstappen maar kwam door een sc finish.

    Oostenrijk was het 27 seconde achterstand
    Spanje was het ook 20+ seconde hadjar +1 ronde en Verstappen op 40 seconde van de winnaar
    Monaco was hadjar voor Verstappen vanwege DNF.
    Canada Verstappen op 11 seconde van de winnaar, hadjar +1 ronde. Dus ook een behoorlijke achterstand.
    Miami dnf voor hadjar.
    Japan zat Verstappen 34 seconde voor hadjar.
    China dnf voor Verstappen
    Australië dnf voor hadjar.

    Denk niet dat hadjar er zo dicht op zit. Persoonlijk vind ik dat hadjar een beetje overhyped word.

    • + 9
    • 12 jul 2026 - 09:10
    • Erwinnaar

      Posts: 5.769

      Helemaal mee eens, plus echt te heet gebakerd. Sowieso vind ik de generatie die men opleid anders dan ervoor.

      Vettel en Verstappen waren echt erg goed te noemen, buitencategorie.

      Webber, Ricciardo, Sainz, Coulthard, bovengemiddeld, rest kraak noch smaak en volledig en makkelijk inwisselbaar.

      Speed, Klien, Doornbos, Alguerisari, Kvyat, etc etc. Wie kent ze nog.

      • + 1
      • 12 jul 2026 - 10:27
    • Freek-Willem

      Posts: 6.782

      Oei, @erwin, ik ken ze nog 😉.

      • + 1
      • 12 jul 2026 - 10:41
    • snailer

      Posts: 33.846

      De beste rijder naast Verstappen is nog steeds Perez. Iemand die gewoon kampioen kan worden in de beste auto.
      Wat perez de echt slechte naam gaf was vooral 2024. Toen was de man volledig gebroken.

      Hadjar zit qua kwalificatiesnelheid wel op de tijden van Perez. Maar op race snelheid zit hij op het niveau van Tsunoda.. de slechtste teamgenoot naast Verstappen.

      • + 2
      • 12 jul 2026 - 12:03
    • Erwinnaar

      Posts: 5.769

      Tsunoda idd maar Albon...is me ook een raadsel gebleven. Had ooit gehoopt Hulkenberg te zien knokken.

      • + 1
      • 12 jul 2026 - 12:34
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.138

      En had die safety car in Silverstone er niet ook iets mee te maken dat Hadjar er dicht op zat?

      • + 0
      • 12 jul 2026 - 13:21
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.138

    Ik zie Verstappen komend seizoen nergens anders heengaan. Als hij al wil verkassen was het enige juiste moment vorig jaar geweest. Hij wilde zijn contract uitdienen, of hij had geloof in het eigen project, of hij wilde eerst de ontwikkelingen van diverse team zien.

    Heel logische argumenten overigens. Maar nu is het te laat.

    Mercedes lijkt me een gepasseerd station, Ferrari heeft haar eigen 'wonderkinderen' en met McLaren maak je momenteel geen enorme sprong. Met nadruk op momenteel. Daar zijn natuurlijk aardig wat mensen naar verhuisd. Dus in dat licht bezien kan het wellicht wel, al vraag ik me af of hij daar past.

    • + 0
    • 12 jul 2026 - 13:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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