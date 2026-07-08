Carlos Sainz heeft na de Grand Prix van Groot-Brittannië openlijk zijn zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van Williams. De Spanjaard reed op Silverstone naar de twaalfde plaats, maar hield na afloop vooral een slecht gevoel over aan de race. Volgens Sainz blijft de concurrentie vooruitgang boeken, terwijl Williams lijkt stil te staan.

Hoewel Sainz met een ijzersterke openingsfase nog uitzicht had op punten, bleek de snelheid van de FW48 uiteindelijk opnieuw onvoldoende om de concurrentie achter zich te houden.

'De realiteit was opnieuw hard'

"Mijn geduld raakt niet op, want ik weet dat dit soort projecten tijd kosten. Toch ben ik teleurgesteld én bezorgd", vertelde Sainz na afloop in gesprek met Marca. "Ik heb de hele race alleen maar verdedigd, voortdurend in mijn spiegels gekeken en mijn batterij slim moeten gebruiken om auto's achter me te houden. Uiteindelijk word je toch ingehaald en dat is ontzettend frustrerend."

De Spanjaard kende nochtans een uitstekende start. "Het was misschien wel mijn beste openingsronde van het seizoen. Ik won veel plaatsen en haalde precies de auto's in waarvan ik dacht dat we ze achter ons konden houden. Alleen bleek de werkelijkheid opnieuw keihard. We hadden simpelweg niet de snelheid om dat vol te houden."

'We zetten geen stap vooruit'

Sainz maakt zich vooral zorgen over de ontwikkeling van Williams. De updates die het team naar Silverstone meenam, leverden volgens hem nauwelijks winst op. "We hadden verwacht dit weekend een duidelijke stap vooruit te zetten, maar dat is niet gebeurd. Integendeel, we kwamen snelheid tekort en dat baart me serieus zorgen."

De viervoudig Grand Prix-winnaar ziet de concurrentie ondertussen verder uitlopen. "Dit is de eerste keer dat ik echt het gevoel heb dat onze auto zich niet ontwikkelt. Andere teams blijven verbeteren, terwijl wij nauwelijks vooruitgang boeken op aerodynamisch vlak. Dat verschil begint steeds groter te worden. We zullen nu terug naar de fabriek gaan, de simulator induiken en alles analyseren. We blijven hard werken, maar we moeten deze situatie wel zo snel mogelijk zien om te keren."