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Sainz is het beu bij Williams: "Ben boos en heel bezorgd"

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Sainz is het beu bij Williams: "Ben boos en heel bezorgd"

Carlos Sainz heeft na de Grand Prix van Groot-Brittannië openlijk zijn zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van Williams. De Spanjaard reed op Silverstone naar de twaalfde plaats, maar hield na afloop vooral een slecht gevoel over aan de race. Volgens Sainz blijft de concurrentie vooruitgang boeken, terwijl Williams lijkt stil te staan.

Hoewel Sainz met een ijzersterke openingsfase nog uitzicht had op punten, bleek de snelheid van de FW48 uiteindelijk opnieuw onvoldoende om de concurrentie achter zich te houden.

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'De realiteit was opnieuw hard'

"Mijn geduld raakt niet op, want ik weet dat dit soort projecten tijd kosten. Toch ben ik teleurgesteld én bezorgd", vertelde Sainz na afloop in gesprek met Marca. "Ik heb de hele race alleen maar verdedigd, voortdurend in mijn spiegels gekeken en mijn batterij slim moeten gebruiken om auto's achter me te houden. Uiteindelijk word je toch ingehaald en dat is ontzettend frustrerend."

De Spanjaard kende nochtans een uitstekende start. "Het was misschien wel mijn beste openingsronde van het seizoen. Ik won veel plaatsen en haalde precies de auto's in waarvan ik dacht dat we ze achter ons konden houden. Alleen bleek de werkelijkheid opnieuw keihard. We hadden simpelweg niet de snelheid om dat vol te houden."

'We zetten geen stap vooruit'

Sainz maakt zich vooral zorgen over de ontwikkeling van Williams. De updates die het team naar Silverstone meenam, leverden volgens hem nauwelijks winst op. "We hadden verwacht dit weekend een duidelijke stap vooruit te zetten, maar dat is niet gebeurd. Integendeel, we kwamen snelheid tekort en dat baart me serieus zorgen."

De viervoudig Grand Prix-winnaar ziet de concurrentie ondertussen verder uitlopen. "Dit is de eerste keer dat ik echt het gevoel heb dat onze auto zich niet ontwikkelt. Andere teams blijven verbeteren, terwijl wij nauwelijks vooruitgang boeken op aerodynamisch vlak. Dat verschil begint steeds groter te worden. We zullen nu terug naar de fabriek gaan, de simulator induiken en alles analyseren. We blijven hard werken, maar we moeten deze situatie wel zo snel mogelijk zien om te keren."

Bertrand Gachot

Posts: 1.108

Sainz is zo’n coureur waar de teams niet voor in de rij staan, bovendien neemt hij een behoorlijk irritant entourage mee, daar zit ook niet iedereen op te wachten

  • 3
  • 8 jul 2026 - 14:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (10)

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  • nr 76

    Posts: 7.567

    Ik weet nog wel 2 coureurs die niet zo tevreden zijn bij hun teams. Ik zie een stoelendans aankomen.
    Silly season, here we come!!

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 14:15
    • Sander

      Posts: 1.886

      De enige juiste kans die ik dan zie is vriend Russel terug naar Williams.
      Ja, komt er maar in @Ouw

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 14:22
    • nr 76

      Posts: 7.567

      Nou, dat is al een tijdje geleden dat iemand dat tegen Ouw zei....

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 14:24
    • Sander

      Posts: 1.886

      Met dubbel l welteverstaan.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 14:25
  • NicoS

    Posts: 20.972

    Pas nou op Carlos, openbare kritiek op je team is niet gewenst hier…..;)
    Hij heeft gelijk, Williams is eigenlijk nog helemaal niets opgeschoten met de komst van “Valtery this is James”.
    De start van het seizoen was eigenlijk heel slecht voor een team met de ambities die het uitspreekt.
    Denk ook niet dat Williams op korte termijn een stap gaat maken…

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 14:23
    • schwantz34

      Posts: 42.340

      Afgelopen weekend zei Martin Brundle dat Williams hoopt in Baku met een zo goed als nieuwe FW48 aan de start te verschijnen. Maar goed, tegen die tijd dat ze die volledig begrijpen en de kinderziektes eruit hebben gekregen is het seizoen al zo goed als voorbij, maar kunnen ze daar hopelijk wel op voortborduren om na de winter in 27 beslagen ten ijs te komen.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 14:44
    • Hagueian

      Posts: 8.915

      Hij moet inderdaad een toontje lager gaan zingen. Heeft niet de status van een Verstappen. Hij moet geen oude schoenen weggooien voordat hij nieuwe heeft. Ik zie niet waar hij heen zou kunnen.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 14:52
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.108

    Sainz is zo’n coureur waar de teams niet voor in de rij staan, bovendien neemt hij een behoorlijk irritant entourage mee, daar zit ook niet iedereen op te wachten

    • + 3
    • 8 jul 2026 - 14:23
    • Pietje Bell

      Posts: 35.667

      Zijn vader is er toch niet meer zo vaak bij of toch wel?

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 14:51
  • The Wolf

    Posts: 1.195

    Sainz heeft gegokt en verloren. Medio 2024 bood Wolff hem een 1 jarige deal met een eenzijdige optie voor het team om 1 jaar te verlengen. Maar de gedachte was altijd al dat Sainz na 1 seizoen plaats moest maken voor Wolff's oogappeltje Antonelli. En dat uitgerekend op het moment dat de grote regelementswijzigingen kwamen. Sauber was natuurlijk een grote puinhoop dat jaar en volkomen ondenkbaar dat dat met een paar jaar een fatsoenlijk team zou worden. Vowles wist Sainz in te pakken met toekomstplannen inclusief een meerjarige deal. De rest is geschiedenis. Achteraf (waar het mooi wonen is), een koe in de kont kijkend, nee was geen beste keuze van Sainz.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 14:46

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Datum
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
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10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 240
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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