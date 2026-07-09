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'Piastri in gesprek met Audi: Verstappen-ruil mogelijk op losse schroeven'

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'Piastri in gesprek met Audi: Verstappen-ruil mogelijk op losse schroeven'

De toekomst van Oscar Piastri is plots onderwerp van hevige speculatie in de Formule 1. Waar de Australiër de voorbije dagen nog werd genoemd als mogelijke pion in een overstap van Max Verstappen naar McLaren, wordt nu ook een compleet andere bestemming genoemd. Daarmee blijft de transfercarrousel rond Verstappen én Piastri op volle toeren draaien.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië verschenen op meerdere buitenlandse websites berichten dat Piastri over een exitclausule beschikt. Die zou hem de mogelijkheid geven om na het seizoen 2026 te vertrekken, waardoor McLaren ruimte zou kunnen maken voor Verstappen. Zelf veegde de Australiër die verhalen echter resoluut van tafel.

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Audi duikt op als verrassende bestemming

Tijdens het raceweekend op Silverstone maakte Piastri duidelijk dat hij zich geen zorgen maakt over alle speculaties. Volgens de McLaren-coureur is de samenwerking met zijn team uitstekend en is dat gevoel volledig wederzijds. Ook verhalen over gesprekken met het management van Verstappen deed hij af als pure geruchten.

Toch blijft de geruchtenmolen volop draaien. Volgens het Duitse F1Insider wordt Audi inmiddels genoemd als mogelijke bestemming voor Piastri. Opvallend genoeg is onduidelijk welke coureur daarvoor plaats zou moeten maken. Audi liet eerder nog weten volledig vertrouwen te hebben in het huidige rijdersduo, bestaande uit Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Ook eerdere verhalen over een mogelijke overstap van Carlos Sainz werden door de Duitse constructeur ontkend.

Verstappen blijft spil in transfercarrousel

Ondanks de ontkenningen blijft Piastri centraal staan in de speculaties. De Australiër kende een moeizaam seizoen en staat na meerdere technische problemen pas zesde in het wereldkampioenschap. Daardoor groeit het gevoel in de paddock dat een vertrek bij McLaren niet langer uitgesloten is.

Dat hangt nauw samen met de toekomst van Verstappen. De Nederlander wordt nog altijd nadrukkelijk in verband gebracht met McLaren, ondanks eerdere uitspraken van CEO Zak Brown dat er geen plaats is voor de viervoudig wereldkampioen. Tegelijkertijd klinken vanuit de paddock steeds meer geluiden dat Verstappen ontevreden is bij Red Bull Racing. Interne spanningen, onvrede over de gang van zaken binnen het team en het gevoel dat zijn stem onvoldoende wordt gehoord, blijven de speculaties over een sensationele transfer verder aanwakkeren.

The Wolf

Posts: 1.209

Dacht al waar komt dat gepiep vandaan, geruchtenmolentje staat zo hard te draaien dat de lagers overhit zijn

  • 1
  • 9 jul 2026 - 09:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri Audi McLaren

Reacties (10)

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  • The Wolf

    Posts: 1.209

    Dacht al waar komt dat gepiep vandaan, geruchtenmolentje staat zo hard te draaien dat de lagers overhit zijn

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 09:34
  • shakedown

    Posts: 1.898

    Ik heb een leuk idee. Zet alle journalisten bij elkaar in een hok en laat ze elkaars verzinsels reageren. Camera erop en een beetje prikken. Dat moet vermakelijke tv opleveren...

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 09:35
  • Larry Perkins

    Posts: 66.160

    @Beri heeft inmiddels een burn-out van het bijhouden van de tussenstand...

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 09:37
    • Beri

      Posts: 6.986

      Pijn in de vinger van steeds F5-en

      • + 1
      • 9 jul 2026 - 10:18
    • F1jos

      Posts: 5.439

      Een nieuwe race formule.

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 10:30
  • snailer

    Posts: 33.814

    Ik ben de hele morgen bezig geweest. Dus toen ik net hier even keek dacht ik te vinden:

    Breekende glazen! (wel eerst het bier er uitgedronken) Verstappen gaat XYZ

    XYZ = naar ABC, of en dat kan ook.... XYZ = F1 verlaten.
    ABC = invullen naar goeddunken. (Van Ouw-sjag weet ik het wel wat hij invult: Prostituzjazja.)

    Verstappen en RBR en mogelijk ABC (ja, ook de zjazja) weten het goed geheim te houden.

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 09:51
  • markos

    Posts: 1.052

    Dit zou zelfs AI niet kunnen verzinnen...

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 09:52
    • The Wolf

      Posts: 1.209

      Oscar Piastri heeft zojuist een geheim contract getekend bij SpaceX om de allereerste Intergalactische Grand Prix op Mars te gaan rijden. Volgens anonieme bronnen op TikTok verlaat hij McLaren per direct omdat hun windtunnel niet bestand is tegen kosmische straling. Toto Wolff is inmiddels gesignaleerd in een spacesuit om Piastri alsnog te kapen voor Mercedes. Zak Brown reageerde woedend en eist nu de eigendomsrechten op alle buitenaardse wezens die Oscar onderweg tegenkomt. Deze exclusieve scoop is voor 100% gegenereerd door een op hol geslagen AI-brein dat te veel Red Bull heeft gedronken.

      • + 1
      • 9 jul 2026 - 09:59
  • fdorp

    Posts: 147

    Ow we hebben een nieuwe komkommer gevonden :)

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 10:09
  • Beri

    Posts: 6.986

    26

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 10:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 879
  • Podiums 28
  • Grand Prix 78
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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