De toekomst van Oscar Piastri is plots onderwerp van hevige speculatie in de Formule 1. Waar de Australiër de voorbije dagen nog werd genoemd als mogelijke pion in een overstap van Max Verstappen naar McLaren, wordt nu ook een compleet andere bestemming genoemd. Daarmee blijft de transfercarrousel rond Verstappen én Piastri op volle toeren draaien.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië verschenen op meerdere buitenlandse websites berichten dat Piastri over een exitclausule beschikt. Die zou hem de mogelijkheid geven om na het seizoen 2026 te vertrekken, waardoor McLaren ruimte zou kunnen maken voor Verstappen. Zelf veegde de Australiër die verhalen echter resoluut van tafel.

Audi duikt op als verrassende bestemming

Tijdens het raceweekend op Silverstone maakte Piastri duidelijk dat hij zich geen zorgen maakt over alle speculaties. Volgens de McLaren-coureur is de samenwerking met zijn team uitstekend en is dat gevoel volledig wederzijds. Ook verhalen over gesprekken met het management van Verstappen deed hij af als pure geruchten.

Toch blijft de geruchtenmolen volop draaien. Volgens het Duitse F1Insider wordt Audi inmiddels genoemd als mogelijke bestemming voor Piastri. Opvallend genoeg is onduidelijk welke coureur daarvoor plaats zou moeten maken. Audi liet eerder nog weten volledig vertrouwen te hebben in het huidige rijdersduo, bestaande uit Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Ook eerdere verhalen over een mogelijke overstap van Carlos Sainz werden door de Duitse constructeur ontkend.

Verstappen blijft spil in transfercarrousel

Ondanks de ontkenningen blijft Piastri centraal staan in de speculaties. De Australiër kende een moeizaam seizoen en staat na meerdere technische problemen pas zesde in het wereldkampioenschap. Daardoor groeit het gevoel in de paddock dat een vertrek bij McLaren niet langer uitgesloten is.

Dat hangt nauw samen met de toekomst van Verstappen. De Nederlander wordt nog altijd nadrukkelijk in verband gebracht met McLaren, ondanks eerdere uitspraken van CEO Zak Brown dat er geen plaats is voor de viervoudig wereldkampioen. Tegelijkertijd klinken vanuit de paddock steeds meer geluiden dat Verstappen ontevreden is bij Red Bull Racing. Interne spanningen, onvrede over de gang van zaken binnen het team en het gevoel dat zijn stem onvoldoende wordt gehoord, blijven de speculaties over een sensationele transfer verder aanwakkeren.