De toekomst van Max Verstappen blijft de gemoederen in de Formule 1 bezighouden. Nu de Nederlander na de Grand Prix van Groot-Brittannië mathematisch gebruik kan maken van een ontsnappingsclausule in zijn contract bij Red Bull, bereiden de Oostenrijkers zich achter de schermen voor op een mogelijk vertrek. Daarbij heeft de renstal al een absolute droomkandidaat op het oog.

Oscar Piastri geldt volgens verschillende internationale media als de favoriete opvolger van Verstappen. Toch dreigt Red Bull achter het net te vissen, nu ook Audi nadrukkelijk aan de Australiër trekt. Daardoor zou de blik weleens op Carlos Sainz kunnen vallen.

Piastri eerste keuze, maar Audi gooit roet in het eten

Red Bull hoopte naar verluidt op een relatief eenvoudige route richting Piastri, mocht Verstappen besluiten zijn vertrekclausule te activeren. De Australiër wordt al langer gezien als één van de grootste talenten op de grid en zou bovenaan het verlanglijstje staan in Milton Keynes.

Die plannen zijn echter een stuk ingewikkelder geworden. Volgens recente berichten voert Mark Webber, de manager van Piastri, gesprekken met Audi over een mogelijke overstap. Als de WK-leider voor het Duitse project kiest, ziet Red Bull zijn absolute topkandidaat mogelijk aan zijn neus voorbijgaan.

Sainz geldt slechts als tijdelijke oplossing

Mocht Piastri onhaalbaar blijken, dan komt Carlos Sainz in beeld. De Spanjaard wordt in verband gebracht met een vertrek bij Williams, waar de sportieve resultaten tegenvallen. Red Bull zou hem zien als een ervaren kracht die de leegte na een eventueel vertrek van Verstappen kan opvangen.

Toch is Sainz niet de voorkeurskandidaat. Volgens OE24 ziet Red Bull hem vooral als een tijdelijke oplossing voor het seizoen 2027, totdat een meer structurele opvolger klaar is. De talenten van Racing Bulls, onder wie Arvid Lindblad en Liam Lawson, maken indruk, maar de teamleiding acht hen voorlopig nog niet klaar om de rol van Verstappen over te nemen. Daardoor lijkt Red Bull bij een vertrek van de viervoudig wereldkampioen vooral op zoek te gaan naar een gevestigde naam.