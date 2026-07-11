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'Red Bull ziet Sainz als ideale tussenoplossing als Verstappen vertrekt'

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'Red Bull ziet Sainz als ideale tussenoplossing als Verstappen vertrekt'

De toekomst van Max Verstappen blijft de gemoederen in de Formule 1 bezighouden. Nu de Nederlander na de Grand Prix van Groot-Brittannië mathematisch gebruik kan maken van een ontsnappingsclausule in zijn contract bij Red Bull, bereiden de Oostenrijkers zich achter de schermen voor op een mogelijk vertrek. Daarbij heeft de renstal al een absolute droomkandidaat op het oog.

Oscar Piastri geldt volgens verschillende internationale media als de favoriete opvolger van Verstappen. Toch dreigt Red Bull achter het net te vissen, nu ook Audi nadrukkelijk aan de Australiër trekt. Daardoor zou de blik weleens op Carlos Sainz kunnen vallen.

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Piastri eerste keuze, maar Audi gooit roet in het eten

Red Bull hoopte naar verluidt op een relatief eenvoudige route richting Piastri, mocht Verstappen besluiten zijn vertrekclausule te activeren. De Australiër wordt al langer gezien als één van de grootste talenten op de grid en zou bovenaan het verlanglijstje staan in Milton Keynes.

Die plannen zijn echter een stuk ingewikkelder geworden. Volgens recente berichten voert Mark Webber, de manager van Piastri, gesprekken met Audi over een mogelijke overstap. Als de WK-leider voor het Duitse project kiest, ziet Red Bull zijn absolute topkandidaat mogelijk aan zijn neus voorbijgaan.

Sainz geldt slechts als tijdelijke oplossing

Mocht Piastri onhaalbaar blijken, dan komt Carlos Sainz in beeld. De Spanjaard wordt in verband gebracht met een vertrek bij Williams, waar de sportieve resultaten tegenvallen. Red Bull zou hem zien als een ervaren kracht die de leegte na een eventueel vertrek van Verstappen kan opvangen.

Toch is Sainz niet de voorkeurskandidaat. Volgens OE24 ziet Red Bull hem vooral als een tijdelijke oplossing voor het seizoen 2027, totdat een meer structurele opvolger klaar is. De talenten van Racing Bulls, onder wie Arvid Lindblad en Liam Lawson, maken indruk, maar de teamleiding acht hen voorlopig nog niet klaar om de rol van Verstappen over te nemen. Daardoor lijkt Red Bull bij een vertrek van de viervoudig wereldkampioen vooral op zoek te gaan naar een gevestigde naam.

Beri

Posts: 6.999

32

  • 3
  • 11 jul 2026 - 08:14
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr Oscar Piastri Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • WickieDeViking

    Posts: 1.284

    BREAKING: Piastri is WK-leider!

    Tip: AI altijd even nalezen...

    • + 1
    • 11 jul 2026 - 08:06
    • gridiron

      Posts: 3.622

      Of de artikelen van hun collega's?, gisteren stond hier een artikel waarin Webber nog een vertrek ontkent.

      • + 0
      • 11 jul 2026 - 08:49
  • Beri

    Posts: 6.999

    32

    • + 3
    • 11 jul 2026 - 08:14
  • schwantz34

    Posts: 42.364

    Gister was Piastri nog tevreden bij McLaren...

    • + 0
    • 11 jul 2026 - 09:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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