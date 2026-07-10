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'Sainz slaat met vuist op tafel: Spanjaard dreigt met vertrek bij Williams'

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'Sainz slaat met vuist op tafel: Spanjaard dreigt met vertrek bij Williams'

Carlos Sainz heeft Williams volgens buitenlandse media een duidelijke boodschap gegeven. De Spanjaard zou zijn toekomst bij de Britse renstal laten afhangen van de grote update die later dit seizoen wordt geïntroduceerd. Blijft de vooruitgang uit, dan lijkt een vertrek na 2026 een serieuze optie.

Williams haalde Sainz eind 2024 binnen na een felle strijd met onder meer Audi en Alpine. De verwachting was dat de nieuwe reglementen van 2026 de renstal richting de top zouden brengen, maar voorlopig is daar weinig van terechtgekomen. De FW48 behoort momenteel tot de achterhoede van het veld en kampt nog altijd met problemen op het gebied van downforce en gewicht.

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Bakoe wordt beslissend voor Sainz

Volgens het Spaanse SPORT heeft Sainz intern een duidelijke deadline gesteld. De Grand Prix van Azerbeidzjan, waar Williams met een ingrijpend vernieuwde B-spec-auto verschijnt, moet aantonen dat het team de juiste richting is ingeslagen. Doet de upgrade dat niet, dan zou de Spanjaard zijn optie voor 2027 kunnen laten schieten.

Teambaas James Vowles kondigde tijdens het raceweekend op Silverstone al aan dat Williams in Bakoe een omvangrijk vernieuwingspakket introduceert, met onder meer een aangepast chassis. Sainz liet eerder echter al weinig ruimte voor optimisme. Volgens de Spanjaard hebben de eerdere updates simpelweg niet gebracht wat ervan werd verwacht.

Audi en Alpine blijven op de achtergrond meespelen

De tegenvallende prestaties zorgen ervoor dat de geruchten over een vertrek van Sainz blijven aanhouden. Ralf Schumacher stelde onlangs al dat de Spanjaard Williams zou willen verlaten, terwijl ook vader Carlos Sainz senior volgens diverse berichten de markt verkent. Vooral Audi en Alpine worden daarbij genoemd als mogelijke bestemmingen.

Een overstap naar Audi lijkt voorlopig echter niet eenvoudig. Ondanks de aanhoudende speculaties benadrukte F1-projectleider Mattia Binotto onlangs dat de Duitse constructeur volledig achter Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto staat. Toch zal de geruchtenstroom waarschijnlijk niet snel opdrogen, zeker niet als Williams er in Bakoe opnieuw niet in slaagt de gehoopte stap voorwaarts te zetten.

Need5Speed

Posts: 4.069

Ook het tafeltje, dat eerder was overgekomen vanuit het Mercedes team, dreigt nu met vertrek bij Williams.

  • 1
  • 10 jul 2026 - 14:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (4)

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  • Snorremans

    Posts: 316

    Snap het wel van Sainz maar ben alleen benieuwd wat zijn verwachtingen waren alvorens hij tekende. Williams is al jaren team wat mee doet achterin het veld. Nu lijkt het net of Sainz enigszins bedonderd voelt terwijl dit toch een beetje de plaats is waar Williams het voor moet doen.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 14:15
  • Need5Speed

    Posts: 4.069

    Ook het tafeltje, dat eerder was overgekomen vanuit het Mercedes team, dreigt nu met vertrek bij Williams.

    • + 1
    • 10 jul 2026 - 14:22
  • jd2000

    Posts: 7.817

    Hoe naïef kun je zijn om voor Williams te tekenen. Williams is al jaren een team wat in de achterhoede opereert. Helaas zitten de huidige eigenaars opgezadeld met een erfenis van de familie Williams die de boel hebben laten versloffen en geen geld hadden om in equipment te investeren. Men heeft een fabriek in armzalige conditie met cnc machines uit de vorige eeuw. Met pappen en nathouden en een beperkt budget zal men nooit stappen kunnen maken. Sainz had naar zijn pappa moeten luisteren.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 14:33
  • shakedown

    Posts: 1.899

    Williams heeft nog jaren nodig om op orde te komen. Het is jarenlang aan het overleven geweest. Die erfenis ben je niet snel kwijt. Sainz wist dat en heeft daar bewust voor gekozen.

    Heet Williams de kans om snel weer in het middenveld rond te rijden? Jazeker. Maar dan moet het reglement stabiel blijven de aankomende de 5 jaar. Dan kan Williams zich druk gaan maken over de langere termijn.

    Dat Sainz weg dreigt te gaan? Denk niet dat er iemand bij Williams wakker van ligt. Hij heeft niet gebracht bij Williams wat ze hadden verwacht. En dat is aan beide fronten toe te schrijven.

    Sainz is een erg leuke rijder, die een hoop kan brengen. Maar ik denk dat hij veel beter tot zijn recht kan komen bij een Audi op een langere termijn.

    Reëel gezien ben ik bang dan Sainz nog een paar jaar in de F1 rijdt en dan zonder grote successen verdwijnt. Beetje roemloos.

    Jammer, heel jammer

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 14:45

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 240
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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