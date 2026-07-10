Carlos Sainz heeft Williams volgens buitenlandse media een duidelijke boodschap gegeven. De Spanjaard zou zijn toekomst bij de Britse renstal laten afhangen van de grote update die later dit seizoen wordt geïntroduceerd. Blijft de vooruitgang uit, dan lijkt een vertrek na 2026 een serieuze optie.

Williams haalde Sainz eind 2024 binnen na een felle strijd met onder meer Audi en Alpine. De verwachting was dat de nieuwe reglementen van 2026 de renstal richting de top zouden brengen, maar voorlopig is daar weinig van terechtgekomen. De FW48 behoort momenteel tot de achterhoede van het veld en kampt nog altijd met problemen op het gebied van downforce en gewicht.

Bakoe wordt beslissend voor Sainz

Volgens het Spaanse SPORT heeft Sainz intern een duidelijke deadline gesteld. De Grand Prix van Azerbeidzjan, waar Williams met een ingrijpend vernieuwde B-spec-auto verschijnt, moet aantonen dat het team de juiste richting is ingeslagen. Doet de upgrade dat niet, dan zou de Spanjaard zijn optie voor 2027 kunnen laten schieten.

Teambaas James Vowles kondigde tijdens het raceweekend op Silverstone al aan dat Williams in Bakoe een omvangrijk vernieuwingspakket introduceert, met onder meer een aangepast chassis. Sainz liet eerder echter al weinig ruimte voor optimisme. Volgens de Spanjaard hebben de eerdere updates simpelweg niet gebracht wat ervan werd verwacht.

Audi en Alpine blijven op de achtergrond meespelen

De tegenvallende prestaties zorgen ervoor dat de geruchten over een vertrek van Sainz blijven aanhouden. Ralf Schumacher stelde onlangs al dat de Spanjaard Williams zou willen verlaten, terwijl ook vader Carlos Sainz senior volgens diverse berichten de markt verkent. Vooral Audi en Alpine worden daarbij genoemd als mogelijke bestemmingen.

Een overstap naar Audi lijkt voorlopig echter niet eenvoudig. Ondanks de aanhoudende speculaties benadrukte F1-projectleider Mattia Binotto onlangs dat de Duitse constructeur volledig achter Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto staat. Toch zal de geruchtenstroom waarschijnlijk niet snel opdrogen, zeker niet als Williams er in Bakoe opnieuw niet in slaagt de gehoopte stap voorwaarts te zetten.