Helmut Marko heeft iets meer laten weten over de exitclausules van Max Verstappen bij Red Bull. De toekomst van de viervoudig wereldkampioen is al weken het onderwerp van gesprek, en hij wordt in verband gebracht met een vertrek. Marko denkt dat er nu gesprekken plaatsvinden over de toekomst.

Verstappen en Red Bull hebben een lastige start van het seizoen achter de rug. Ze kunnen vooralsnog niet meevechten om de zeges, en Verstappen lijkt kansloos in de strijd om de wereldtitel. De viervoudig wereldkampioen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar het is geen geheim dat er exitclausules in zijn contract staan. Of hij deze clausules deze zomer gaat activeren, is nog niet duidelijk. Feit is dat Verstappens toekomst voorlopig de gemoederen zal bezighouden.

Hoe zit het met het contract van Verstappen?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko kent de situatie van Verstappen goed. De Oostenrijker geldt als een vertrouweling van Verstappen, en werd in gesprek met Kronen Zeitung gevraagd naar de exitclausules: "Voor hem staat de competiviteit altijd voorop. Alle topcoureurs hebben prestatiegerichte clausules in hun contracten staan. Op dat vlak vinden er op dit moment waarschijnlijk gesprekken plaats. Het beste zou zijn als men snel weer tot een akkoord komt."

Wie is de grote verrassing?

Als Verstappen echt weggaat, dan lijkt Mercedes de meest logische optie voor de toekomst te zijn. Bij de Duitse renstal maakt momenteel Andrea Kimi Antonelli veel indruk, en hij wordt dan ook gezien de mogelijke nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Marko geniet van de prestaties van Antonelli, en als hij wordt gevraagd of dit hem heeft verrast, is hij goudeerlijk: "Ja, ook omdat hij vorig jaar heel erg sterk begon, maar daarna heel veel fouten maakte toen het Europese deel van het seizoen begon. Deze keer is hij echt indrukwekkend en gaat hij echt heel erg hard. Dat is gewoon wat de mensen willen zien."

De updates van Red Bull

Dit weekend staat de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring op het programma. Het wordt een belangrijk weekend voor Red Bull, want naar verluidt komen ze met de grootste update van het seizoen. Deze lijken dan ook belangrijk te worden voor de toekomst van Verstappen.