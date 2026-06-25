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Red Bull-toekomst Verstappen onzeker: "Ze voeren gesprekken"

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Red Bull-toekomst Verstappen onzeker: "Ze voeren gesprekken"

Helmut Marko heeft iets meer laten weten over de exitclausules van Max Verstappen bij Red Bull. De toekomst van de viervoudig wereldkampioen is al weken het onderwerp van gesprek, en hij wordt in verband gebracht met een vertrek. Marko denkt dat er nu gesprekken plaatsvinden over de toekomst.

Verstappen en Red Bull hebben een lastige start van het seizoen achter de rug. Ze kunnen vooralsnog niet meevechten om de zeges, en Verstappen lijkt kansloos in de strijd om de wereldtitel. De viervoudig wereldkampioen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar het is geen geheim dat er exitclausules in zijn contract staan. Of hij deze clausules deze zomer gaat activeren, is nog niet duidelijk. Feit is dat Verstappens toekomst voorlopig de gemoederen zal bezighouden.

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Hoe zit het met het contract van Verstappen?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko kent de situatie van Verstappen goed. De Oostenrijker geldt als een vertrouweling van Verstappen, en werd in gesprek met Kronen Zeitung gevraagd naar de exitclausules: "Voor hem staat de competiviteit altijd voorop. Alle topcoureurs hebben prestatiegerichte clausules in hun contracten staan. Op dat vlak vinden er op dit moment waarschijnlijk gesprekken plaats. Het beste zou zijn als men snel weer tot een akkoord komt."

Wie is de grote verrassing?

Als Verstappen echt weggaat, dan lijkt Mercedes de meest logische optie voor de toekomst te zijn. Bij de Duitse renstal maakt momenteel Andrea Kimi Antonelli veel indruk, en hij wordt dan ook gezien de mogelijke nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Marko geniet van de prestaties van Antonelli, en als hij wordt gevraagd of dit hem heeft verrast, is hij goudeerlijk: "Ja, ook omdat hij vorig jaar heel erg sterk begon, maar daarna heel veel fouten maakte toen het Europese deel van het seizoen begon. Deze keer is hij echt indrukwekkend en gaat hij echt heel erg hard. Dat is gewoon wat de mensen willen zien."

De updates van Red Bull

Dit weekend staat de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring op het programma. Het wordt een belangrijk weekend voor Red Bull, want naar verluidt komen ze met de grootste update van het seizoen. Deze lijken dan ook belangrijk te worden voor de toekomst van Verstappen.

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (2)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.918

    Je kunt het ook niet maken dat de beste F1 coureur van het veld, maar 5e of 6e wordt in het kampioenschap.

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 12:50
    • Rimmer

      Posts: 13.340

      Hij wil het zelf want anders had hij zijn conclusies wel getrokken.
      Ik denk dat Max al bezig is met zijn toekomst waarin hij wat andere raceklassen wil rijden en een eigen team wil runnen. Dat weet de RB top ook en in ruil voor al die kansen en steun en wat extra geld blijft Max tot eind 2028 voor spek en bonen mee rijden.

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 13:13

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ATGrand Prix van Oostenrijk

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  • Kwalificatie

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WK standen 2026

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Team
Punten
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Mercedes
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2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
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Datum
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Circuit
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Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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