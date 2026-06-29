Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft na de Grand Prix van Oostenrijk zijn bewondering uitgesproken voor Max Verstappen. Hoewel Red Bull Racing opnieuw een competitieve indruk maakte op de Red Bull Ring, wijst Wolff vooral naar de kwaliteiten van de viervoudig wereldkampioen als verklaring voor het sterke optreden.

Verstappen eindigde in Spielberg als tweede, tussen de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli. Volgens Wolff was dat allesbehalve verrassend, aangezien de Nederlander op het Oostenrijkse circuit al jarenlang excelleert.

Wolff: 'Het is niet alleen de Red Bull'

De Oostenrijker benadrukt dat de prestaties niet uitsluitend aan de RB22 zijn toe te schrijven. Volgens hem is Verstappen zelf de doorslaggevende factor op de Red Bull Ring.

"Dit verbaasde me totaal niet. Natuurlijk is de Red Bull een sterke wagen, maar uiteindelijk is het Max Verstappen die erin zit. Dat maakt een groot verschil", aldus Wolff in het bijzijn van de aanwezige pers.

'Spielberg is één van zijn sterkste circuits'

Volgens de Mercedes-baas voelt Verstappen zich op geen enkel ander circuit zo thuis als in Spielberg. Daardoor is hij daar steevast een kandidaat voor de overwinning, ongeacht de omstandigheden.

"Het lijkt wel alsof Max hier iedere race wint, ongeacht met welke auto hij rijdt. Spielberg is simpelweg één van zijn sterkste circuits. Bovendien leek de auto dit weekend ook uitstekend te presteren", besluit Wolff.

Wolff heeft geen interesse meer in Verstappen

In de afgelopen weken werd Verstappen, voor de zoveelste keer in zijn Formule 1-carrière, in verband gebracht met een stap van Red Bull naar Mercedes. Verhalen gingen rond dat als Antonelli de wereldtitel dit seizoen pakt, dat Russell dan uit zijn stoeltje gezet kan worden.

Echter lijkt die stap in 2027 niet meer te gaan komen. Afgelopen weekend op de Red Bull Ring gaf Wolff aan dik tevreden te zijn over zijn rijdersduo en lijkt een komst van Verstappen, voorlopig van de baan.