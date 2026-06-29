user icon
icon

Wolff genoot van Verstappen op Red Bull Ring: "Je weet het, het is Max"

<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff genoot van Verstappen op Red Bull Ring: "Je weet het, het is Max"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft na de Grand Prix van Oostenrijk zijn bewondering uitgesproken voor Max Verstappen. Hoewel Red Bull Racing opnieuw een competitieve indruk maakte op de Red Bull Ring, wijst Wolff vooral naar de kwaliteiten van de viervoudig wereldkampioen als verklaring voor het sterke optreden.

Verstappen eindigde in Spielberg als tweede, tussen de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli. Volgens Wolff was dat allesbehalve verrassend, aangezien de Nederlander op het Oostenrijkse circuit al jarenlang excelleert.

Meer over Max Verstappen Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

20 jun
 'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

24 jun

Wolff: 'Het is niet alleen de Red Bull'

De Oostenrijker benadrukt dat de prestaties niet uitsluitend aan de RB22 zijn toe te schrijven. Volgens hem is Verstappen zelf de doorslaggevende factor op de Red Bull Ring.

"Dit verbaasde me totaal niet. Natuurlijk is de Red Bull een sterke wagen, maar uiteindelijk is het Max Verstappen die erin zit. Dat maakt een groot verschil", aldus Wolff in het bijzijn van de aanwezige pers.

'Spielberg is één van zijn sterkste circuits'

Volgens de Mercedes-baas voelt Verstappen zich op geen enkel ander circuit zo thuis als in Spielberg. Daardoor is hij daar steevast een kandidaat voor de overwinning, ongeacht de omstandigheden.

"Het lijkt wel alsof Max hier iedere race wint, ongeacht met welke auto hij rijdt. Spielberg is simpelweg één van zijn sterkste circuits. Bovendien leek de auto dit weekend ook uitstekend te presteren", besluit Wolff.

Wolff heeft geen interesse meer in Verstappen

In de afgelopen weken werd Verstappen, voor de zoveelste keer in zijn Formule 1-carrière, in verband gebracht met een stap van Red Bull naar Mercedes. Verhalen gingen rond dat als Antonelli de wereldtitel dit seizoen pakt, dat Russell dan uit zijn stoeltje gezet kan worden. 

Echter lijkt die stap in 2027 niet meer te gaan komen. Afgelopen weekend op de Red Bull Ring gaf Wolff aan dik tevreden te zijn over zijn rijdersduo en lijkt een komst van Verstappen, voorlopig van de baan. 

Snork

Posts: 22.691

Ding dong...

Toto: "Ja, hallo, wer ist da?"
Max: "Hi Toto, it's Max, let's talk about 2027."
Toto: "Jawohl, toll, komm mahl rein! Susi, bring uns zwei Schnapps und schnell ja bitte. Tzis is so raaait!"
Toto: "Oh, bei ze wee, you George, move, f*ck off, get of my couch, und auf Wienerschnitzel."

  • 6
  • 29 jun 2026 - 16:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Toto Wolff Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 22.691

    Ding dong...

    Toto: "Ja, hallo, wer ist da?"
    Max: "Hi Toto, it's Max, let's talk about 2027."
    Toto: "Jawohl, toll, komm mahl rein! Susi, bring uns zwei Schnapps und schnell ja bitte. Tzis is so raaait!"
    Toto: "Oh, bei ze wee, you George, move, f*ck off, get of my couch, und auf Wienerschnitzel."

    • + 6
    • 29 jun 2026 - 16:10
  • Tifoso-01

    Posts: 3.862

    Neem dan Bernie, die zei ik zou koste wat kost gaan voor Max, sneertje naar Elkann en Wolff ?

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 16:16

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar