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Marko vertrouwt op Red Bull: "Denk dat het goed komt met Max"

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Marko vertrouwt op Red Bull: "Denk dat het goed komt met Max"

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er vertrouwen in dat het goed gaat komen voor Max Verstappen. Over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen bestaat nog altijd veel twijfel, maar volgens Marko zou het het beste zijn voor iedereen als hij bij Red Bull blijft.

Verstappen heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. Hij stond alleen in Canada op het podium, worstelt met zijn auto en staat slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Verstappen kan deze zomer zijn exitclausules bij Red Bull activeren, en een vertrek lijkt dichterbij dan ooit te zijn. In de afgelopen dagen werd Verstappen in verband gebracht met McLaren, terwijl er ook wordt gesteld dat hij het liefst bij Red Bull wil blijven.

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Valt Red Bull helemaal uit elkaar?

Bij Red Bull vertrekken er echter steeds meer grote namen; deze week werd duidelijk dat waarschijnlijk ook Paul Monaghan weggaat. Marko vreest niet dat Red Bull uit elkaar valt, zo stelt hij bij Bild: "Nee. We hebben consequent nieuwe, zeer goede mensen van andere teams aangetrokken, en we zijn altijd toegewijd gebleven aan het geven van kansen aan getalenteerde jonge coureurs. Het kost soms tijd voordat alles weer goed op zijn plek valt in deze wereld."

Blijft Verstappen bij Red Bull?

Van Marko is het bekend dat hij het zeer goed kan vinden met Verstappen en zijn entourage. Als hij wordt gevraagd of hij bang is dat Verstappen het team gaat verlaten, reageert hij heel duidelijk: "Ik wil graag zeggen dat we met Red Bull Powertrains een heel sterke motor hebben gebouwd. Ik heb ook gelezen dat Red Bull met heel veel updates naar het circuit komt. Als die allemaal werken, dan zou dat een goed teken zijn voor de rest van het seizoen en de kans dat hij blijft."

Marko denkt dat het allemaal goed zal komen: "Ik geloof en hoop dat Max vertrouwen blijft houden in Red Bull, de clausules waardoor hij kan vertrekken negeert en zijn contract tot 2028 nakomt. Dat zou echt het beste zijn voor Red Bull."

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (2)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.475

    Uit wat hij zegt is dus duidelijk te halen dat Max echt aan het afwegen is of hij die
    ontsnappingsclausule gaat gebruiken en zal stoppen bij RBR aan het eind van dit
    seizoen OF niet gebruiken en contract uitdienen.

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 13:47
    • Larry Perkins

      Posts: 65.968

      Ik lees tussen de regels door dat ene Franz Hermann de komende tijd een serietje TPC-testen gaat rijden bij concurrerende teams...

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 14:20

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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