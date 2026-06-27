Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er vertrouwen in dat het goed gaat komen voor Max Verstappen. Over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen bestaat nog altijd veel twijfel, maar volgens Marko zou het het beste zijn voor iedereen als hij bij Red Bull blijft.

Verstappen heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. Hij stond alleen in Canada op het podium, worstelt met zijn auto en staat slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Verstappen kan deze zomer zijn exitclausules bij Red Bull activeren, en een vertrek lijkt dichterbij dan ooit te zijn. In de afgelopen dagen werd Verstappen in verband gebracht met McLaren, terwijl er ook wordt gesteld dat hij het liefst bij Red Bull wil blijven.

Valt Red Bull helemaal uit elkaar?

Bij Red Bull vertrekken er echter steeds meer grote namen; deze week werd duidelijk dat waarschijnlijk ook Paul Monaghan weggaat. Marko vreest niet dat Red Bull uit elkaar valt, zo stelt hij bij Bild: "Nee. We hebben consequent nieuwe, zeer goede mensen van andere teams aangetrokken, en we zijn altijd toegewijd gebleven aan het geven van kansen aan getalenteerde jonge coureurs. Het kost soms tijd voordat alles weer goed op zijn plek valt in deze wereld."

Blijft Verstappen bij Red Bull?

Van Marko is het bekend dat hij het zeer goed kan vinden met Verstappen en zijn entourage. Als hij wordt gevraagd of hij bang is dat Verstappen het team gaat verlaten, reageert hij heel duidelijk: "Ik wil graag zeggen dat we met Red Bull Powertrains een heel sterke motor hebben gebouwd. Ik heb ook gelezen dat Red Bull met heel veel updates naar het circuit komt. Als die allemaal werken, dan zou dat een goed teken zijn voor de rest van het seizoen en de kans dat hij blijft."

Marko denkt dat het allemaal goed zal komen: "Ik geloof en hoop dat Max vertrouwen blijft houden in Red Bull, de clausules waardoor hij kan vertrekken negeert en zijn contract tot 2028 nakomt. Dat zou echt het beste zijn voor Red Bull."