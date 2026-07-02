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Viaplay door de mangel gehaald: "Ongelofelijk afgang!"

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Viaplay door de mangel gehaald: "Ongelofelijk afgang!"

Het vertrek van de Formule 1 bij Viaplay is volgens sportmarketeer Chris Woerts veelzeggend. De rechten verhuizen de komende periode naar Videoland, waardoor de Scandinavische streamingdienst een van zijn grootste publiekstrekkers kwijtraakt. Volgens Woerts is dat een pijnlijke, maar onvermijdelijke ontwikkeling.

Viaplay verliest niet alleen de uitzendrechten van de Formule 1, maar ziet ook de Premier League en de darts vertrekken. Daarmee verdwijnt een groot deel van het sportaanbod waarmee de streamingdienst zich de afgelopen jaren in Nederland probeerde te onderscheiden.

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Woerts: 'Viaplay zal opgelucht zijn'

Hoewel het verlies van de Formule 1 een forse klap is, denkt Woerts dat er binnen Viaplay ook sprake is van opluchting. Volgens de sportmarketeer waren de kosten simpelweg niet langer vol te houden.

"Ik denk dat ze bij Viaplay stiekem opgelucht ademhalen, al blijft het natuurlijk een enorme afgang. De licentiekosten waren torenhoog en met een teruglopend aantal abonnees werd het financieel steeds lastiger om de rechten vast te houden", stelt Woerts tegenover De Telegraaf. "Opvallend is vooral dat Viaplay Nederland altijd presenteerde als een belangrijke groeimarkt. Dat verhaal valt nu volledig weg. Wie naar de beurskoers keek, zag overigens al langer dat het bedrijf onder flinke druk stond."

Ook Verstappen speelde volgens Woerts een rol

Volgens Woerts speelden niet alleen de hoge kosten een rol. Ook de sportieve omstandigheden werkten volgens hem niet in het voordeel van Viaplay.

"Ze hadden de pech dat er dit voorjaar meerdere Formule 1-races werden afgelast. Daarnaast zie je dat de interesse direct afneemt zodra Max Verstappen minder succesvol is. Dan blijkt hoe kwetsbaar het verdienmodel eigenlijk is."

Voor de huidige Viaplay-abonnees verandert er voorlopig nog niets. DPG Media laat weten dat bestaande klanten hun abonnement kunnen blijven gebruiken via de vertrouwde Viaplay-app. De sportrechten en programma's worden de komende periode stap voor stap overgezet naar Videoland, waardoor de overgang geleidelijk zal verlopen.

Glasvezelcoureur

Posts: 1.116

Ook die twee kleuterjuffen eruit, s'il vous plait!

  • 12
  • 2 jul 2026 - 11:33
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Viaplay

Reacties (22)

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  • OrangeArrows

    Posts: 3.406

    Benieuwd wat je gaat betalen als je al een abonnement hebt op Videoland. Voorlopig heb nog niks en doe ik het met de samenvattingen.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 11:24
  • 919

    Posts: 4.436

    🥳 dáág ViaPlee, tot nooit meer ziens. 🖕

    • + 8
    • 2 jul 2026 - 11:26
    • snailer

      Posts: 33.700

      Voorlopig gaat er echt helemaal niets veranderen. Ze nemen gewoon de programmering rond F1 van viaplay over. Je krijgt de zelfde programma's. En je krijgt de zelfde commentatoren en show.
      Vrees ook at de reclame zal blijven.

      • + 4
      • 2 jul 2026 - 11:58
    • 919

      Posts: 4.436

      Ik ben een eenvoudig mens, ViaPlee het land uit gebonjourd is voldoende verandering.

      • + 3
      • 2 jul 2026 - 12:40
    • Snork

      Posts: 22.713

      Ik wacht het allemaal wel even af. Ik kijk via F1TV. Pas als ik hoor dat het goed loopt onder Videoland en de kosten niet idioot hoog zijn, ga ik een overstap overwegen.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 12:57
    • AUDI_F1

      Posts: 3.939

      Ze nemen ook alle werknemers over, Ik denk dat de enige verandering het logo rechtsboven is.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 13:27
  • Joeppp

    Posts: 8.686

    Wel slim. Videoland is de huisvrouwenstreamingsdienst en voegen er nu sport aantoe zodat de dienst voor een veel bredere doelgroep wordt. De drempel is veel lager om je abonnement te upgraden dan weer een extra abonnement voor iets waar je maar 2x per maand naar kijkt.

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 11:31
    • OrangeArrows

      Posts: 3.406

      Haha klopt. Daarom heeft mij vriendin ook een abonnement. Met sport voeg je ook iets toe voor de man des huizes;)

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 11:35
    • snailer

      Posts: 33.700

      Staat me bij dat ze jaren lang Glory uitzonden. Bezwete afgetrainde lichamen voor huisvrouwen....

      Kickboxen. En MMA.

      Heb paar jaar geleden overwogen om een abo te nemen.

      Sport is wel de focus op. Glory is nu elders live te bekijken. Geen idee waar.

      Mogelijk willen ze andere sport binnenhalen. Las elders dat ze ook in de race waren voor voetbal?

      • + 1
      • 2 jul 2026 - 12:04
    • AUDI_F1

      Posts: 3.939

      En wat nog slimmer is, als de man F1 of andere sport wil kijken wil mevrouw een andere serie kijken, dus je hebt 2 streams nodig en dat zit nu alleen maar in het duurste abonement.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 13:31
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.116

    Ook die twee kleuterjuffen eruit, s'il vous plait!

    • + 11
    • 2 jul 2026 - 11:33
    • Knalpijp

      Posts: 2.472

      Klopt, maar het zijn geen Fransen hoor!!

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 12:35
    • F1jos

      Posts: 5.420

      Maar wel Bransen.

      • + 1
      • 2 jul 2026 - 14:51
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.060

    Ik keek alleen of dit artikel weer een Chris Woerts verhaaltje betrof en ik weet genoeg. Chris heeft alleen verstand van Cryptomunten en daar kun je helemaal geen verstand van hebben schreef Marcel van Roosmalen vorige week in het NRC

    • + 3
    • 2 jul 2026 - 11:34
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.060

    Nelson, Allard en de huisvrouwen moeten blijven!

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 11:35
    • Pietje Bell

      Posts: 35.567

      En Ho-Pin Tung!!
      Mwah, Amber mag wel thuis blijven, maar iedereen schijnt mee te gaan.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 15:09
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.060

      En Anne-Greet? (die nergens vanaf weet), "Montoya kan beter gewoon lekker in spanje blijven" Alboreto? Nou Kees en Allard genoeg over de jaren 50!

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 15:58
    • Pietje Bell

      Posts: 35.567

      Ik heb een zwak voor Anne-Greet. Niet steeds die gemaakte glimlach en
      'zie mijn mooie tanden eens' bij elke vraag en heel bescheiden en serieus.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 16:29
  • LEPPIE

    Posts: 134

    Videoland, Småland, Legoland, Tomorrowland, Mysteryland, ga me paspoort vast zoeken.......

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 12:26
    • schwantz34

      Posts: 42.280

      Ik ben fan van Haaland, en heb helemaal niks met zowel Viaplee als Videoland.

      Het zal me dus werkelijk worst wezen wie de uitzendrechten van de F1 krijgt, zolang de Moto GP maar wel gewoon bij Ziggo te zien is hoor je mij verder niet klagen. Die hebben echt een super leuk team van presentatoren en oud coureurs/analisten opgebouwd in de afgelopen jaren, en worden daardoor ook echt serieus genomen door de coureurs waardoor er gewoon een hele leuke en ontspannen sfeer is ontstaan, en ze daardoor ook regelmatig een primeurtje te horen krijgen.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 12:55
    • arone

      Posts: 1.201

      me? Je hebt er twee zo te lezen.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 13:55
  • fdorp

    Posts: 135

    Krijgen we straks natuurlijk weer de uit de lucht gegrepen berichten of Mol wel/ niet zal aansluiten met z'n Grand Prix Radio.

    Dat hele verdienmodel was al ten dode opgeschreven wanneer je probeert pure F1 kijkers voor je te winnen. ViaPlay was voor mij te duur en de overige sporten zou ik toch niet kijken. Voor 5 euro minder kijk ik F1TV. Dus waarom zou ik dan ViaPlay nemen?

    Videoland kijkt mijn vrouw dan weer veel dus als het daarmee gecombineerd gaat worden en er is een beetje fatsoenlijk commentaar zou dat wel zomaar kunnen werken.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 14:55

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Datum
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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