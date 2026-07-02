Het vertrek van de Formule 1 bij Viaplay is volgens sportmarketeer Chris Woerts veelzeggend. De rechten verhuizen de komende periode naar Videoland, waardoor de Scandinavische streamingdienst een van zijn grootste publiekstrekkers kwijtraakt. Volgens Woerts is dat een pijnlijke, maar onvermijdelijke ontwikkeling.

Viaplay verliest niet alleen de uitzendrechten van de Formule 1, maar ziet ook de Premier League en de darts vertrekken. Daarmee verdwijnt een groot deel van het sportaanbod waarmee de streamingdienst zich de afgelopen jaren in Nederland probeerde te onderscheiden.

Woerts: 'Viaplay zal opgelucht zijn'

Hoewel het verlies van de Formule 1 een forse klap is, denkt Woerts dat er binnen Viaplay ook sprake is van opluchting. Volgens de sportmarketeer waren de kosten simpelweg niet langer vol te houden.

"Ik denk dat ze bij Viaplay stiekem opgelucht ademhalen, al blijft het natuurlijk een enorme afgang. De licentiekosten waren torenhoog en met een teruglopend aantal abonnees werd het financieel steeds lastiger om de rechten vast te houden", stelt Woerts tegenover De Telegraaf. "Opvallend is vooral dat Viaplay Nederland altijd presenteerde als een belangrijke groeimarkt. Dat verhaal valt nu volledig weg. Wie naar de beurskoers keek, zag overigens al langer dat het bedrijf onder flinke druk stond."

Ook Verstappen speelde volgens Woerts een rol

Volgens Woerts speelden niet alleen de hoge kosten een rol. Ook de sportieve omstandigheden werkten volgens hem niet in het voordeel van Viaplay.

"Ze hadden de pech dat er dit voorjaar meerdere Formule 1-races werden afgelast. Daarnaast zie je dat de interesse direct afneemt zodra Max Verstappen minder succesvol is. Dan blijkt hoe kwetsbaar het verdienmodel eigenlijk is."

Voor de huidige Viaplay-abonnees verandert er voorlopig nog niets. DPG Media laat weten dat bestaande klanten hun abonnement kunnen blijven gebruiken via de vertrouwde Viaplay-app. De sportrechten en programma's worden de komende periode stap voor stap overgezet naar Videoland, waardoor de overgang geleidelijk zal verlopen.